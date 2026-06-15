Pánico en Ezeiza: un hombre encapuchado intentó secuestrar a cuatro mujeres en una misma noche y terminó detenido

El momento en que un encapuchado intentó secuestrar a una mujer en la parada del colectivo

Un hombre encapuchado, un auto de lujo color negro que servía de apoyo y cuatro intentos de secuestro durante la misma noche.

Esa es la secuencia de hechos que se registró durante la madrugada de este domingo en el partido bonaerense de Ezeiza, donde cuatro mujeres, en un radio de pocas cuadras, fueron abordadas por un hombre que intentó meterlas por la fuerza en un vehículo (no está claro si un BMW o un Audi) con el que él y, al menos, un cómplice se movían por una zona lindera a la autopista Ezeiza-Cañuelas.

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Producto de estos hechos reiterados, según confiaron fuentes policiales a Infobae, el fiscal Sergio Mola, de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, abrió una investigación que derivó en la detención del principal sospechoso y el secuestro del vehículo en el que se trasladaban los presuntos secuestradores.

“El día de hoy a la madrugada yendo a trabajar quisieron meterme adentro de un auto mientras esperaba el colectivo en Dorrego y Pravaz. Gracias a Dios pude zafarme y conseguir ayuda rápido. Hace dos meses me abrieron la cabeza a culatazos para robarme; hoy, directamente, quisieron meterme en un auto. ¿Qué tiene que pasar para alguien haga algo? ¿Dónde está toda la supuesta seguridad de Ezeiza? ¿Y si era un caso más de esos que pasan en la televisión?”, planteó Berenice, una chica de 19 años, que eligió la red social Instagram para denunciar el intento de secuestro que sufrió a pocas cuadras de su casa.

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Berenice (de campera violeta) logró zafarse del intento de secuestro

El video que compartió la joven, filmado por una cámara de seguridad de la zona, muestra que eran las 4.38 cuando ella se encontraba en la parada de colectivo ubicada en el cruce de Dorrego y Pedro Pravaz para viajar hasta su lugar de trabajo. En ese contexto, un hombre vestido con un sobretodo beige, buzo con capucha y pantalón oscuro pasó por delante de ella y luego se detuvo en la esquina.

La grabación expone que la víctima ni siquiera atinó a girar la cabeza para observar al sospechoso, quien aprovechó el descuido y la abordó por la espalda. “¡Ayuda, ayuda!”, alcanzó a gritar Berenice en medio de la desesperación, mientras el agresor intentaba taparle la boca para evitar que los vecinos escucharan sus pedidos de auxilio.

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El análisis de los intentos de secuestro en Infobae en Vivo

A pesar de que ya había reducido a la joven, el hombre depuso su actitud al observar que un auto, distinto al que le oficiaba de apoyo, se detuvo en la esquina. Esa fue la oportunidad para que la víctima lograra escapar de las manos de su captor, que segundos después se subió al vehículo de su cómplice y huyó del lugar.

“Por favor, cuídense, chicas. No anden solas porque no saben si un día normal en el que van a trabajar pueden volver con vida. Es tristísimo tener que vivir alerta todo el tiempo por culpa de la poca seguridad que existe”, aconsejó la joven al final de su publicación.

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Pero ese fue solo uno de los intentos de secuestro que se registraron en Ezeiza durante la madrugada del domingo. Horas después de su primer posteo, Berenice compartió una segunda publicación que da cuenta de la pesadilla que vivió otra vecina de la zona.

Según relató, apenas cuatro minutos antes y a dos cuadras de distancia de donde ella fue atacada, el mismo sospechoso intentó raptar a otra mujer. Ambas esperaban el colectivo en la misma parada, pero la otra pasajera decidió caminar hasta la siguiente.

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Un rato antes, y a dos cuadras de distancia de donde atacó a Berenice, el mismo sospechoso intentó raptar a otra mujer

Durante ese trayecto, el secuestrador y su cómplice la divisaron sola en la vía pública y trataron de meterla por la fuerza dentro del vehículo.

Afortunadamente, el desenlace fue similar al del caso de Berenice: la víctima se resistió, forcejeó con el agresor y logró escapar antes de ser subida al auto.

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“El mismo auto, durante la madrugada, intentó levantar a cuatro chicas. Por suerte, todas lograron escapar. Pero, ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si alguien hubiera tenido que salir a buscarlas? Gastón Granados, intendente de Ezeiza, ese vehículo estuvo toda la noche intentando llevarse chicas, ¿y la policía no pudo detenerlo?”, planteó Berenice en una historia publicada en Instagram.

Y concluyó: “Cuídense mucho. Es muy angustiante tener que salir y estar en alerta constante, pero lamentablemente parece ser la realidad en Ezeiza, donde no están haciendo lo suficiente para prevenir estas situaciones”.

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El descargo de Berenice en sus redes sociales

La investigación por los cuatro intentos de secuestro registrados en Ezeiza es encabezada por el fiscal federal Mola, quien, a partir de una serie de diligencias ordenadas en las últimas horas, logró la aprehensión del principal sospechoso, que permanecerá incomunicado hasta este martes.

Asimismo, los investigadores secuestraron el vehículo utilizado por los sospechosos para desplazarse por la zona.