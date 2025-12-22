Ciencia

El uso indebido de paracetamol pone en riesgo la salud infantil

La sobredosis accidental de dicho medicamento en niños puede causar graves daños hepáticos, un peligro que advierte Mayo Clinic y que puede darse por simples errores de dosificación o descuidos cotidianos

El paracetamol es el medicamento
El paracetamol es el medicamento más utilizado para tratar fiebre y dolor en niños a nivel mundial (Imagen ilustrativa Infobae)

El paracetamol, también conocido como acetaminofén, es uno de los medicamentos más empleados para tratar la fiebre y el dolor en la infancia. Sin embargo, su uso incorrecto puede provocar una sobredosis accidental, lo que representa un riesgo grave para la salud de los niños, especialmente por el posible daño hepático.

Según advierte Mayo Clinic, este tipo de intoxicación puede ocurrir con facilidad, incluso por errores mínimos en la dosificación, por lo que la prevención y el conocimiento resultan fundamentales para padres y cuidadores.

Causas habituales de sobredosis

Las causas más habituales de sobredosis de paracetamol en niños, de acuerdo con Mayo Clinic, suelen estar relacionadas con situaciones cotidianas. Una de las más frecuentes es la prisa al administrar el medicamento, lo que puede llevar a leer mal las instrucciones o a medir de forma incorrecta la dosis.

También es común que dos cuidadores den el fármaco sin coordinarse, lo que puede ocasionar que las dosis se administren demasiado cerca una de otra. Otro error frecuente es la combinación de medicamentos: si un niño recibe paracetamol junto con otro producto para el resfriado que también lo contiene, la suma puede alcanzar niveles peligrosos.

La sobredosis de paracetamol en
La sobredosis de paracetamol en niños suele ocurrir por errores comunes en la administración del medicamento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el uso de presentaciones para adultos en lugar de las formulaciones pediátricas incrementa el riesgo de intoxicación. Por último, la ingesta accidental por parte del niño, al confundir el medicamento con caramelos o jugos, representa una causa significativa de sobredosis, especialmente si el envase queda abierto o al alcance de los menores.

En cuanto a la dosis correcta, Mayo Clinic subraya la importancia de leer detenidamente la etiqueta del producto y calcular la cantidad adecuada según el peso actual del niño. Por lo general, el paracetamol puede administrarse cada cuatro horas, pero nunca más de cinco veces en un periodo de 24 horas.

Los errores más habituales incluyen también aumentar la dosis por considerar que el efecto no es suficiente o acortar el intervalo entre tomas, acciones que pueden desencadenar una intoxicación.

Síntomas y actuación ante una intoxicación

Los síntomas iniciales de una sobredosis de paracetamol pueden aparecer en pocas horas e incluyen malestar estomacal o vómitos, somnolencia o falta de energía (letargo) y dolor en la parte superior derecha del abdomen.

Mayo Clinic advierte que, si no se actúa a tiempo, el exceso de paracetamol puede causar daño hepático en cuestión de días. Ante la presencia de estos síntomas o la sospecha de una sobredosis, es fundamental buscar ayuda médica de inmediato.

Los síntomas de una sobredosis
Los síntomas de una sobredosis de paracetamol incluyen malestar estomacal, vómitos y dolor en la parte superior derecha del abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de sospecha de intoxicación, Mayo Clinic recomienda contactar con un centro de toxicología o acudir a un servicio de urgencias sin demora. Es útil anotar la concentración del paracetamol en el producto y llevar el envase al centro médico, ya que esta información facilita la evaluación y el tratamiento.

En el hospital, se realiza un análisis de sangre para determinar el nivel de paracetamol y, si es necesario, se administra un antídoto específico para contrarrestar sus efectos.

Para la prevención de intoxicaciones, Mayo Clinic aconseja valorar siempre si el medicamento es realmente necesario, ya que la fiebre es una respuesta natural del organismo ante las infecciones y el objetivo principal debe ser el confort del niño.

Es esencial conocer el peso actual del menor y seguir las indicaciones de la etiqueta, utilizando siempre el dispositivo de medición incluido en el envase y evitando cucharas domésticas, que pueden variar en tamaño. No se debe administrar paracetamol junto con otros medicamentos que lo contengan ni recurrir a presentaciones para adultos.

Tras cada uso, se recomienda cerrar bien el envase y guardar todos los medicamentos fuera del alcance y la vista de los niños, en su envase original.

El uso cuidadoso del paracetamol en niños y la atención inmediata ante cualquier sospecha de sobredosis pueden marcar la diferencia para evitar complicaciones graves.

