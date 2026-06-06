Suspendieron San Martín-Nueva Chicago por la agresión al arquero Facundo Masuero: lo retiraron de la cancha en ambulancia y fue internado

Al arquero del Torito le explotó un petardo cerca, y debió ser retirado en ambulancia

Este sábado se suspendió el partido entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago en el Estadio Hilario Sánchez por la fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional por la agresión al arquero del Torito, Facundo Masuero, al término de la primera parte. El árbitro Federico Benítez tomó esta decisión ante la falta de garantías de seguridad. El anfitrión ganaba 1-0.

Este episodio de violencia tuvo lugar después del pitazo de Benítez en Cuyo. La transmisión oficial se quedó con las mejores acciones de la etapa inicial, pero a su regreso con imágenes en vivo de la cancha capturó a Masuero en el suelo rodeado por compañeros y rivales.

PUBLICIDAD

En esos instantes, se produjeron conversaciones, y hasta discusiones en el césped con los propios futbolistas, mientras el juez también intentaba conocer el estado del arquero de 26 años, quien está cedido en Nueva Chicago desde Defensa y Justicia.

El arquero de Nueva Chicago, Facundo Masuero, es retirado en camilla por personal médico y de seguridad del campo de juego tras ser agredido por fanáticos de San Martín de San Juan. (Captura LPF Play)

Inicialmente, el relator del encuentro intentó llevar un poco de información sobre este asunto, ya que las cámaras no captaron lo que había ocurrido: “Aparentemente, habría sido un petardo, un proyectil, lo que habría impactado contra el arquero. Es una locura lo que ha pasado”. Más tarde, cuando el guardameta era retirado en ambulancia, brindaron más claridad: “Nos confirman que le explotó un petardo cerca”.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, el portal Tiempo de San Juan brindó un relato más profundo sobre este episodio: “Cuando el primer tiempo ya había finalizado y los jugadores se preparaban para dirigirse a los vestuarios, el arquero visitante, Facundo Masuero, se agachó para recoger sus pertenencias, entre ellas una botella de agua, y en ese momento un petardo explotó cerca de él”. “La detonación dejó al guardameta aturdido y tendido sobre el césped. De inmediato ingresó el cuerpo médico para asistirlo”, concluyeron.

La entidad de Mataderos dio un comunicado en redes sociales: “Al finalizar el primer tiempo del partido disputado en el Estadio Hilario Sánchez, nuestro arquero Facundo Masuero sufrió una lesión tras el impacto de un elemento de estruendo arrojado desde la tribuna local“.

PUBLICIDAD

“El jugador debió ser trasladado a un centro de salud para su atención. Al no estar garantizada la seguridad de los protagonistas, el encuentro fue suspendido. Fuerza, Facu”, subrayaron entorno a un duelo favorable al Santo por 1-0 gracias al gol de Sebastián Jaurena a los 36 minutos de juego.

El comunicado de Nueva Chicago tras la suspensión del partido ante San Martín en San Juan

Por otro lado, San Martín de San Juan escribió “partido momentáneamente demorado” sin hacer mención a Masuero y, cuando se confirmó el parate definitivo, escribió en sus redes oficiales: “Partido suspendido”.

PUBLICIDAD

El Diario El Zonda de San Juan detalló que el árbitro principal mantuvo una reunión con los entrenadores y capitanes de ambos equipos antes de confirmar la suspensión. Informaron que el Tribunal de Disciplina de la AFA será el encargado de “analizar los informes y definir los pasos a seguir, entre ellos una eventual reanudación en otra fecha o posibles sanciones para la institución sanjuanina”.

Además, Tiempo de San Juan contó que Masuero recibió el “alta médica”. El parte médico informó que el futbolista ingresó al Hospital Rawson “con un traumatismo acústico leve y manifestó que le arrojaron un petardo que explotó cerca de su rostro”. “Los estudios realizados, incluida una tomografía de cerebro, arrojaron resultados normales y descartaron lesiones neurológicas agudas”, escribieron.

PUBLICIDAD

La fuente citada aseguró que desde San Martín de San Juan “aseguraron desconocer lo sucedido y señalaron que no escucharon ninguna explosión o estruendo en el sector donde se encontraba el arquero visitante”.

Facundo Masuero, exjugador de Colón de Santa Fe, Independiente Rivadavia y Arsenal de Sarandí, tuvo minutos en 11 juegos de la Primera Nacional con Nueva Chicago y acumulaba su novena titularidad consecutiva con un saldo de tres vallas invictas.

PUBLICIDAD

En el plano colectivo, Nueva Chicago llegó a este duelo en territorio sanjuanino en el undécimo lugar de la Zona B con 18 unidades. Esta ajustada tabla lo tiene a dos puntos de caer en los puestos de descenso y a la misma cantidad de unidades de meterse en zona de Reducido para pelear por el segundo ascenso a la Primera División.

Por otro lado, San Martín de San Juan ocupa la octava posición con 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas. El plantel de Alejandro Schiapparelli ocupa el último lugar del Reducido por diferencia de gol y debe seguir sumando puntos.

PUBLICIDAD