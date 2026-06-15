Guatemala

Guatemala: La SAT decomisó 30,3 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal

El operativo en la aduana del sur del país calculó en Q9,5 millones (unos 1,24 millones de dólares) el monto tributario no recaudado y señaló que el cargamento buscaba entrar de forma ilícita, según la entidad.

Guardar
Google icon
Varios trabajadores con chalecos de seguridad y cascos dentro de un contenedor de envío blanco. Uno apunta hacia el techo, mientras otros manejan cajas y bultos
La SAT decomisó 30,3 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal y estimó en Q9,5 millones los impuestos dejados de percibir. (Sat Guatemala)

La SAT decomisó 30,3 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal y estimó en Q9,5 millones los impuestos dejados de percibir, en un operativo que expuso una ruta de ingreso irregular de gran escala y volvió a poner el foco sobre el avance del contrabando en Guatemala.

El hallazgo se produjo en la Aduana Puerto Quetzal, al sur del país, según la Superintendencia de Administración Tributaria. La institución indicó que la mercancía pretendía ingresar de manera irregular al país.

La SAT precisó que durante la inspección fueron localizadas aproximadamente 30,3 millones de unidades. “Durante la inspección se localizaron aproximadamente 30.3 millones de unidades de cigarrillos, que pretendían ingresar de manera irregular al país, con un valor estimado de Q9.5 millones de impuestos dejados de percibir”, informó la institución.

PUBLICIDAD

La mercancía fue decomisada por la presunta comisión de delitos vinculados con la violación de derechos de propiedad intelectual y otros ilícitos asociados al comercio irregular, de acuerdo con la SAT. El operativo fue ejecutado por la fuerza élite integrada por la SAT y Estados Unidos a través de la Fuerza de Tarea de Facilitación de Comercio.

El dato aparece en un contexto de aumento de decomisos. Según la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala, en enero y febrero de 2026 fueron incautadas 12.860.000 unidades de cigarrillos ilegales, casi cinco veces más que las 2.720.000 decomisadas durante todo 2025.

PUBLICIDAD

La fuerza de tarea opera en aduanas clave con apoyo de Estados Unidos

La SAT sostuvo que la operación evidencia la efectividad de los mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir el comercio ilícito y proteger a la población. El modelo comenzó en 2023 en Puerto Quetzal con apoyo de Estados Unidos y luego fue replicado en otras aduanas. Esa fuerza de tarea fue instalada en puntos clave como las aduanas.

El trabajo interinstitucional se apoya en análisis estratégico de riesgos, uso de tecnología no intrusiva y capacidad para emitir alertas a nivel nacional e internacional. Por parte de Estados Unidos, participan Aduanas y Protección Fronteriza, que brinda soporte operativo, y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que aporta asistencia en cooperación y estrategia.

El Estado de Prevención en Guatemala otorga facultades extraordinarias a autoridades y Ejército para reforzar la lucha contra la defraudación fiscal y la seguridad fronteriza. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala )
El Estado de Prevención en Guatemala otorga facultades extraordinarias a autoridades y Ejército para reforzar la lucha contra la defraudación fiscal y la seguridad fronteriza. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala )

Las incautaciones recientes muestran un aumento del contrabando de cigarrillos y licor

En febrero, en medio de controles reforzados bajo el Estado de Prevención en Guatemala, las autoridades incautaron 54.500 cajetillas, equivalentes a 1.090.000 cigarrillos, que eran transportadas ilegalmente cerca de la frontera con El Salvador, según reportes de la Policía Nacional Civil y otras instancias oficiales guatemaltecas.

Esa incautación ocurrió en la aduana de Ciudad Pedro de Alvarado, en Moyuta, departamento de Jutiapa. Personal de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la Policía Nacional Civil detectó el cargamento oculto en un furgón y arrestó al conductor, identificado como Juan “N”, ciudadano nicaragüense, quien será presentado ante los tribunales para enfrentar cargos relacionados con el transporte y la presunta comercialización ilícita.

Las medidas del Estado de Prevención para 2026 incluyen facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad y autoridades civiles. Entre ellas figuran la restricción o disolución de reuniones públicas que pongan en riesgo el orden institucional, el control sobre la circulación y el estacionamiento de vehículos en áreas y horarios determinados, la autorización para disolver por la fuerza grupos armados o involucrados en hechos violentos, el despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército en operativos de alto impacto y la intervención directa sobre servicios públicos esenciales en caso de amenaza.

El aumento del comercio ilegal también alcanzó al licor, según la Comisión de Defensa del Comercio Formal. La entidad indicó que en 2025 se documentaron más de 10.000 litros incautados y que en los dos primeros meses de 2026 el total estimado subió a 44.000 litros.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSAT Guatemaladecomiso de cigarrillos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

El presidente de CESTA, Ricardo Navarro, alertó en una entrevista televisiva que el cambio en los patrones climáticos pone en riesgo la agricultura familiar y puede derivar en escasez de maíz, frijol y arroz

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

La tasa de morosidad a abril de este año se situó en 8.5%, superior a los niveles de otros productos financieros, como los préstamos hipotecarios o de automóvil

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Protección Civil informó que 15 personas permanecen resguardadas porque las autoridades municipales aún consideran inseguro su retorno, luego de una emergencia que activó 11 centros y atendió a 229 evacuados en todo el país

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

El 62% de las empresas de la región planea reforzar sus programas de apoyo psicológico y bienestar ante el impacto del estrés, la ansiedad y el agotamiento en la productividad y la retención de talento

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

Caso Jet Set da un giro judicial: Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por homicidio involuntario en República Dominicana

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la coerción contra Antonio y Maribel Espaillat López, prohibió su salida del país y aseguró bienes para una eventual reparación civil a las víctimas

Caso Jet Set da un giro judicial: Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por homicidio involuntario en República Dominicana

TECNO

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Uruguay vs. Arabia Saudita: quien ganará el partido del Mundial 2026, según la IA

La IA genera despidos en el mundo: el sector tecnológico perdió 40 mil trabajos en el último mes

¿El error más grande de Bill Gates? Así fue como Microsoft dejó ir a Android

Así será la transmisión de 9 horas de La Guerreras K-pop de Netflix para celebrar su aniversario

ENTRETENIMIENTO

Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”

Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”

Hannah Grace celebra las 5 millones de copias vendidas y anuncia que Icebreaker se convierte en serie

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Oliver Tree y la fortuna que dejó el músico tras su muerte en Brasil

MUNDO

El parlamento húngaro aprueba una reforma que limita a ocho años el mandato del primer ministro

El parlamento húngaro aprueba una reforma que limita a ocho años el mandato del primer ministro

El FMI aseguró que la economía mundial resiste a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

“La Ruta de la Seda del Crimen”: alerta por los servicios financieros chinos a los carteles mexicanos

Calor sin precedentes en Europa e invierno tibio en Australia: la señal que preocupa a los meteorólogos