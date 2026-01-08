Ciencia

De la autocompasión a la gestión emocional: cómo superar el ghosting, según la psicología

Lejos de ser solo una conducta moderna, este mecanismo responde a antiguos comportamientos de autoprotección cerebral. Reconocer el miedo como motor de conductas evasivas permite adoptar herramientas prácticas para fortalecer la resiliencia y cultivar vínculos más sanos

En la era de la hiperconectividad, desaparecer sin explicación de la vida de alguien se ha convertido en un comportamiento tan común que ya tiene nombre: ghosting.

La escena suele repetirse: mensajes sin contestar, conversaciones que se interrumpen de golpe, perfiles bloqueados. Este fenómeno, lejos de ser solo un producto de la tecnología o de la falta de empatía, encuentra sus raíces en mecanismos profundos de la mente humana.

El origen cerebral del ghosting

La psicología moderna ha comenzado a explicar por qué ignorar a otros puede ser una reacción casi automática. Según el psicólogo clínico Charlie Heriot-Maitland, autor de Controlled Explosions in Mental Health (Taylor & Francis), el ghosting no es tanto una muestra de crueldad como una manifestación de los antiguos sistemas de autoprotección del cerebro. “El sistema de respuesta ante amenazas está orientado a la supervivencia, no a la felicidad ni al fortalecimiento de vínculos”, explicó Heriot-Maitland a Newsweek.

Este sistema cerebral fue esencial para nuestros antepasados en un mundo lleno de peligros físicos. Aunque las amenazas sean principalmente emocionales y no depredadores, el cerebro sigue reaccionando con la misma urgencia. Así, cuando una situación genera ansiedad, conflicto o vergüenza, la mente activa la respuesta de huida: ignorar, callar, desaparecer.

Desde la neurociencia, el experto sostiene que el sistema nervioso central procesa el rechazo social y el estrés emocional a través de rutas similares a las que emplea frente a amenazas físicas. El cerebro interpreta la incomodidad de una confrontación o el temor a herir a otro como señales de peligro, priorizando la autopreservación. Por este motivo, muchas personas recurren al ghosting casi sin pensarlo, como un reflejo automático impulsado por circuitos cerebrales ancestrales.

Explosiones controladas: protegerse a cualquier costo

El ghosting forma parte de lo que Heriot-Maitland denomina “explosiones controladas”: conductas automáticas que surgen ante una amenaza percibida y buscan brindar alivio inmediato. Procrastinar para evitar el miedo al fracaso, retirarse para no enfrentar el rechazo, caer en la autocrítica o en el perfeccionismo extremo, son ejemplos de ese mismo reflejo de autoprotección.

“Cuando una persona desaparece sin responder, su cerebro está priorizando el alivio instantáneo frente al malestar, sin considerar el impacto futuro en la relación”, detalló Heriot-Maitland. Así, el ghosting ofrece una salida rápida ante el estrés emocional, aunque con el tiempo deje secuelas en los vínculos y en la propia autoestima.

Este mecanismo de “explosión controlada” tiene, además, una función adaptativa: permite al individuo evitar el dolor inmediato asociado a la confrontación. Sin embargo, el costo suele ser elevado. Las relaciones personales pueden debilitarse o romperse, y quien recurre al ghosting puede sentir culpa, remordimiento y mayor dificultad para enfrentar situaciones similares en el futuro.

Un estudio publicado en Escritos de Psicología halló que cerca del 20% de los adultos jóvenes ha experimentado ghosting en el último año, lo que confirma que se trata de un fenómeno frecuente y vinculado a efectos negativos en la salud mental, como aumento del malestar emocional y de la ansiedad.

Además, la tendencia a evitar situaciones incómodas mediante el silencio puede consolidarse y trasladarse a otros ámbitos, como el laboral o el familiar. La repetición de estas conductas refuerza el circuito cerebral de huida, dificultando el aprendizaje de estrategias más sanas para resolver conflictos.

El costo emocional de ignorar y ser ignorado

Ignorar a alguien no es un acto neutro. El alivio inicial que produce suele ir acompañado de culpa, vergüenza y deterioro de la confianza. Las investigaciones y expertos citados por Newsweek advierten que estigmatizar a quienes practican el ghosting como “tóxicos” solo refuerza la vergüenza y dificulta la posibilidad de cambio. Comprender que estas conductas son intentos de protección permite abordar el problema desde una perspectiva menos condenatoria.

En quienes sufren el ghosting, la experiencia puede resultar dolorosa y desestabilizadora. La ausencia de explicaciones alimenta la inseguridad y el auto reproche: “¿Hice algo mal?”, “¿Por qué me ignoran?”. Según Heriot-Maitland, identificar que la causa suele estar en el miedo y no en el desprecio personal es el primer paso para reducir el impacto emocional del silencio ajeno.

El ghosting también puede afectar la autoestima y la capacidad de confiar en nuevas relaciones. Las víctimas de este tipo de conductas pueden desarrollar miedo al rechazo y evitar abrirse emocionalmente en el futuro. Este círculo vicioso genera relaciones más superficiales y vínculos menos sólidos, tanto en la esfera personal como social. La falta de diálogo y cierre emocional puede dejar secuelas que requieren tiempo y, en ocasiones, acompañamiento profesional para ser superadas.

¿Es posible cambiar este patrón?

La clave para transformar estos hábitos está en la autocompasión y la conciencia de los propios mecanismos internos. “Cuando se comprende la función protectora de estas conductas y se deja de lado la culpa, se pueden elegir alternativas más saludables”, subrayó Heriot-Maitland. Reconocer que el ghosting nace del miedo —no de la maldad— permite reducir la autocrítica y abrir espacio a respuestas más constructivas.

El autor propone ejercicios de reflexión y regulación emocional que ayudan a identificar las señales de amenaza antes de que el impulso automático lleve a desaparecer.

Entre las estrategias recomendadas se encuentran la práctica de la comunicación asertiva, el desarrollo de habilidades para la gestión emocional y la búsqueda de apoyo psicológico cuando el patrón de ghosting se vuelve repetitivo o imposible de controlar.

Más allá del ghosting: construir relaciones más sanas

El desafío, según los expertos, es aprender a tolerar la incomodidad de los conflictos sin recurrir al silencio como escudo. La psicología muestra que ignorar a otros no es un defecto irreparable, sino una oportunidad para conocerse mejor y crecer. Lo esencial es reconocer el miedo como motor de estas conductas y trabajar, tanto a nivel personal como social, para cultivar la apertura, la empatía y la resiliencia en los lazos humanos.

