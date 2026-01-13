Ciencia

Por qué sentimos que una mano es parte de nuestro cuerpo, según la ciencia

Investigadores del Karolinska Institutet identificaron el papel de ciertas ondas cerebrales en la construcción de la sensación de pertenencia corporal. Los detalles de un estudio que abre nuevas posibilidades en el desarrollo de prótesis y experiencias de realidad virtual

Guardar
Un estudio del Karolinska Institutet
Un estudio del Karolinska Institutet identifica que las oscilaciones alfa en la corteza parietal son claves en la sensación de pertenencia corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente del Karolinska Institutet revela que la respuesta se encuentra en el cerebro, en el ritmo de ciertas ondas cerebrales conocidas como oscilaciones alfa, que actúan en la corteza parietal y participan en la integración sensorial y la percepción corporal.

Estos hallazgos, publicados en Nature Communications, no solo aclaran un misterio fundamental sobre la percepción del propio cuerpo, sino que también abren el camino a avances en prótesis personalizadas y tecnología de realidad virtual.

Oscilaciones alfa: el “reloj” interno de la percepción corporal

El sentido de propiedad corporal —la íntima convicción de que una mano o pierna forman parte de uno mismo— es el resultado de una compleja integración de señales sensoriales. El Karolinska Institutet explica que el cerebro coordina información visual y táctil para distinguir nuestro cuerpo del entorno. Este mecanismo es esencial tanto para las actividades cotidianas como para comprender trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, en los que la percepción del “yo” puede alterarse.

La integración de señales sensoriales
La integración de señales sensoriales visuales y táctiles es fundamental para distinguir el propio cuerpo del entorno, según la investigación publicada en Nature Communications (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para explorar este proceso, el equipo dirigido por Mariano D’Angelo y Henrik Ehrsson diseñó experimentos basados en la “ilusión de la mano de goma”. En esta prueba, una mano artificial se coloca a la vista del participante, mientras su mano real permanece oculta. Si los estímulos visuales y táctiles en ambas manos se sincronizan, la persona puede llegar a sentir la mano de goma como parte de su cuerpo. Si los estímulos no coinciden en el tiempo, esa sensación desaparece.

Mediante el uso de electroencefalogramas y estimulación cerebral no invasiva, los científicos identificaron que la frecuencia de las oscilaciones alfa en la corteza parietal regula la precisión con la que el cerebro une las señales sensoriales. Una frecuencia alfa más rápida actúa como un reloj de alta resolución, lo que permite distinguir con mayor exactitud los estímulos recibidos y fortalece la sensación de qué es propio y qué no lo es.

El electroencefalograma revela que una
El electroencefalograma revela que una frecuencia alfa más rápida permite distinguir con mayor precisión los estímulos sensoriales y fortalece la identidad corporal

Individualidad en la percepción: por qué no todos sentimos igual

El estudio descubrió que las personas con oscilaciones alfa más rápidas identifican con mayor precisión las diferencias mínimas entre estímulos visuales y táctiles, mejorando así la distinción entre el cuerpo y el entorno. Por el contrario, quienes presentan oscilaciones más lentas tienden a agrupar señales incluso si no están perfectamente sincronizadas, lo que dificulta identificar qué sensaciones son internas y cuáles provienen del exterior.

Experimentos con la 'ilusión de
Experimentos con la 'ilusión de la mano de goma' muestran cómo el cerebro puede percibir una extremidad artificial como parte del propio cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manipular de manera controlada la frecuencia alfa mediante estimulación eléctrica no invasiva permitió a los investigadores modificar directamente la percepción de simultaneidad y la sensación de pertenencia corporal. Esto demuestra que las ondas alfa no solo acompañan la experiencia, sino que la generan activamente.

El modelado computacional confirmó que la frecuencia de estas ondas determina con qué exactitud el cerebro evalúa el tiempo entre distintas señales sensoriales, reforzando la sensación permanente de habitar el propio cuerpo.

Implicancias en prótesis y realidad virtual: hacia una integración más realista

Las aplicaciones de este descubrimiento son amplias. Según Mariano D’Angelo, identificar este proceso cerebral básico puede transformar la forma en que se diseñan prótesis, logrando un ajuste más natural y personalizado. Además, la tecnología de realidad virtual podrá generar experiencias más inmersivas, en las que los usuarios sientan como propias las extremidades virtuales.

Los hallazgos ofrecen bases para
Los hallazgos ofrecen bases para desarrollar prótesis personalizadas y experiencias de realidad virtual inmersivas que mejoren la integración sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel clínico, el estudio aporta claves esenciales para entender trastornos como la esquizofrenia, donde la percepción del yo puede fragmentarse. Henrik Ehrsson señala que sus hallazgos ayudan a explicar cómo el cerebro integra señales corporales y mantiene una experiencia coherente del yo.

La interacción entre neurociencia, tecnología y medicina se ve impulsada por estos avances, que podrían traducirse en soluciones innovadoras tanto para personas que requieren prótesis avanzadas como para quienes buscan experiencias virtuales más auténticas. El ritmo de las ondas cerebrales, en definitiva, marca el compás de nuestra percepción corporal.

Temas Relacionados

Sentido de propiedad corporalOscilaciones alfaKarolinska InstitutetCorteza parietalHenrik EhrssonPrótesis avanzadasRealidad virtualNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

El intestino, clave en la prevención de alergias y asma desde la primera infancia

Un nuevo hallazgo científico muestra cómo ciertas bacterias “buenas” del intestino ayudan a entrenar el sistema inmunológico y a prevenir reacciones alérgicas desde los primeros meses.

El intestino, clave en la

El MIT apuesta por una técnica no invasiva que podría cambiar la forma de estudiar la conciencia

La aplicación de ultrasonido focalizado permite estudiar regiones cerebrales hasta ahora inaccesibles en personas sanas. Cómo funciona el método que busca explicar el origen físico de las percepciones y las emociones

El MIT apuesta por una

El hallazgo de un circuito cerebral que regula la motivación revoluciona la neurociencia

Un equipo de científicos ha identificado en macacos un sistema que abre nuevas perspectivas sobre el comportamiento humano y posibles tratamientos para trastornos psiquiátricos relacionados con la apatía

El hallazgo de un circuito

Las personas con depresión tienen hasta 50% más riesgo de desarrollar ACV o infarto de miocardio

Especialistas de la Sociedad Argentina de Cardiología destacan que la depresión puede ocultarse detrás del cansancio persistente, el insomnio o la irritabilidad, dificultando su detección y tratamiento oportuno

Las personas con depresión tienen

La inteligencia artificial de Anthropic integra herramientas clínicas avanzadas y acelera el acceso a tratamientos en el sector salud

Claude for Healthcare facilita análisis de bases de datos biomédicas, identificación de patrones en historiales y preparación de documentación regulatoria, contribuyendo a reducir esperas y aumentar la eficiencia en startups y grandes empresas médicas

La inteligencia artificial de Anthropic
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

De obrero adolescente a magnate

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

La mandíbula en espiral de Helicoprion: cómo la tecnología descifró un enigma de 250 millones de años

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China