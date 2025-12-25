¿El secreto mejor guardado de los chefs? Un estudio asegura que se puede recuperar y potenciar el gusto en 3 días

Un entrenamiento sensorial de solo tres días mejora la percepción del gusto en adultos sin experiencia previa, según la Universidad de Tohoku (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es posible transformar un paladar común en uno capaz de distinguir los matices más sutiles de los sabores, y hacerlo en apenas tres días? Un grupo de científicos de la Universidad de Tohoku, en Japón, demostró que sí.

Su investigación, publicada en la revista Chemical Senses, revela que cualquier persona puede perfeccionar su sensibilidad al gusto a través de un entrenamiento breve, sin necesidad de experiencia previa ni talentos especiales. El hallazgo desafía la idea de que solo los “paladares gourmet” pueden disfrutar de esa capacidad y aporta nuevas posibilidades tanto para la gastronomía como para la salud.

Resultados del estudio: el gusto se puede entrenar

El equipo dirigido por Satoru Ebihara y el doctorando Uijin Park diseñó un experimento con 40 adultos sanos para evaluar si el entrenamiento sensorial permitía afinar la capacidad de distinguir diferentes azúcares.

Los participantes fueron divididos en dos grupos equivalentes en número, edad, sexo, índice de masa corporal y sensibilidad inicial al gusto. El grupo experimental practicó durante tres días consecutivos con ejercicios específicos de memoria gustativa, utilizando discos de papel impregnados con cinco sustancias dulces: glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa, en concentraciones apenas perceptibles.

La investigación utilizó discos impregnados con glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa para demostrar avances significativos en sensibilidad al gusto

El reto consistía en recordar y emparejar los sabores de estos azúcares. Tras solo tres días, los participantes entrenados mostraron una mejora significativa en su capacidad para identificar diferencias sutiles entre los dulces, mientras que el grupo de control, que no realizó el ejercicio, no experimentó cambios. La reducción de los umbrales de detección fue estadísticamente significativa para todas las sustancias evaluadas, según la Universidad de Tohoku.

Este resultado sugiere que, con un método breve y dirigido, es posible agudizar el sentido del gusto de manera similar a como el entrenamiento físico mejora la fuerza muscular. La práctica diaria permitió a personas sin experiencia previa acercarse al nivel de percepción de los expertos, en tan solo tres días.

Mecanismos científicos: plasticidad y memoria del gusto

¿Cómo es posible que el gusto mejore tan rápido? El sentido del gusto se basa en la activación de receptores específicos en la lengua para cada sabor básico: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Para el dulzor, los receptores T1R2 y T1R3 identifican moléculas presentes en los alimentos. Sin embargo, distinguir entre diferentes tipos de dulces no depende solo de estos receptores, sino también del procesamiento cerebral y la memoria sensorial.

El estudio mostró que las diferencias percibidas entre azúcares surgen de cómo interactúan las moléculas dulces con distintos puntos del receptor y de cómo el cerebro procesa y recuerda esas sensaciones.

La plasticidad cerebral y la memoria sensorial permiten que personas comunes alcancen un nivel de percepción cercano al de los expertos en degustación

La corteza gustativa —la región cerebral responsable de interpretar los sabores— juega un papel fundamental en la mejora de la percepción a través del aprendizaje. Esto confirma la plasticidad del sistema gustativo humano, es decir, su capacidad para adaptarse y mejorar con la práctica.

Uijin Park explicó, según la Universidad de Tohoku, que el dominio sensorial no depende tanto de un talento natural, sino de la experiencia acumulada. Ejemplos como los sommeliers ilustran este principio: su “paladar fino” se desarrolla tras años de exposición y memoria detallada de sabores, no por una cualidad excepcional desde el nacimiento.

El método de entrenamiento propuesto por los investigadores actúa como un “campo de entrenamiento acelerado”, permitiendo que personas sin experiencia logren, en pocos días, una percepción similar a la de los expertos en degustación.

Aplicaciones clínicas y proyecciones futuras

Programas de entrenamiento gustativo ya se aplican en el hospital universitario de Tohoku para pacientes con alteraciones del gusto por causas médicas o envejecimiento

El vínculo entre aprendizaje, memoria y sensibilidad gustativa ofrece nuevas perspectivas para la rehabilitación sensorial. La Universidad de Tohoku destacó que este avance puede beneficiar especialmente a quienes han perdido sensibilidad al gusto por causas congénitas, envejecimiento o tratamientos médicos. Programas de entrenamiento sensorial podrían convertirse en herramientas terapéuticas para recuperar la percepción gustativa o mejorar la calidad de vida de muchas personas.

Actualmente, el hospital universitario de la Universidad de Tohoku ya está probando programas de entrenamiento de la memoria gustativa en pacientes. Estos ensayos buscan validar si la mejora observada en adultos sanos también se logra en personas con alteraciones del gusto, un campo de investigación con alto potencial para la salud y la nutrición.

Estos resultados permiten imaginar un futuro en el que las capacidades sensoriales pueden desarrollarse y recuperarse, derribando el mito de que el “buen paladar” es un privilegio innato. La ciencia muestra que, con un poco de práctica, cualquier persona puede aprender a disfrutar y distinguir los matices más sutiles de los alimentos, enriqueciendo su experiencia cotidiana y abriendo nuevas posibilidades en la gastronomía y la medicina.