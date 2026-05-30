Ciencia

Por qué el cerebro no aprende de sus propios errores al tomar decisiones, según un estudio

Una investigación experimental identificó que cerca del 90% de los voluntarios analizados mostró una desconexión persistente entre su yo presente y el yo que enfrentará elecciones más adelante

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Ilustración plana de una persona dividida en dos, sobre fondo azul pastel y coral. La figura izquierda apunta y sostiene una lupa; la derecha observa con burbuja de perfil.
Un estudio de la Universidad de Miami demuestra que la desconexión mental impide tomar decisiones pensando en el bienestar futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trampa cerebral que sabotea el futuro podría estar mucho más cerca de lo que la mayoría imagina. Una investigación de la Universidad de Miami, en Estados Unidos, revela que la mayoría de las personas fracasa al predecir sus propias decisiones, incluso cuando solo deben anticipar lo que harán más adelante. Este fenómeno, descrito como el "yo ruidoso“, muestra que solemos tratar nuestro futuro casi como si perteneciera a otra persona.

Según la Universidad de Miami, las personas tienden a tomar decisiones que perjudican su bienestar futuro porque su cerebro desconecta del propio yo venidero. Un estudio experimental concluye que la mente cae en trampas mentales sistemáticas: tratamos nuestro futuro como ajeno y no aprendemos de la experiencia, lo que dificulta tomar decisiones acertadas incluso en cuestiones que solo nos afectan a nosotros mismos.

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El experimento que revela la desconexión con nuestro futuro

Con el fin de profundizar en este fenómeno, Chad Kendall, profesor asociado de economía y finanzas de la Universidad de Miami, junto a Anujit Chakraborty de la Universidad de California en Davis, una universidad pública de investigación de Estados Unidos, idearon un experimento financiero. Los participantes debían invertir 1 dólar en un proyecto incierto y luego, tras conocer el resultado, decidir si retiraban el dinero.

Infografía con dos perfiles de cabeza humana, uno con un cerebro brillante y el otro fragmentado, ilustrando la desconexión mental entre el presente y futuro.
La investigación revela que el fenómeno conocido como 'yo ruidoso' lleva a tratar al propio yo futuro como si fuera otra persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todo momento existía una “válvula de seguridad”: si el proyecto fracasaba, podían retirar el dinero y evitar pérdidas. Aun así, aproximadamente el 60% de los participantes modificó su inversión influenciado por información irrelevante, como si no pudieran evitar un mal resultado, pese a la protección disponible.

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Este comportamiento es relevante porque, aunque repetían el ejercicio en más de 20 ocasiones y casi siempre tomaban la decisión correcta al final, no lograban trasladar ese aprendizaje a futuras decisiones.

Kendall lo explica así: “Vieron repetidas veces que eligen racionalmente en la segunda etapa, pero no logran interiorizar que deberían aprender que nunca recibirán ese mal resultado”.

Dos figuras humanas abstractas, sin rostro, conectadas por un sendero luminoso con iconos flotando entre ellas sobre un fondo oscuro.
El modelo del 'yo ruidoso' y el descuento cognitivo explican por qué el 90% de los voluntarios repite errores al planificar el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Miami subraya que lo revelador de este experimento es que el fracaso no deriva de problemas con otros individuos o de contextos sociales; incluso en soledad, la autopercepción resulta insuficiente para anticipar con precisión el propio comportamiento.

El modelo del yo ruidoso y el descuento cognitivo en la toma de decisiones

El estudio identificó dos mecanismos centrales. El primero es el modelo del yo ruidoso: las personas tienden a considerar que su yo futuro puede equivocarse, pese a que demuestran tomar la decisión racional cuando llega el momento.

Según Kendall, “las personas piensan hacia delante, como si el tiempo fuera una línea continua... No consideran que lo que harán mañana debe influir en lo que deciden hoy”. Al imaginar el futuro, terminan viendo a su yo próximo como un extraño y ponen en duda sus elecciones venideras.

Silueta de cabeza humana en perfil con cerebro fragmentado, mirando múltiples puertas abiertas flotantes. Ondas de agua y neuronas abstractas en el fondo.
Expertos advierten que la mente subestima el valor de los beneficios futuros al percibirlos de forma difusa y distante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo mecanismo es el descuento cognitivo. Esto significa que los beneficios futuros se consideran con menor valor, no porque se prefiera el presente, sino porque la mente los percibe de forma difusa al no haberlos experimentado. Estos dos factores explican el comportamiento de cerca del 90% de los voluntarios analizados.

De acuerdo con la Universidad de Miami, la mayoría muestra una desconexión persistente entre su yo presente y su yo futuro, aun con pruebas frecuentes de ser capaces de decidir correctamente cuando la ocasión lo exige.

Por qué es tan difícil planear bien y cómo intentarlo

Los expertos advierten que, aunque la solución parece simple, en la práctica es difícil de aplicar. Kendall recomienda: "Intenten anticipar sus elecciones futuras antes de decidir qué hacer hoy", una fórmula directa, pero de ejecución compleja.

Ilustración abstracta de una persona caminando sobre un puente fragmentado. Dos paredes, una azul petróleo y otra naranja, con relojes. Senderos luminosos divergen en el suelo.
Planear a mediano plazo puede ayudar a superar la tendencia a desconfiar de las propias decisiones frente a la incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planear a mediano plazo puede servir de ayuda, aunque el reto es vencer la tendencia natural a subestimar el valor del futuro y a desconfiar de nuestras propias reacciones ante la incertidumbre.

Poner el foco en las decisiones de mañana, antes de resolver qué hacer hoy, podría ser la clave para evitar la trampa cerebral destacada por la Universidad de Miami. Kendall sostiene que ser conscientes de cómo actuaremos más adelante nos permitiría sortear los atajos mentales de nuestro cerebro y tomar elecciones más alineadas con nuestro bienestar futuro.

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