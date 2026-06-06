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Matías Martin blanqueó su nueva relación: quién es Paloma Cavanna, la directora de vestuario que lo conquistó

El conductor volvió a apostar por el amor luego de su última separación y blanqueó con una escapada a San Antonio de Areco

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Matías Martín sonríe junto a una mujer joven, ambos con gafas de sol oscuras, en un selfie cercano. Ella lleva un piercing en la nariz y él tiene barba
Matías Martin comparte una imagen junto a Paloma Cavanna, oficializando su nueva relación a través de las redes sociales (Instagram)

Matías Martin blanqueó una nueva relación y lo hizo de la manera más simple: con una etiqueta en Instagram. Su nueva pareja, Paloma Cavanna, publicó una story con un paisaje otoñal desde San Antonio de Areco y mencionó al conductor en la imagen. El gesto fue suficiente para confirmar lo que hasta entonces nadie había dicho en voz alta.

El blanqueo llegó después de un período movido en la vida sentimental de Martin. En diciembre de 2023 se separó de Natalia Graciano, su esposa durante casi 20 años y madre de sus hijos Mía y Alejo. Fue Ángel de Brito quien confirmó la noticia en LAM, tras recibir un mensaje del propio conductor: “Es verdad, estamos separados. Los detalles prefiero que queden en la intimidad”.

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Según trascendió en ese momento, la ruptura no tuvo que ver con terceros en discordia. El desgaste y las diferencias ideológicas fueron los factores que, según versiones del entorno, llevaron al distanciamiento tras dos décadas juntos.

Paloma Cavanna de pie frente a una forrajería con el nombre 'FORRAJERIA PA-LO-MA' y un dibujo de paloma musculosa en la fachada desgastada
Paloma poso en Forrajería PA-LO-MA, un guiño a su nombre
Matías Martín, con gorro gris y camiseta negra, mirando hacia arriba dentro de una iglesia con un altar dorado, estatuas religiosas y un candelabro
Matías compartió una imagen reflexiva desde la iglesia de San Antonio de Areco

Después de un tiempo en soledad, Martin volvió a apostar. En febrero de 2025 confirmó un romance con la periodista Victoria De Masi ante las cámaras de América. “Estoy en pareja, estoy muy bien, muy contento y muy feliz”, dijo entonces. Pero la relación duró poco: hacia agosto de ese mismo año, ambos reconocieron públicamente que habían puesto fin al vínculo.

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Fue De Masi quien lo adelantó primero, en una entrevista en Radio con Vos: “Sí, le mandamos un beso, pero yo me separé de Matías hace unos meses largos”. Martin lo confirmó días después en el ciclo A la tarde, de América TV, con el mismo tono sereno que había caracterizado su forma de hablar del tema: “Sí, hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la admiro, la respeto”.

Desde entonces, el conductor no había vuelto a hablar de su vida amorosa. Paloma Cavanna apareció sin anuncios previos ni declaraciones: solo una story compartida desde el mismo destino y una mención que lo vinculaba directamente a ella.

Las redes sociales de ambos contaron el resto. Martin publicó una serie de stories desde San Antonio de Areco: apareció sonriente frente a una peluquería de caballeros clásica llamada “El Homenaje”, luego dentro de una iglesia con el geotag “San Antonio de Areco, Cuna de la Tradición”, y también fotografió el escudo del Camping Club River Plate de esa localidad.

Matías Martín, vestido con una sudadera oscura, se apoya en una pared beige frente a la entrada de una barbería con puerta negra y cortinas rojas
El conductor aprovechó para pasar por una peluquería histórica del pueblo
Un paisaje otoñal con un molino de viento de metal a la izquierda, un camino de grava, césped verde y árboles con follaje rojo y verde bajo un cielo nublado
La vista desde la habitación que comparten (Instagram)

Por su parte, Cavanna subió el paisaje otoñal del lugar con la etiqueta al conductor, y también se fotografió frente a una forrajería cuya fachada llevaba pintado su nombre: “Pa-Lo-Ma”. Ese último posteo resumió algo de su personalidad: descontracturada, con humor, sin poses.

Según la descripción de su cuenta de Instagram, Paloma Cavanna es directora de vestuario, fanática del fútbol y tiene un hijo de 8 años. Fuera de esos datos, se mantuvo alejada del radar mediático hasta que la mención en la story la colocó en el centro de la escena.

La elección del destino también tuvo su propia lógica. San Antonio de Areco, a unos 113 kilómetros de Buenos Aires, es uno de los pueblos con mayor tradición gauchesca del país. El recorrido que ambos mostraron en sus cuentas incluyó una iglesia, rincones típicos del casco histórico y espacios vinculados al fútbol, una de las pasiones que, al menos según su perfil, comparte Cavanna.

La foto del escudo del Camping Club River Plate que Martin subió a sus stories no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca al conductor, hincha declarado del club de Núñez. Que ese detalle apareciera en el mismo fin de semana del blanqueo sumó un dato más al retrato de una escapada que los dos eligieron mostrar, cada uno desde su cuenta, sin coordinación aparente pero con el mismo destino etiquetado.

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