Los docentes universitarios anunciaron un paro de una semana en todo el país

Una aula vacía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en pleno conflicto universitario (Luis ROBAYO/AFP)

Los docentes y profesores de las universidades nacionales anunciaron un paro desde el martes 16 y al sábado 20 de junio, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de convocatoria a paritarias para actualizar los salarios del sector.

La huelga forzará a que, durante esa semana, el ciclo lectivo esté discontinuado. Es que el lunes 15 coincide con el feriado de Miguel de Güemes y el sábado 20 corresponde con la jornada festiva por el fallecimiento de Manuel Belgrano, por lo que no habrá actividad académica en ambos días. Por lo tanto, en muchas facultades y cursos de nivel superior prácticamente no habrá clases en toda la semana.

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La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector. El llamado a la huelga coincide en medio de las negociaciones entre las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno para que se incrementen los recursos de las casas de estudios y haya una actualización salarial.

“Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del gobierno nacional a través del CIN, el plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso", advirtió Conadu en un comunicado, tras realizar ayer un plenario de secretarios generales de los sindicatos de base.

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Según se dejó trascender, los rectores del CIN se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno acercó una propuesta de incremento salarial cercana al 24% para este año, entre otros puntos que actualizan las partidas del sistema universitario.

Los docentes universitarios de las universidades nacionales anunciaron un paro nacional del 16 al 20 de junio en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Sin embargo, hasta el momento, esa alternativa no fue oficializada por las diferencias en torno a la judicialización de la Ley de Financiamiento Universitario, que tiene pendiente resolver la Corte Suprema de Justicia. “Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente”, agregó Conadu.

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De hecho, este sector sindical también presentó una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de convocatoria a la negociación paritaria y por considerar que existen acciones antisindicales orientadas a restringir el derecho de huelga.

“Con este gobierno la universidad pública está en constante peligro de desaparecer. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Mientras el gobierno sigue sin dar respuestas concretas y urgentes a quienes sostenemos las universidades, continuamos el plan de lucha en todo el país”, expresó Clara Chevalier, secretaria general de Conadu.

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La convocatoria de Conadu Histórica

La federación resolvió impulsar acciones también junto al Frente Sindical Universitario, como clases públicas frente a los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de otras ciudades el 9 de junio, y movilizaciones en Rosario y al Palacio Pizzurno, sede de la secretaría de Educación de la Nación, los días 11 y 16 de junio, respectivamente.

En consonancia con esta convocatoria, la CONADU Histórica ratificó también el paro nacional para las mismas fechas y advirtió que está en riesgo el inicio y el funcionamiento del segundo cuatrimestre si no se producen avances sustanciales ante el conflicto. Nuevamente, reiteró la ausencia de convocatoria a paritarias, la caída del salario docente y un presupuesto universitario considerado insuficiente. “La crisis de las universidades nacionales se profundiza día a día”, manifestó el comunicado.

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Esta federación rechazó cualquier intento de condicionar sus reclamos o abandonar las acciones judiciales en pos de llegar a un acuerdo con el Gobierno. En paralelo, la federación reivindicó la multitudinaria movilización del 3 de junio del NiUnaMenos como muestra de la capacidad de organización y lucha del sector. “La ley no se negocia: la ley se cumple. Más organización, más unidad y más lucha”, concluyó el mensaje.

El conflicto universitario sigue abierto, con la continuidad del plan de lucha

Los días de luto que viven los fans de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota se colaron también en el ambiente universitario. El plenario de CONADU sesionó en homenaje al Indio Solari.

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