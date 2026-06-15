Cultura

Fueron llevados a París para ser exhibidos en “zoos humanos” y tras 130 años, regresan a sudamérica

El Parlamento francés aprobó el regreso de los restos de seis amerindios, que se encontraban en el Museo de Historia Natural

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zoologico humano
Los selkman de Tierra del Fuego, Argentina, exhibidos en la Exposición Universal de París de 1889

El Parlamento francés aprobó este lunes el retorno a la Guayana Francesa de los restos de seis amerindios conservados en un museo de París, más de 130 años después de su muerte en las condiciones indignas de los “zoos humanos”.

Aunque Francia aprobó en 2023 una ley para permitir la restitución de restos humanos presentes en sus museos, esto se reservaba a las solicitudes de Estados extranjeros y no se aplicaba a sus territorios de ultramar, como Guayana Francesa.

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Tras el visto bueno del Senado (cámara alta) en mayo, los diputados aprobaron este lunes por unanimidad una ley para permitir su sepultura en su tierra natal y “reparar una injusticia de más de un siglo”, en palabras del diputado Jean-Victor Castor.

“Es un día histórico, nuestros antepasados por fin podrán regresar a casa”, exclamó entre lágrimas Corinne Toka-Devilliers, quien desde hace años lidera esta lucha al frente de la asociación Moliko Alet+Po (Descendientes de Moliko, en lengua kali’na).

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Zoo humanos
Desde 1877, este lugar situado cerca del bosque de Boulogne en París organizaba “espectáculos etnológicos”, precursores de los zoológicos humanos

A inicios del año 1892, 33 amerindios de los pueblos kali’na y arahuaco, de entre 3 meses y 60 años de edad, zarparon rumbo a Europa desde Paramaribo, en la otrora Guayana Neerlandesa y actual Surinam, vecino de la Guayana Francesa.

El explorador francés François Laveau reclutó a estos hombres y mujeres, oriundos de la desembocadura del río fronterizo Maroni, a petición del director del Jardín de Aclimatación de París para exhibirlos a los visitantes.

Desde 1877, este lugar situado cerca del bosque de Boulogne en París organizaba “espectáculos etnológicos”, precursores de los zoológicos humanos. François Laveau prometió dinero y el regreso de los 33 amerindios.

Pero de las 33 personas que viajaron a París, ocho murieron antes de regresar. Al llegar a la capital francesa en pleno invierno boreal, contrajeron bronquitis y varios problemas pulmonares.

Los restos de seis de ellos se conservan en el Museo de Historia Natural, un séptimo fue disecado con fines científicos y el octavo está enterrado en el municipio de Levallois-Perret, al oeste de París.

Fuente: AFP

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