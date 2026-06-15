Intensa búsqueda de una embarcación con cinco tripulantes que se perdió en el Río de la Plata

El video muestra imágenes de un operativo de búsqueda y rescate en el Río de la Plata. Se observan tomas aéreas desde una aeronave que sobrevuela el cuerpo de agua y sus márgenes.

La Prefectura Naval Argentina lleva a cabo una intensa búsqueda de una embarcación con cinco tripulantes que zarpó desde la Costanera de Hudson, en el sur del Conurbano, y no regresó a puerto. El operativo se lleva a cabo a lo largo del Río de la Plata con un gran despliegue que incluye aviones y buques.

Según pudo saber Infobae de fuentes del operativo, la denuncia fue realizada por parte del personal del Camping Hudson, quienes afirmaron que la embarcación llamada “Chamigo-Ho”, que había partido durante la mañana del domingo, para la noche todavía no había regresado al lugar donde estaban los autos de los cinco ocupantes estacionados.

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De acuerdo a lo que trascendió, era un buque que iba a circular por la franja costera del Río de la Plata para realizar pesca deportiva de pejerreyes.

La Autoridad Marítima Nacional desplegó de manera inmediata un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, una aeronave y medios terrestres para rastrillar la zona costera. El área de búsqueda abarca la franja del río comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

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Se realizaron reiterados intentos de comunicación telefónica con los tripulantes y llamados por radiofrecuencia VHF, sin que se obtuviera respuesta alguna. Justamente, la ausencia de señales desde la embarcación profundiza la preocupación tanto de los investigadores como de los allegados a los navegantes.

A bordo viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con amplia trayectoria en navegación. Entre los ocupantes se encuentran Carlos y Claudio Kovach, cuyos nombres fueron confirmados por su hermano Ricardo Kovach, quien fue quien radicó la denuncia formal tras ser alertado por un trabajador portuario que notó que la lancha no había vuelto en el horario previsto.

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El operativo de Prefectura se lleva a cabo en la franja costera del Río de la Plata desde el Puerto de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata

La embarcación contaba con motor naftero y disponía de todos los elementos de seguridad requeridos para operar en el río: chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS. Además, tres de los cinco tripulantes poseían habilitación de timoneles otorgada por la propia Prefectura, lo que refuerza el perfil experimentado de quienes iban a bordo.

Ricardo Kovach relató que la preocupación comenzó a crecer durante la tarde del domingo. “A las 18 se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda”, declaró. Ante la falta de respuesta de los ocupantes, actuó sin demora: “Hice la denuncia en la Comisaría de Barrio Marítimo y en paralelo en Prefectura”, precisó.

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Uno de los aspectos que más inquieta a quienes llevan adelante el operativo es que no hubo ningún pedido de auxilio ni comunicación previa a la desaparición. “No hubo una última comunicación”, señaló Ricardo, quien precisó que “la última señal del celular de mi hermano es de las 6.20” del domingo.

Desde la oficina de Prefectura Naval en Quilmes, donde se presentó para seguir de cerca las novedades, Ricardo detalló que el rastrillaje se extiende con medios de distintas jurisdicciones. “En este momento hay embarcaciones de Capital, de Dock Sud, de Quilmes y de La Plata, más un avión”, enumeró, y añadió que la familia evalúa contratar un vuelo privado para ampliar la cobertura aérea de la zona.

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Sobre la dirección que pudo haber tomado la lancha, el familiar admitió que no se conoce el rumbo inicial. “Por cuestiones de corriente, se imaginan que pudo haber ido hacia el sur, hacia La Plata, y no hacia el lado de Capital”, explicó, aunque aclaró que se trata de “una conjetura nomás” y que el rastrillaje abarca desde Dock Sud hasta La Plata en todos los sentidos.

Ricardo también precisó la dinámica habitual de estas salidas de pesca. Según describió, el plan era alejarse unos cuatro o cinco kilómetros de la costa, garetear —técnica que consiste en anclar la embarcación de forma parcial mediante un dispositivo de lona— y pescar hasta las 17, hora en que usualmente se emprende el regreso antes de la caída del sol.

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Respecto a las condiciones climáticas, señaló que la noche del domingo fue fría para quienes pudieran haber permanecido en el agua, aunque destacó que el día lunes amaneció con buen tiempo. “Hay poco viento y el sol está ayudando”, afirmó. En cuanto a la continuidad del operativo, indicó que la búsqueda se sostiene mientras haya luz natural: “En principio, sería mientras haya luz, se sigue buscando”, dijo.

En paralelo al operativo marítimo, los familiares de los navegantes radicaron la denuncia ante la comisaría jurisdiccional. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la doctora Silvia Noemí Borrone.

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