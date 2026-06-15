El inesperado mensaje del protagonista de Spider-Man a Julián Álvarez antes del debut de Argentina del Mundial

El protagonista de la saga cree que el argentino podría interpretar al héroe

Tom Holland le mandó un mensaje a Julián Álvarez antes de su presentación con la selección argentina en el Mundial 2026, donde buscará defender el título logrado en Qatar 2022, donde fue una de las figuras. “¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, dijo el actor inglés al ser consultado por el delantero argentino en los micrófonos de DAZN.

El momento se produjo durante una actividad promocional de Holland en Madrid, donde el actor presentó Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel. Fue en la fanzone de la Selección española, en vísperas del debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026 (terminó en un inesperado empate 0-0) donde Holland pasó por los micrófonos de DAZN y dejó su saludo para el atacante del Atlético de Madrid, que es pretendido por múltiples clubes (entre ellos el Real Madrid, el Barcelona, el Arsenal y el PSG).

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La conexión entre ambos tiene una explicación directa: Álvarez lleva desde sus primeros años como futbolista el apodo de “La Araña”, un mote que se consolidó durante su paso por River Plate y que hoy forma parte de su identidad pública. El festejo de sus goles —con el gesto de lanzar la telaraña de Spider-Man— lo convirtió en protagonista de memes y montajes con los colores rojo y azul del arácnido, y también en un confeso fanático del universo Marvel.

Holland, que también reveló a DAZN que tiene a Álvarez en su equipo de Fantasy, fue más allá del saludo: “Lo tengo en mi equipo Fantasy. Él sería un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte, así que espero que hagas un buen Mundial”, expresó el actor, que este año ya se mostró como admirador de otro representante albiceleste: Lionel Messi.

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En la misma entrevista, Holland fue consultado por otro futbolista con características de superhéroe. Ante la pregunta de quién más podría interpretar a Spider-Man, el actor no dudó: “Lamine Yamal. Es rápido con el balón y muy ágil, podría hacer un buen papel”, señaló en referencia al joven extremo del Barcelona y la selección española, que entró en el segundo tiempo ante Cabo Verde, pero no logró desnivelar.

Holland también aprovechó la ocasión para hablar del fútbol en general. Sobre España, afirmó que es “una de las mejores selecciones de la historia”. Sobre Inglaterra, su país natal, fue más cauto: “Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos. Vamos a ver cómo funcionan juntos”, opinó sobre el combinado que dirige Thomas Tuchel, que integra el Grupo L y hará su presentación el miércoles 17 ante Croacia.

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El debut de la selección argentina, en tanto, está previsto para este martes desde las 22 ante Argelia en Kansas City. La presencia de Álvarez como titular es una de las incógnitas que maneja el entrenador Lionel Scaloni antes del partido. Vale recordar que la Araña se lesionó un tobillo en las semifinales de la Champions League ante el Arsenal. Y, si bien para Holland tiene el psyche du rol del héroe arácnido, el cuerpo técnico evaluará si está para jugar de arranque o para ingresar en el complemento.