Oriana Sabatini furiosa con las críticas que recibió por no romantizar su embarazo: “Es lo más hardcore que puede hacer un ser humano”

Gia es la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, quien desde el día uno habló sin tapujos de su experiencia durante el embarazo (Instagram)

Oriana Sabatini volvió a hablar de su embarazo sin filtros ni eufemismos. No es la primera vez: cada vez que le hacen la consulta, la cantante e hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini elige no romantizar los nueve meses que llevó a su hija Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala. El viernes por la tarde, en el programa de streaming de Martín Cirio, volvió a ser igual de directa y las repercusiones no tardaron en llegar.

El disparador fue una reflexión de Cirio sobre la romantización del embarazo. “Yo creo que la mayoría de las mujeres que yo conozco que estuvieron embarazadas lo pasan como el orto”, dijo el conductor. Oriana no dudó: “Horrible”, repitió tres veces seguidas antes de que él terminara la frase.

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Lo que siguió fue una descripción que resumió su experiencia en una imagen concreta. “La gente comparte casas, cuartos. Ya compartir un baño, por ejemplo, es un montón. Imaginate lo que es compartir un cuerpo, o sea, tu propio cuerpo, durante nueve meses. No hay salida”, dijo entre risas. La palabra que eligió para definirlo fue “claustrofobia”.

Sabatini reconoció que antes de atravesarlo, el concepto le parecía hermoso. “Obvio, antes de estar embarazada, el concepto me parecía hermoso. Me sigue pareciendo hermoso, pero digo... claustrofobia”, repitió. El contraste entre la expectativa y la experiencia fue uno de los ejes de su relato.

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La crítica que recibió Oriana por decir que su embarazo fue una experiencia traumática

También habló de la culpa. “Constante culpa de no estar sonriente las veinticuatro siete, de no estar todo el tiempo como diciendo: ‘Mi cuerpo es hermoso’”, describió. Y admitió que ese peso la lleva a autocensurarse: “A veces tengo miedo de hablar de mi experiencia con la maternidad, con el parto y con el post porque digo: ‘No me sale mentir’”.

El temor a las críticas fue explícito. “Me van a salir a cancelar, probablemente, como: ‘Esta malagradecida, para qué tiene hijos’”, anticipó. Y cerró con una síntesis: “Yo no sabía que era así, porque todos me lo venden como el momento más radiante en la vida de una mujer”.

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Las reacciones en redes no tardaron. Entre ellas, un usuario identificado publicó un tuit que concentró buena parte de la atención: “Cuando Oriana dice lo traumático del embarazo obviamente lo dice porque engordó 3 kilos de más y nunca trató el TCA que le generó la madre. Aparte es obvio fue madre por la presión de Dybala de querer ser padre y no quería que la deje”.

Cuando la autora de “Podría quedarme acá” leyó el mensaje y respondió en su propia cuenta de X con un texto extenso y sin rodeos. “Pedro, no espero que entiendas algo que en tu vida vas a poder sentir, pero te cuento que los kilos que engordé en el embarazo me dan exactamente igual”, arrancó. Lo que siguió fue un detalle preciso de lo que vivió. “Estoy hablando del dolor de una lesión a nivel muscular y óseo que no te permite casi caminar durante cuatro meses. Hablo de mover las piernas para sentarte, levantarte, agacharte, moverte o simplemente descansar en una cama y literalmente no poder hacerlo”, escribió.

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Sumó otro dato que había mantenido fuera de la conversación pública: “Ni hablar de las horas que pasé pegada al inodoro cuando me hubiera gustado estar disfrutando con mi pareja o trabajando. Hablo de lo horrible que es escuchar buenas experiencias y encontrarte con que la tuya no es así”.

Luego apuntó al argumento central del tuit. “Hablo de encontrarte con cosas que no sabías que te podían pasar porque nadie las habla. Que no es que no querés tener un lindo embarazo, ojalá. La belleza me pasó por otro lado, pero me niego a sentarme en una conversación y mentir. Si dijera que fue perfecto quizás me matarías por romantizarlo”.

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La extensa y dura respuesta que dio la autora en redes sociales

El tono subió cuando respondió a la insinuación sobre Dybala. “Después me acuerdo que sos hombre y que no tenés ni idea. Igual, hay mujeres que opinan como vos”, escribió. Hacia el final, amplió el foco más allá de su caso. “No voy a salir a decir algo que no me pasó para que las mujeres que no tienen un embarazo ‘perfecto’ se sigan sintiendo culpables de que así sea”. Y dejó en claro que sí estaba dispuesta a contar: “Tengo todo el tiempo del mundo para contarte lo increíble que es mi hija, cuánto la amo. Lo bueno que es mi marido como padre y compañero. Lo feliz que me hacen los dos. Lo que no tengo son ganas de sentarme a decir lo que alguien más quiere escuchar porque si no lo hago les molesta”.

El párrafo siguiente fue el más contundente del descargo: “El embarazo y la maternidad es lo más hardcore que puede hacer un ser humano. No es un paseo por el parque. No son nueve meses de tocarte la panza y sonreírle a la personita que tenés adentro y a tu marido y ya, aunque lo hagas igual pese a cualquier dolor o síntoma que estés teniendo porque la verdad que nuestro cuerpo es increíble. No lo voy a naturalizar nunca”.

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El cierre fue una declaración de principios dirigida tanto a Pedro como a cualquiera que piense como él: “Es necesario que como hombre, o como persona, sepas que la transformación que una mujer atraviesa para volverse madre es inconmensurable. No todo necesita llegar a un extremo para decir que no la pasaste bien. No todo dolor necesita ser irreversible para que vos decidas si fue suficiente para llamarlo ‘traumático’ o no”.