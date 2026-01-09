Ciencia

Cómo una innovadora técnica de escaneo 3D con inteligencia artificial podría transformar la neurocirugía

Un avance médico reciente permite a los especialistas obtener mapas extremadamente precisos del cerebro y aplicar procedimientos complejos con menos riesgos para pacientes, según expertos de Mayo Clinic

Guardar
Investigadores de Mayo Clinic presentan
Investigadores de Mayo Clinic presentan un sistema de escaneo 3D que mejora la precisión en cirugía cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de Mayo Clinic han desarrollado un sistema de escaneo tridimensional de superficie que permite realizar una cirugía cerebral de precisión con exactitud submilimétrica, superando los estándares de la tomografía computarizada en precisión y seguridad.

La tecnología se basa en el registro del marco estereotáctico y del rostro del paciente mediante escaneo 3D, lo que posibilita una localización extremadamente precisa de estructuras profundas del cerebro sin necesidad de tomografías intraoperatorias.

El método fue validado mediante un estudio de viabilidad en modelos cadavéricos, que demostró que el escaneo superficial tridimensional puede sustituir al uso de tomografía computarizada para el registro estereotáctico, eliminando la exposición a radiación y manteniendo una precisión comparable o superior.

Además, el sistema mostró compatibilidad con plataformas de navegación quirúrgica ya existentes, lo que lo convierte en una alternativa viable para mejorar el flujo de trabajo en procedimientos neurológicos complejos.

La integración de modelos tridimensionales
La integración de modelos tridimensionales con imágenes cerebrales previas posibilita mapas espaciales precisos durante la cirugía cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema emplea cámaras y tecnologías de luz estructurada para generar modelos tridimensionales de alta resolución tanto del rostro del paciente como del marco quirúrgico. Estos modelos se integran en un mapa espacial detallado de la posición del paciente en el quirófano y se sincronizan con imágenes cerebrales obtenidas previamente mediante resonancia magnética o tomografía computarizada.

Precisión y ventajas sobre la tomografía convencional

Según los resultados publicados por Mayo Clinic, la tecnología logró una precisión promedio de 0,14 milímetros. Por comparación, la tomografía computarizada convencional alcanza alrededor de 0,20 milímetros. Esta diferencia, aunque pequeña, puede ser crucial en intervenciones donde fracciones de milímetro resultan determinantes.

La eliminación de radiación es una de las principales ventajas del nuevo sistema, que además puede implementarse en quirófanos que no disponen de tomógrafos avanzados. La compatibilidad con la mayoría de los sistemas de navegación quirúrgica existentes facilita su adopción en hospitales con recursos limitados, ampliando el acceso a la neurocirugía avanzada.

Mayo Clinic lidera la innovación
Mayo Clinic lidera la innovación médica al presentar un sistema más preciso y seguro para procedimientos de neurocirugía sin radiación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las aplicaciones clínicas más relevantes se encuentran la estimulación cerebral profunda, los drenajes intracraneales y las biopsias, todas ellas demandantes de máxima exactitud. De acuerdo con expertos de Mayo Clinic, estos procedimientos se beneficiarían de la mayor precisión y reducción efectiva de riesgos del nuevo método.

Opinión de los especialistas

Kendall Lee, neurocirujano de Mayo Clinic, resaltó la relevancia de la innovación. “Algunos de los pasos más importantes en la neurocirugía ocurren antes de empezar la operación. Este nuevo método es seguro, rápido y rentable, y puede ayudarnos a llegar al objetivo correcto con mayor precisión”, indicó en declaraciones recogidas por el sitio de referencia clínica.

Jaeyun Sung, investigador principal del proyecto, enfatizó la importancia del trabajo conjunto entre ingenieros y neurocirujanos. “Cuando los ingenieros y los neurocirujanos abordan el mismo desafío, observan diferentes detalles; así ocurren los avances”, manifestó, quien además es responsable del área de inteligencia artificial aplicada a medicina en Mayo Clinic.

Integración con navegación quirúrgica en tiempo real

La integración con sistemas de
La integración con sistemas de navegación quirúrgica en tiempo real optimiza la precisión de las intervenciones médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto notable del sistema es su capacidad para integrarse con la navegación quirúrgica en tiempo real, lo que permite ajustar el procedimiento a partir de mapas tridimensionales instantáneos. De esta manera, se disminuye la posibilidad de desviaciones y se mejora tanto la eficacia como la seguridad de la intervención.

