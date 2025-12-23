Síntomas, diagnóstico y tratamiento de la encefalitis autoinmune, una enfermedad que borra recuerdos y altera la conducta

El diagnóstico temprano de la encefalitis autoinmune es clave para evitar secuelas irreversibles y mejorar el pronóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encefalitis autoinmune, un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca por error a las neuronas cerebrales y puede borrar décadas de recuerdos, alterar la memoria y el comportamiento, requiere atención médica especializada para evitar secuelas irreversibles. Y la velocidad es clave.

Esta enfermedad tiene la capacidad de transformar la vida de personas sanas en pocas semanas, provocando amnesia, cambios conductuales y, en los casos graves, discapacidad permanente o muerte. El caso de Christy Morrill, quien perdió gran parte de sus recuerdos tras un episodio de encefalitis autoinmune, ilustra el profundo impacto humano de esta enfermedad, según relató AP News.

¿Qué es la encefalitis autoinmune?

La encefalitis autoinmune comprende un grupo de afecciones en las que el sistema inmunitario genera, de manera anómala, inflamación cerebral. Los anticuerpos formados por el cuerpo atacan proteínas neuronales específicas y alteran el funcionamiento cerebral, desencadenando síntomas potencialmente irreversibles.

Tanto la Mayo Clinic como el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) destacan la diferencia fundamental con la encefalitis infecciosa, que suele deberse a virus o bacterias y se trata con antivirales o antibióticos; en cambio, la encefalitis autoinmune responde a terapias inmunológicas que buscan frenar la agresión inmunitaria.

La incidencia real sigue sin conocerse con precisión. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la variabilidad clínica y la dificultad diagnóstica hacen que numerosos casos transcurran sin el tratamiento adecuado, lo que contribuye a la subestimación de la enfermedad en estadísticas internacionales.

Síntomas y presentación clínica

El espectro de síntomas es amplio y, en muchos casos, desconcertante. La enfermedad puede aparecer de forma súbita y evolucionar en cuestión de semanas o meses.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la pérdida de memoria, desorientación, alteraciones del pensamiento y conducta, convulsiones, ansiedad, ataques de pánico, alucinaciones, delirios, dificultades en el habla y movimientos involuntarios, según la Mayo Clinic.

Esta variedad sintomática suele dar lugar a errores diagnósticos: la encefalitis autoinmune es con frecuencia confundida con trastornos psiquiátricos o neurológicos, retrasando la aplicación del tratamiento correcto.

De acuerdo con AP News, la demora en la identificación implica un mayor riesgo de complicaciones y reduce las posibilidades de recuperación total, reforzando la importancia de la detección temprana.

Tipos y mecanismos inmunológicos

El mecanismo principal reside en la producción de anticuerpos que atacan receptores neuronales y proteínas sinápticas, desencadenando inflamación cerebral.

El NIH detalla que existen varios subtipos, cada uno vinculado a anticuerpos particulares: la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, frecuente en mujeres jóvenes y niños; la encefalitis límbica con anticuerpos LGI1, predominante en hombres mayores de 50 años, y otras variantes asociadas a los receptores GABA-A, GABA-B, AMPA, CASPR2 e IgLON5, todas con manifestaciones y pronósticos propios, según la Mayo Clinic.

El Dr. Sam Horng, neurólogo del Mount Sinai Health System, explicó que cada año se identifican nuevos anticuerpos relacionados con la enfermedad, lo que amplía las posibilidades diagnósticas y terapéuticas. El avance en inmunología ha permitido detectar subtipos antes ignorados, aunque persisten pacientes cuyo origen inmunológico todavía no se identifica con exactitud.

“De todas las maneras en que el sistema inmunitario puede volverse contra el cuerpo y dañarlo, la encefalitis autoinmune sigue siendo una de las más incomprendidas”, afirmó Horng.

Historias y testimonios

El caso de Christy Morrill, de 72 años, evidencia la magnitud del daño: tras enfrentar un episodio de encefalitis autoinmune, perdió décadas de recuerdos autobiográficos. Aunque conserva conocimientos y puede formar nuevos recuerdos, se le escapan vivencias familiares y emocionales esenciales, como la boda de su hijo. “¿Por qué recuerdo que Ulises se publicó en París en 1922 y no puedo recordar la boda de mi hijo?”, se pregunta, reflejando el vacío que deja la enfermedad.

También Kiara Alexander padeció convulsiones y amnesia antes de obtener un diagnóstico preciso. Una vez identificados anticuerpos ligados a un quiste ovárico y comenzado el tratamiento, su recuperación fue prolongada, pero logró reintegrarse al trabajo y a su vida cotidiana. “Es un sentimiento terrible, sentir que estás sola”, relató, subrayando la importancia del acompañamiento y la visibilización de la enfermedad.

Las experiencias relatadas por AP News ponen en primer plano tanto las secuelas emocionales como la urgente necesidad de información y apoyo.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico de la encefalitis autoinmune representa una tarea compleja y minuciosa. Es necesario descartar otras causas infecciosas, autoinmunes o neurológicas, según la Mayo Clinic.

Para confirmar la enfermedad se realizan análisis de sangre y líquido cefalorraquídeo para detectar anticuerpos característicos, así como estudios de resonancia magnética cerebral y electroencefalogramas que permiten visualizar alteraciones en la actividad y estructura cerebrales.

El tratamiento se centra en la inmunosupresión como primera línea: corticosteroides, inmunoglobulinas intravenosas y plasmaféresis son las opciones principales, según el NIH.

El proceso requiere de un enfoque multidisciplinario que incluya neurólogos, inmunólogos, reumatólogos y oncólogos, lo que permite personalizar la estrategia y mejorar el pronóstico. Algunos pacientes logran recuperarse por completo, mientras que otros, como Morrill, enfrentan secuelas permanentes, según AP News.

El seguimiento posterior, con rehabilitación y apoyo psicológico, se muestra fundamental para restablecer las funciones cognitivas y la calidad de vida. El acceso temprano a equipos experimentados y a recursos específicos es un determinante clave en la evolución de los casos.

Riesgos, complicaciones y desafíos

La encefalitis autoinmune puede dejar numerosas secuelas, tales como deterioro cognitivo, trastornos del sueño, disfunción autonómica, amnesia prolongada, coma y estado epiléptico, según la Mayo Clinic. Estas complicaciones condicionan la independencia y calidad de vida de los pacientes, que dependen de la detección y el tratamiento oportunos.

El Dr. Tarun Dua, jefe de la Unidad de Salud Cerebral de la OMS, enfatizó: “La encefalitis es un problema de salud pública en aumento… podemos reducir su impacto y salvar vidas”.

La encefalitis autoinmune se consolida como un desafío creciente para la salud pública global, que demanda estrategias para fortalecer los sistemas de atención y difundir información clara y confiable sobre la patología.