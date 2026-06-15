La canasta básica alimentaria en Guatemala sube en mayo de 2026 en las áreas urbana y rural

El informe sobre la canasta en el país detalla el valor por habitante, diferencia entre ciudad y campo, y el ajuste metodológico con precios medianos, además de incluir consumo fuera de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) de Guatemala registró en mayo de 2026 un costo mensual per cápita de 941,86 quetzales en el área urbana, equivalente a aproximadamente 121 dólares, y de 726,00 quetzales en la rural, lo que representa cerca de 93 dólares. Las canastas, vigentes desde enero de 2024, incluyen 66 productos en la urbana y 60 en la rural.

La CBA es un conjunto de alimentos que asegura el mínimo necesario para satisfacer las necesidades energéticas y proteicas de una persona. La selección de productos responde al patrón cultural, la capacidad adquisitiva y la disponibilidad y precios de los alimentos en el ámbito local.

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La actualización más reciente de la CBA, respecto de la revisión de 2020, incorporó cambios en la obtención de la población de referencia a través de las carencias, la inclusión de gastos de comida y bebida fuera del hogar en el cálculo del costo, el uso de precios medianos en lugar de promedios y la segmentación de la canasta en áreas urbana y rural.

Composición de las canastas

La CBA urbana está conformada por 66 productos y la rural por 60. En ambas se cuantifica la cantidad promedio en gramos por persona, suficiente para cubrir el requerimiento energético diario estimado en 2.052 kilocalorías en el área urbana y 2.172 kilocalorías en la rural.

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Esta infografía detalla la actualización de la Canasta Básica Alimentaria, incluyendo las diferencias en la composición de productos y requerimientos energéticos entre áreas urbanas y rurales, así como cambios clave en su metodología de cálculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formulación de la CBA sigue una metodología basada en los patrones de consumo efectivo de los hogares, por lo que no constituye una canasta de tipo normativo o dietético. Ambas, implementadas desde enero de 2024, están integradas por 14 grupos alimenticios, con exclusión del grupo de bebidas alcohólicas.

Costo de la canasta urbana en mayo de 2026

En mayo de 2026, el costo mensual per cápita de la CBA urbana fue de 941,86 quetzales (unos 121 dólares), con un aumento de 0,57% respecto del mes anterior.

Los grupos con mayor peso en la dieta urbana son pan y cereales, carnes, aves, pescados y huevos, y comidas y bebidas fuera del hogar. El costo de pan y cereales fue de 156,30 quetzales (20 dólares); el de carnes, aves, pescados y huevos, de 198,08 quetzales (25 dólares); y el de comidas y bebidas fuera del hogar, de 206,77 quetzales (26 dólares). El grupo de vegetales bajó 3,65% frente a abril, mientras que raíces y tubérculos subieron 1,61%.

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Costo de la canasta rural en mayo de 2026

El costo mensual per cápita de la CBA rural en mayo de 2026 fue de 726,00 quetzales (93 dólares), con un alza de 0,55% frente al mes anterior.

El informe sobre la canasta en el área rural describe el incremento frente a abril, los rubros con mayor peso en el consumo y el comportamiento de vegetales, raíces y tubérculos durante el mes. Foto: difusión

En el área rural, los grupos con mayor peso son granos básicos, pan y cereales, y carnes, aves, pescados y huevos. El costo de los granos básicos fue de 31,64 quetzales (4 dólares); pan y cereales llegó a 134,51 quetzales (17 dólares); y carnes, aves, pescados y huevos sumaron 114,57 quetzales (15 dólares). El grupo de vegetales redujo 4,15% y raíces y tubérculos aumentaron 1,61%.

Productos incluidos en el reporte

En ambas canastas, el reporte incluye el detalle de cada producto, con las kilocalorías aportadas por persona, la cantidad mensual en gramos y el costo mensual para abril y mayo de 2026, además de la variación porcentual de un mes a otro.

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Entre los productos urbanos figuran arroz corriente, pan francés, tortillas frescas, azúcar de caña blanca, carne de res molida y jugos de frutas líquidos. En el área rural aparecen maíz blanco, harina de maíz, pan dulce, tortillas frescas, azúcar de caña blanca, leche en polvo y carne de pollo blanco.