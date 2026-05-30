Crimen y Justicia

Asesinaron a un hombre en Moreno y detuvieron a su inquilino como principal sospechoso

La víctima presentaba múltiples heridas punzocortantes y la principal hipótesis apunta a un robo seguido de homicidio. El acusado, de 22 años, quedó imputado y la causa está en etapa de instrucción

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El crimen fue descubierto en la calle Bolivar al 600 en Francisco Álvarez, partido de Moreno (Google Maps)
El crimen fue descubierto en la calle Bolivar al 600 en Francisco Álvarez, partido de Moreno (Google Maps)

Un hombre identificado como Gustavo Fabián Espíndola de 59 años fue hallado sin vida en su casa de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Tras el hallazgo, la Policía provincial detuvo a Lautaro Nahuel Rubial como principal sospechoso por el crimen. El joven de 22 años es su inquilino y fue aprehendido bajo la hipótesis de que lo atacó para robarle, revender objetos y poder comprar estupefacientes.

La víctima era considerado un acumulador y atravesaba un cuadro depresivo tras la muerte de un hijo tres años atrás en un accidente laboral y el fallecimiento de su padre poco menos de un mes antes. En la noche del crimen faltaron una garrafa de 10 kilos, una motosierra Stihl, un celular, dinero en efectivo y un televisor. Con la revisión de cámaras de seguridad, la Policía estableció que el sospechoso salió caminando varias veces en pocas horas desde la vivienda con objetos en la mano y regresó sin ellos.

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El hecho se descubrió en un domicilio de la calle Bolívar al 600, cuando amigos de la víctima pasaron por la casa, vieron a su perra en la vereda y notaron la puerta abierta. Ante la falta de respuesta, uno de ellos ingresó y encontró el cuerpo tendido en el piso, rodeado de sangre.

De acuerdo con Primer Plano Online, Gustavo Fabián Espíndola presentaba dos heridas corto punzantes en el tórax y otra detrás de la oreja. Los investigadores determinaron que murió desangrado tras un brutal ataque. Aunque no se sabe nada con certeza, desde un primer momento, orientaron la investigación hacia el inquilino del asesinado. La autopsia y los peritajes de la escena del crimen resultarán determinantes para reconstruir los hechos y sostener la acusación en el proceso judicial.

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La pesquisa se inclinó hacia Rubial por testimonios reunidos en el lugar con la intervención del ayudante fiscal Pablo Córdoba y la auxiliar letrada Milagros Giménez, de la UFI N° 3 de Moreno. “La casa era muy precaria y el hombre tenía problemas de vieja data con el joven ahora imputado. Varias veces comentó que le había robado cosas”, sostuvo un investigador.

La fiscal Luisa Pontecorvo dispuso la detención del acusado, quien sufre de una “fuerte adicción a consumos problemáticos”. Para los investigadores, el imputado habría ido entregando o vendiendo lo sustraído en el barrio para obtener sustancias, y un vecino declaró haberlo escuchado decir una contudente frase: “Voy a matar a este viejo”.

Rubial quedó detenido por homicidio agravado criminis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca. La imputación implica que el acusado podría enfrentar la pena de prisión perpetua, ya que el Código Penal argentino prevé la máxima condena cuando el homicidio se comete para lograr la impunidad o facilitar otro delito, como el robo.

Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa de instrucción y se espera que la fiscalía solicite la prisión preventiva del imputado en los próximos días. Hasta el momento, la investigación se centra en Rubial por antecedentes y testimonios, aunque la Justicia mantiene abiertas otras líneas y no descarta la participación de terceros hasta contar con resultados concluyentes de las pericias.

Moreno, junto al partido de General Rodríguez, registró en 2025 una de las tasas más altas de homicidios del conurbano bonaerense, con 7,66 casos cada 100.000 habitantes. De acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal, en ambos distritos se contabilizaron 55 asesinatos durante ese año, cifra que coloca a la región por encima del promedio provincial y nacional. Esta estadística confirma a Moreno como uno de los municipios más afectados por la violencia letal en la provincia de Buenos Aires.

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