Panamá: El presidente José Raúl Mulino cierra su visita a Grecia con dos memorandos y una agenda marítima

José Raúl Mulino cerró su visita de Estado a Grecia con acuerdos políticos y turísticos y con respaldo al registro marítimo de Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente JoséRaúlMulino cerró su visita de Estado a Grecia con acuerdos políticos y turísticos, nuevas oportunidades de empleo para marinos panameños y el anuncio de que cuatro buques tanqueros panamax en construcción serán registrados bajo bandera panameña, una señal de respaldo para un sector en el que armadores griegos operan unos 500 barcos del registro de Panamá y participan en más del 20 % del transporte mundial de carga.

Durante la gira en Atenas, Mulino se reunió con el presidente de la República Helénica Konstantínos Tasoúlas y con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. En esos encuentros, según el texto oficial, ambas partes plantearon la necesidad de mantener y garantizar un comercio competitivo.

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La agenda incluyó la firma de dos memorandos de entendimiento en la Mansión Máximos, con Tasoúlas y Mitsotakis como testigos. Uno de los acuerdos establece cooperación en turismo y el otro crea un mecanismo de consultas políticas para fortalecer las relaciones bilaterales y activar nuevas áreas de cooperación entre los dos países.

La visita sumó acuerdos, respaldo político y nuevos registros para la bandera panameña

El memorando sobre turismo busca promover el desarrollo del sector en los ámbitos público y privado. También contempla intercambio de información sobre promoción e inversión, innovación, digitalización, educación y formación profesional.

El acuerdo de consultas políticas tiene como objetivo consolidar la relación bilateral ya existente entre Panamá y Grecia. Su propósito es ampliar la cooperación y dar base institucional a nuevas acciones conjuntas.

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Mulino recibió además de Tasoúlas la Gran Cruz de la Orden del Redentor, descrita en el texto oficial como la máxima distinción honorífica que concede la República Helénica a jefes de Estado por su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre sus naciones.

Mulino se reunió en Atenas con Konstantínos Tasoúlas y Kyriakos Mitsotakis, y ambas partes plantearon la necesidad de garantizar un comercio competitivo. (Cortesía: Astrid Salazar)

El mandatario panameño acompañó a Mitsotakis en la inauguración de Posidonia 2026, la feria marítima internacional que se celebra cada dos años en Atenas. La edición de este año reunió a más de 2 mil expositores de 138 países.

Ese dato ayuda a explicar por qué la visita estuvo concentrada en el frente marítimo. Grecia alberga la mayor marina mercante del mundo y su comunidad de armadores figura como la principal usuaria del registro panameño.

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Los armadores griegos operan unos 500 barcos bajo registro panameño

Mulino se reunió con miembros de la comunidad de armadores griegos, a quienes el texto fuente identifica como los principales usuarios del registro de naves de Panamá. Ese grupo representa para la bandera panameña unos 500 barcos y moviliza una parte sustancial de la carga global.

El resultado más concreto de esa reunión fue el anuncio de la naviera Tsakos Shipping Trading, uno de los principales grupos navieros de Grecia, sobre el registro en Panamá de cuatro buques tanqueros panamax que aún están en construcción. El texto oficial también vincula ese compromiso con nuevas oportunidades de empleo para marinos panameños.

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Panamá y Grecia firmaron dos memorandos de entendimiento para impulsar la cooperación en turismo y crear un mecanismo de consultas políticas. (Cortesía: Astrid Salazar)

Ante más de mil asistentes en una recepción con representantes empresariales y del sector público griego, además de miembros de la comunidad panameña que participaron en Posidonia 2026, Mulino afirmó que protegerá a sus socios comerciales en Grecia. Según el texto fuente, para ello instruyó a la Cancillería, a la Autoridad Marítima de Panamá y a la Embajada de Panamá en Grecia a emprender acciones de alto nivel en defensa del sector.

La delegación panameña que acompañó la visita incluyó a la primera dama Maricel Cohen de Mulino; a Julie Lymberopulos Karnakis, embajadora y cónsul general en Grecia; al canciller Javier Martínez-Acha; al ministro para Asuntos del Canal José Ramón Icaza; al ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó; a Rafael Bárcenas, director de Aeronáutica Civil; a Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo; a Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; a Salomón Shamah, director general de Promoción Turística de Panamá; y a los exfuncionarios Alberto Vallarino y Alberto Alemán Zubieta.

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