Basel Sharaf, cirujano y autor principal del estudio, vislumbra un potencial de crecimiento para la tecnología desarrollada. Según Sharaf, en el futuro escanear en 3D podría ser tan sencillo como utilizar teléfonos inteligentes, facilitando el acceso a herramientas aún más accesibles para la cirugía cerebral avanzada.

El equipo de Mayo Clinic trabaja en perfeccionar el sistema mediante el desarrollo de hardware específico y la incorporación de inteligencia artificial para acelerar y automatizar el proceso. Se prevé que, con una mayor validación clínica, el método pueda adoptarse de manera extendida en los próximos años, lo que incrementaría la eficiencia y seguridad en operaciones neurológicas complejas.

A largo plazo, los investigadores anticipan que el avance en sistemas inteligentes permitirá adaptar el escaneo 3D en tiempo real y prever movimientos cerebrales mínimos, optimizando cada etapa del procedimiento y dotando a los neurocirujanos de recursos tecnológicos más intuitivos.

Temas Relacionados

Escaneo 3DCirugía cerebral de precisiónNeurocirugía avanzadaInteligencia artificial en medicinaNavegación quirúrgicaMayo ClinicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los incendios forestales en la calidad del aire: un estudio lo comparó con la contaminación del transporte y la industria

Científicos midieron las emisiones por incendios en Argentina con datos satelitales y modelos numéricos. Demostraron que esos eventos extremos modifican la condición atmosférica a nivel nacional

Los incendios forestales en la

Cómo la leche materna ayuda a la estabilidad del microbioma intestinal infantil

El grupo de investigación encontró coincidencias concretas entre el alimento humano y la flora intestinal durante los primeros meses de los bebés

Cómo la leche materna ayuda

Más del 70% de los casos de Alzheimer se vincularían con una variante genética, revela un estudio

Nuevos hallazgos científicos muestran que ciertas combinaciones hereditarias pueden resultar decisivas en la aparición de esta enfermedad. Cómo este avance impulsa nuevas estrategias para anticipar y tratar la patología

Más del 70% de los

El eterno duelo: ¿El ajedrez o los videojuegos hacen más por tu cerebro?

Mientras los expertos debaten cuál de estos juegos logra impulsar diferentes destrezas, nuevas investigaciones sugieren que ambos ayudan a desarrollar habilidades específicas, tanto cognitivas como sociales, según la edad y el tipo de juego elegido

El eterno duelo: ¿El ajedrez

Un estudio genético reveló causas desconocidas de ceguera hereditaria

Una investigación internacional descubrió que variantes en genes de ARN no codificantes, invisibles a los análisis convencionales, explican el origen de la retinitis pigmentosa

Un estudio genético reveló causas
DEPORTES
Se dieron a conocer las

Se dieron a conocer las fechas de las presentaciones de los equipos de la Fórmula 1: el calendario completo

Murió la histórica basquetbolista de 2.13 metros que ganó 42 títulos y vivió en la miseria: “Su legado seguirá inspirando”

El insólito caso de un ex jugador de la Selección Sub 20 que deberá pagarle un millón de euros a un club en el que no llegó a jugar

15 frases de Scaloni: su video viral en Fin de Año, la curiosa reflexión sobre la Finalíssima ante España y la reunión que tuvo con Messi

Los dos bandos en disputa en el nuevo capítulo que tendrá la polémica de los motores Mercedes en la Fórmula 1

TELESHOW
Las vacaciones de Cande Vetrano

Las vacaciones de Cande Vetrano y Andrés Gil en Pinamar: sol, playa y churros

Sofía la Reini Gonet comenzó el proceso para borrarse los “tatuajes tumberos”

El orgullo de la China Suárez y Nicolás Cabré por el logro deportivo de Rufina: “Qué felicidad acompañarte”

Mauro Icardi celebró un aniversario muy particular con la China Suárez: “Hoy te elijo para siempre”

Christian Petersen mostró el plato que almorzó tras recibir el alta médica

INFOBAE AMÉRICA

Estómago, intestino y cerebro: cómo

Estómago, intestino y cerebro: cómo un inesperado vínculo entre estos órganos puede impactar en la salud mental, según un estudio

Dolor infinito: la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdió a su hijo de un año

El caso de Gisèle Pelicot tendrá un documental realizado por dos ganadoras del Oscar

Suecia prueba una medida inédita: paga tiempo laboral para fortalecer vínculos personales

Tensión en Yemen: crecen las divisiones internas tras la disolución del Consejo de Transición del Sur