Ciencia

El vinagre de manzana muestra beneficios limitados en la pérdida de peso y el control metabólico

Nuevas investigaciones revelan que, aunque puede aportar reducciones leves en medidas corporales y glucosa, su efecto depende de la dieta y no reemplaza hábitos saludables ni tratamientos médicos validados

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Botella de vinagre de sidra de manzana y una manzana roja sobre una mesa de madera en la cocina
La evidencia científica sobre el vinagre de manzana para adelgazar es limitada por la baja duración y tamaño de los estudios clínicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre de manzana no sirve como “dieta” para bajar de peso, pero algunos ensayos reportaron efectos modestos en el corto plazo, sobre todo cuando se lo usa como complemento de un plan de restricción calórica. La evidencia clínica, sin embargo, sigue siendo limitada, y los expertos advierten sobre riesgos si se consume sin dilución o en exceso.

En una nota de divulgación de Harvard Health Publishing, el reumatólogo Robert H. Shmerling indicó que el respaldo científico para usar vinagre (incluido el de manzana) como estrategia confiable y sostenida de pérdida de peso no es convincente. También señaló que las recomendaciones de dosis varían, pero suelen ubicarse en torno de una a dos cucharaditas antes o con las comidas, y remarcó advertencias por acidez y potenciales efectos sobre potasio e insulina.

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Qué dicen los ensayos y los metaanálisis sobre peso y medidas corporales

Vinagre de manzana
Los resultados sobre pérdida de peso con vinagre de manzana son más consistentes en intervenciones de hasta 12 semanas y dosis diarias de 30 mL - (Freepik)

Un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados publicado en 2026, con valores del año anterior en Nutrients, evaluó el impacto del vinagre de manzana sobre variables antropométricas en adultos con sobrepeso y/o diabetes tipo 2. El trabajo reunió 10 ensayos con 789 participantes y encontró reducciones estadísticas en peso, IMC y circunferencia de cintura, con resultados más consistentes en intervenciones de hasta 12 semanas y con una dosis diaria de 30 mL.

En ese mismo metaanálisis, los autores destacaron que la heterogeneidad entre estudios fue alta y que la calidad metodológica fue desigual. En las pruebas de sensibilidad, el efecto se mantuvo para peso e IMC aun al excluir ensayos con alto riesgo de sesgo, un matiz relevante para no extrapolar los resultados más allá del corto plazo.

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El encuadre general coincide con lo que describe Harvard Health Publishing: la evidencia disponible suele ser de duración limitada y, aun cuando algunos ensayos muestran diferencias, la magnitud del efecto es por lo general modesta y depende del contexto (por ejemplo, si hay o no restricción calórica, cambios dietarios y seguimiento).

El interés por el vinagre de manzana no se limita al ámbito de la pérdida de peso. Investigaciones recientes exploran su posible influencia sobre otros aspectos metabólicos, como el control glucémico y la sensación de saciedad.

Algunos estudios sugieren que podría ejercer un efecto moderado en la disminución de los picos de glucosa postprandial, especialmente en personas con resistencia a la insulina, aunque los resultados son variables y dependen de la composición global de la dieta. A pesar de estas observaciones, los especialistas insisten en que ningún suplemento puede reemplazar el abordaje integral de la salud metabólica, que debe incluir la supervisión médica y el seguimiento de parámetros clínicos adecuados.

Riesgos, contraindicaciones y cómo se consume en forma más segura

El foco de seguridad suele concentrarse en la acidez. Harvard Health Publishing advirtió que el vinagre debe diluirse, porque consumido “solo” puede dañar el esmalte dental. También señaló reportes de disminución o empeoramiento de hipopotasemia (bajo potasio), un punto relevante en personas que toman medicamentos que reducen potasio, como algunos diuréticos usados para hipertensión.

La misma fuente agregó que el vinagre puede alterar niveles de insulina, por lo que personas con diabetes deberían ser especialmente cautelosas con consumos elevados o cambios bruscos, y consultar con un profesional de salud si usan medicación hipoglucemiante.

Como marco de interpretación, el metaanálisis de Nutrients presenta al vinagre de manzana como un posible coadyuvante accesible para estrategias de control de peso en el corto plazo, pero no como sustituto de cambios sostenidos en dieta, actividad física y, cuando corresponde, tratamiento médico. En ese punto, la literatura coincide en una precaución práctica: si se decide incorporarlo, conviene priorizar la dilución, evitar el consumo “a sorbos” prolongados y no reemplazar medidas con eficacia demostrada por una intervención con evidencia todavía limitada.

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