El método 30-30-30 y la importancia de la proteína matinal: la rutina que cambiaría el metabolismo, según un experto en longevidad

El podcast The Ultimate Human Podcast with Gary Brecka ofrece estrategias efectivas para ralentizar el envejecimiento y mejorar la salud metabólica (YouTube: Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

Gary Brecka, referente en longevidad y bienestar metabólico, respondió a inquietudes de su comunidad en un episodio reciente de The Ultimate Human Podcast with Gary Brecka, disponible en YouTube.

Durante el encuentro, abordó temas como pérdida de grasa, nutrición, suplementación y estrategias para ralentizar el envejecimiento, haciendo hincapié en la importancia de modificar hábitos diarios, optar por alimentos reales y aplicar el método 30-30-30 en la rutina cotidiana.

Además de las recomendaciones de Gary Brecka, existe respaldo científico en la literatura reciente sobre los efectos negativos del consumo de azúcares añadidos. Un estudio aleatorizado publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition demostró que incluso el consumo bajo a moderado de bebidas azucaradas durante solo tres semanas puede alterar el metabolismo de la glucosa y los lípidos y promover la inflamación en hombres jóvenes sanos.

“La vejez es la búsqueda agresiva de la comodidad”, afirmó Brecka al comenzar el podcast. Invitó a desafiar el conformismo físico y mental y advirtió: “Si te sientes cómodo con tu situación actual, este episodio no es para ti. Este es tu llamado de atención para convertirte en la mejor versión de ti mismo”.

El método 30-30-30 de Gary Brecka consiste en ingerir 30 gramos de proteína y 30 minutos de ejercicio cardiovascular en los primeros 30 minutos tras despertar (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esta premisa, animó a buscar pequeñas incomodidades que impulsen el cambio, alertando sobre los riesgos del sedentarismo: “Los cuerpos en reposo tienden a quedarse en reposo, pero los cuerpos en movimiento buscan continuar en movimiento. La clave es salir cada día de la zona de confort, aunque sea solo con una caminata”.

El método 30-30-30 y la importancia de la proteína matinal

Al explicar el método 30-30-30, uno de los más consultados por su comunidad, Brecka indicó: “30 gramos de proteína en los primeros 30 minutos tras despertarte, seguidos de 30 minutos de ejercicio cardiovascular aeróbico constante, funcionan de verdad”.

Si bien aclaró que no es el creador de este método y lo atribuyó a Tim Ferriss y su libro The 4-Hour Body, respaldó su eficacia por los resultados observados en miles de clientes: “Puedes potenciarlo usando suplementos, aunque lo esencial es la proteína y el ejercicio en ayunas. Ni siquiera necesitas una caminadora: salir a caminar basta, y el uso de chalecos con peso puede acelerar los efectos”.

El método 30-30-30 propuesto por Brecka se presenta como una herramienta clave en la rutina cotidiana para la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para alcanzar la proteína recomendada en la mañana, el especialista sugirió: “Tres o cinco huevos revueltos, y si puedes, agrégales queso de cabra crudo. También sirven los batidos proteicos, el yogur griego entero y el queso cottage. Lo importante es alcanzar esos 30 gramos en la primera comida del día”.

A quienes prefieren alternativas vegetales, les recomendó semillas de cáñamo peladas, por su alto contenido proteico y bajo aporte de carbohidratos.

Alimentación, mitos y suplementación consciente

Sobre su propia alimentación, Brecka la describió como simple y repetitiva: carne de res alimentada con pasto, pescado salvaje y huevos, a los que definió como “la proteína perfecta de la naturaleza”.

Brecka basa su alimentación en carne de res alimentada con pasto, pescado salvaje y huevos, considerados la proteína perfecta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remarcó la importancia de grasas saludables como el aguacate y el aceite de oliva, e incluyó vegetales fermentados, kimchi y encurtidos para favorecer la salud intestinal. “El secreto está en evitar los ultraprocesados, los ingredientes impronunciables y la comida de paquete. Hay que comprar más seguido, recorrer el perímetro del supermercado y alejarse de los pasillos de procesados”, aconsejó.

En torno a los mitos nutricionales, Brecka fue enfático: “La guerra contra las grasas saturadas debería acabar tanto en la FDA como en tu casa. El objetivo real debe ser limitar los azúcares y los alimentos ultraprocesados, no demonizar la grasa natural de las carnes, los huevos y los lácteos”.

Aunque manifestó respeto por las dietas vegetarianas y veganas, advirtió que una dieta vegana no asegura salud si se basa en harinas, frituras y ultraprocesados: “No porque algo no sea animal significa que es saludable. Las etiquetas de muchos productos de panadería veganos esconden químicos, conservantes y colorantes que es mejor evitar”, señaló.

Entre los suplementos esenciales, destaca los nueve aminoácidos fundamentales, multivitamínicos metilados y agua mineralizada para una suplementación personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la suplementación, Brecka alertó acerca del consumo indiscriminado de productos sin justificación: “¿Por qué tomas ese suplemento? Si no sabes responder, probablemente no lo necesitas”.

Recomendó priorizar el análisis sanguíneo básico y el estudio de metilación genética para detectar carencias reales y personalizar la suplementación. Entre los suplementos que considera esenciales, mencionó los nueve aminoácidos fundamentales, los multivitamínicos metilados y el agua mineralizada, reservando el uso de glutatión o NAD para casos específicos.

Fuerza muscular, movilidad y longevidad

Respecto a la pérdida de grasa sin perjudicar la masa muscular, Brecka resaltó el valor del entrenamiento de fuerza y resistencia: “Si quieres vivir mucho tiempo, levanta peso. La masa muscular es nuestra moneda metabólica, y el entrenamiento con cargas favorece el desarrollo muscular, mejorando la sensibilidad a la insulina y la respuesta al azúcar en sangre”.

El entrenamiento de fuerza y resistencia resulta clave para preservar la masa muscular y mejorar la longevidad en adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

Subrayó que la sarcopenia, o pérdida de masa muscular por desuso, representa un factor clave de fragilidad en adultos mayores: “La fuerza de agarre y el perímetro del muslo están estrechamente vinculados a la longevidad”, apuntó.

Entre los hábitos imprescindibles para la longevidad, mencionó dormir bien, alimentarse con comida real y asegurar la movilidad diaria. Para mejorar el sueño, sugirió establecer rutinas nocturnas, mantener el dormitorio oscuro y frío, alejar dispositivos electrónicos, practicar técnicas de respiración y priorizar la exposición a la luz natural al despertar.

Para fomentar el movimiento, recomendó caminatas diarias, uso progresivo de chalecos con peso e incorporar el “grounding”, o contacto directo con la tierra, cuyos beneficios considera comprobables.

Disciplina, motivación y el valor del sueño

Una vida más larga y una mejor salud metabólica dependen de la atención al descanso y la disciplina en los hábitos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano motivacional, Brecka propuso transformar conductas diarias mediante la disciplina: “Cuando te sientas estancado, recuerda que el movimiento genera más movimiento. Haz que los 15 minutos de luz matinal y la caminata de 20 minutos sean hábitos irrenunciables, sin importar las condiciones del clima”.

Según la entrevista difundida en YouTube, este episodio reunió acciones concretas y estrategias respaldadas por la experiencia clínica, invitando a reconsiderar la relación con la alimentación, el ejercicio y el descanso.

Para Gary Brecka, prestar atención a la calidad del sueño representa una de las decisiones más poderosas para promover la salud metabólica y una vida más larga.