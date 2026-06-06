La historia detrás de la foto del Indio Solari que se hizo viral después de su muerte

La entrevista que Mario Pergolini le hizo al Indio Solari en 2016, un día antes del recital en Tandil y contiene la imagen del brindis, cuando el conductor y periodista le preguntó si ese sería su último concierto

Desde que se comunicó la muerte de Carlos “el Indio” Solari, la imagen del músico alzando un vaso de whisky en gesto de brindis se difundió ampliamente en redes sociales y portadas de medios, convirtiéndose en un símbolo instantáneo de despedida. Fue la propia familia del artista que eligió esa fotografía para anunciar oficialmente su fallecimiento, lo que la transformó en un emblema colectivo del adiós.

La foto icónica del Indio Solari fue seleccionada para comunicar la triste noticia porque condensa el espíritu del músico en un instante de celebración y coraje ante la enfermedad inevitable. Fue tomada durante una extensa entrevista con Mario Pergolini en marzo de 2016, previa a un recital multitudinario en Tandil. La fuerza de la imagen reside en su autenticidad: un brindis espontáneo que simboliza tanto la intimidad del momento como el carácter desafiante y reservado que marcó la trayectoria de Solari.

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La escena retrata a Solari sentado en un sillón de cuero oscuro, con el torso inclinado hacia adelante y una sonrisa abierta. Sostiene un vaso corto de whisky en su mano derecha, con apenas un fondo del líquido. Viste campera verde sobre una camisa de cuadros en tonos ocre, naranja y negro, junto a sus características gafas ovaladas y una pulsera negra en la muñeca. Dicha pose, deliberada pero despojada de solemnidad, fue la elegida para despedirlo.

Pocas horas después, la instantánea recorrió miles de publicaciones y tributos digitales. Ese gesto, seguramente, será remera y será poster para siempre. El gesto del brindis y la expresión de Solari, así compartidos, encapsularon el impacto de su partida en la memoria popular.

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La cuenta oficial de Indio Solari anunció la triste noticia de su partida con la imagen del cantante brindando, ya icónica

La historia detrás de la foto icónica del Indio Solari

La instantánea surgió en el marco de una extensa entrevista realizada por Mario Pergolini a Solari en marzo de 2016, antes de un recital en Tandil. El encuentro quedó registrado en el documental “Tsunami: un océano de gente”, dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Díaz para Vorterix. Este trabajo audiovisual se convirtió en una fuente clave para comprender los últimos años públicos del artista.

Durante la charla de dos horas, Solari habló abiertamente sobre su salud. “Creo que he confundido mucho los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia”, admitió en referencia al Parkinson. El intercambio incluyó tanto momentos distendidos como revelaciones importantes sobre el estado físico del músico.

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El vínculo profesional y personal de Mario Pergolini con Solari fue fundamental para esos registros. Ambos colaboraron en distintos proyectos, como los documentales “Piedra que late” (2013) y “Tsunami” (2016), los cuales documentaron recitales históricos y acercaron la voz del Indio a un público masivo.

A lo largo de su carrera el cantante lanzó éxito tras éxito, pero tan solo uno se consagró como el merecedor del "pogo más grande del mundo"

El brindis, el diálogo y el legado de una imagen inmortal

El momento central que dio origen a la foto ocurrió cuando el periodista planteó si el concierto de Tandil sería la última vez del músico en el escenario. “Bueno, festejemos. Festejemos”, respondió el Indio en tono de aceptación y celebración.

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El diálogo continuó. “¿Que sea?” preguntó Pergolini. “Sí, sí. Sí”, contestó Solari. Ante la última pregunta, “¿Será?”, el músico cerró el intercambio diciendo: “No, no. Vas a ver, mañana viene. Salud.”

Ese instante quedó congelado en la imagen y se transformó en la postal replicada por miles como símbolo del adiós. El acto de levantar la copa, más allá de su contexto inmediato, se resignificó como un gesto de honestidad y valentía frente al final incierto.

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El último concierto del Indio Solarai, finalmente, fue un año después de esa entrevista, en 2017 en Olavarría: reunió a 400 mil personas Foto NA: TWITTER

De Tandil a Olavarría: los recitales que hicieron historia

El recital de Tandil, realizado el 12 de marzo de 2016, fue un hito en la carrera solista de Solari. Según estimaciones de la producción, se vendieron 125.339 entradas, aunque se calcula que asistieron entre 150.000 y 200.000 personas. Aquella noche, Solari anunció abiertamente: “El Parkinson me anda pisando los talones”.

Sin embargo, ese recital no fue su última presentación. El Indio cumplió con lo que dijo al final de ese tramo de la charla. El 11 de marzo de 2017, junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, reunió a aproximadamente entre 200 a 300 mil espectadores en Olavarría, doblando en una noche la población de la ciudad. Ese concierto, en el predio La Colmena, quedó registrado como el mayor en la historia del rock argentino y marcó su despedida definitiva.

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El momento en que Mario Pergolini anuncia la muerte del Indio Solari

Mario Pergolini y la noticia en vivo de la muerte del Indio Solari

La noticia del fallecimiento de Solari sorprendió en directo a Mario Pergolini, quien estaba al aire en Vorterix. El conductor, consternado, esperó la confirmación antes de informar sobre el hecho a su audiencia.

Pergolini decidió cerrar el programa antes de tiempo y eligió despedirse con el tema “Todo un palo” de Los Redondos, como homenaje al músico. El vínculo construido a lo largo de años de entrevistas, recitales y documentos compartidos se vio reflejado en ese último gesto público, que resumió el sentimiento de miles de seguidores.

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La imagen del brindis del Indio Solari, capturada en la previa de un recital y elegida por su familia para anunciar su partida, ya se transformó en un símbolo.