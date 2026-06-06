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Nati Jota se mostró al natural y habló de los comentarios que recibe sobre su aspecto: “Soy así, la otra es la que no es”

La conductora relató cómo le afectan las observaciones cuando aparece sin maquillaje y contó qué le dicen los desconocidos en la vía pública al verla

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La angustia de Nati Jota al recibir comentarios por su imagen al natural

Desde sus gestos hasta sus comentarios, las acciones y errores de Nati Jota atraen la mirada de miles de usuarios y despiertan un profundo hate en redes sociales. Y si bien la influencer parece estar acostumbrada, en las últimas horas se expresó en su cuenta de Instagram al también recibir comentarios por su aspecto físico.

“Vengo a hacer un pedido de cierta relevancia para mí. Yo trabajo casi siempre maquillada porque por las cámaras, la televisión, los medios de las comunicaciones. Es verdad, no suelen verme sin maquillaje. Todavía esto guarda un leve cosito de la piel. Yo me veo intimidada por ello, porque más me veo intimidada cuando aparezco con mi carita normal”, comenzó diciendo la influencer de cara a sus casi tres millones de seguidores en Instagram.

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Luego, la joven se refirió a situaciones que vivió recientemente en la vía pública: “Me cruza alguien y me dice: “Tenés una supercara de cansada, mal, mal. Estás recansada. ¿Estás bien?”. Sí, estoy bien. Es mi cara. Soy así. La otra es la que no es. Entonces, me angustia un poco. Si me ves sin maquillaje o si me ves cara de cansada, probablemente solamente estoy sin maquillaje. Y no digas nada. Y si estuviera realmente cansada, ¿acaso a alguien le gusta que le digan qué cara de cansado que tenés? Si alguien te dice ‘tenés cara de cansado’, efectivamente estas cansado. Aspira, pretende, que no se note tanto”.

Y para cerrar, Jota dio otra alternativa a su aspecto y habló de la posibilidad de haber llorado: “Y la otra opción es que yo esté hecha con... de cara es que lloré. Y no me vas a decir que no, ¿sabés? Lloré. ¿Querés que te cuente? Ni vos querés que te cuente ni yo te quiero contar. Seguramente es un drama re pel.... Y si no es un drama re pel...., es un drama repicante, que no dá que te cuente, que vos no querés que te cuente, que no vas a saber cómo salí”.

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Nati Jota tras la operación captura
Nati Jota habló de su cara “de cansada” y marcó un límite con un mensaje en Instagram

Como si fuera poco, en las últimas horas, Nati Jota quedó en el centro de la controversia tras recibir numerosas críticas por la forma en que comunicó la muerte del Indio Solari durante una emisión de su programa “Sería Increíble”, en OLGA. El episodio generó repercusión en redes sociales, donde la conductora fue tendencia y recibió cuestionamientos de miles de usuarios. Horas después, Jota publicó un mensaje en su cuenta de X: “Lo que provoca indignación es mi existencia pero lo hablamos otro día”, en referencia a las reacciones generadas.

La polémica surgió cuando, al informar sobre el fallecimiento del histórico músico, Nati Jota afirmó que Solari “se mantuvo activo hasta sus últimos días”. Esta frase fue rápidamente objeto de comentarios y críticas entre seguidores del artista. Durante la transmisión, Toto Kirzner intervino para señalar que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no se presentaba en vivo desde hacía años. Jota aclaró: “Activo internamente, supongo. En su vida personal”.

Nati jota
Nati Jota se sinceró sobre su imagen y pidió frenar las opiniones sobre su físico

El intercambio fue suficiente para que en redes sociales se multiplicaran los cuestionamientos, con usuarios que señalaron una falta de rigor en la información y notaron que la periodista recibía datos en tiempo real mientras conducía el programa.

A pesar de las críticas, algunos usuarios salieron en defensa de Nati Jota. Sostuvieron que su frase podía interpretarse en relación al vínculo del músico con su obra y proyectos personales, aunque estuviera alejado de los escenarios desde 2017.

En ese contexto, la conductora eligió responder con un mensaje breve y no profundizar en explicaciones. También recibió muestras de apoyo por parte de seguidores del streaming, quienes destacaron su desempeño en una jornada marcada por una noticia de alto impacto para la cultura y el rock nacional.

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