Ciencia

Cómo el entorno puede condicionar las decisiones y perpetuar hábitos dañinos, según la neurociencia

Investigadores italianos identificaron diferencias en la manera de procesar señales visuales y auditivas, lo que ayuda a entender por qué ciertas conductas persisten a pesar de sus consecuencias negativas y abre nuevas vías para intervenciones personalizadas en salud mental

Guardar
El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de Bolonia revela cómo la tendencia individual a responder a estímulos visuales y sonoros dificulta cambiar hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impulsa a alguien a elegir mal, pese a advertencias visuales o sonoras? La ciencia ofrece respuestas reveladoras: la forma en que cada persona responde a los estímulos del ambiente puede explicar por qué resulta tan difícil cambiar ciertos hábitos, incluso cuando estos resultan perjudiciales.

Un reciente estudio de la Universidad de Bolonia ilumina estas conductas y ayuda a entender fenómenos tan complejos como la adicción y los trastornos compulsivos.

Cómo el cerebro responde a las señales del entorno

Desde los semáforos en rojo hasta el sonido de una alarma, vivimos rodeados de señales que nos indican qué hacer o cuándo detenernos. Sin embargo, no todas las personas interpretan ni reaccionan igual ante estos estímulos.

Según la investigación liderada por Giuseppe di Pellegrino y comunicada por la Sociedad de Neurociencia, existe una tendencia individual a dejarse llevar por señales visuales o sonoras, lo que puede dificultar la modificación de hábitos. Esta sensibilidad particular influye en la manera en que actualizamos nuestras creencias sobre qué es seguro o peligroso.

La investigación liderada por Giuseppe
La investigación liderada por Giuseppe di Pellegrino asocia la sensibilidad a las señales ambientales con conductas adictivas y trastornos compulsivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imaginemos a dos personas ante una máquina expendedora: una observa la luz que indica “fuera de servicio” y decide no usarla; la otra, distraída por el deseo de obtener una golosina, ignora la señal y pierde su dinero. Esta segunda persona actúa como lo que los científicos llaman un “sign-tracker”, alguien que se enfoca en las señales mismas, incluso aunque hayan perdido su valor o se hayan vuelto engañosas.

Dos caminos para aprender: instrumental y pavloviano

El estudio identificó dos sistemas a través de los cuales las personas aprenden a responder a su entorno. El aprendizaje instrumental se basa en la relación entre una acción y su consecuencia: si tocar un botón enciende una luz y da una recompensa, la acción se repite.

Por otro lado, el condicionamiento pavloviano funciona anticipando recompensas asociadas a ciertos estímulos, como el famoso experimento en el que un perro salivaba al escuchar una campana, esperando comida.

Los científicos identifican dos sistemas
Los científicos identifican dos sistemas de aprendizaje, instrumental y pavloviano, que influyen en la repetición de errores ante señales visuales o sonoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en cómo estos dos sistemas interactúan. Mientras el aprendizaje instrumental nos permite adaptar el comportamiento cuando cambian las reglas, el pavloviano puede llevar a respuestas automáticas, incluso cuando la señal ya no anuncia una recompensa.

La Sociedad de Neurociencia remarcó que la interacción entre ambos sistemas puede volver a algunas personas especialmente vulnerables a repetir conductas erróneas, ya que el instinto pavloviano puede imponerse sobre la lógica y la experiencia.

El papel de la atención y la dificultad para desaprender

Para profundizar en estas diferencias, el equipo de la Universidad de Bolonia utilizó técnicas avanzadas como el rastreo ocular y la pupillometría, que permiten observar hacia dónde dirigen la atención las personas y cómo reaccionan ante las señales.

Técnicas como el rastreo ocular
Técnicas como el rastreo ocular y la pupillometría permiten distinguir entre personas que se centran en señales y aquellas enfocadas en objetivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes realizaron tareas en las que debían aprender qué señales estaban asociadas a recompensas o riesgos y, más tarde, ajustar su comportamiento cuando esas asociaciones cambiaban.

Los resultados permitieron clasificar a los voluntarios como “sign-trackers” o “goal-trackers”. Los primeros tienden a fijar su atención en las señales externas, mientras que los segundos se concentran en el objetivo final, como obtener una recompensa.

Un hallazgo central fue que los sign-trackers presentan menor rapidez para actualizar sus creencias cuando una señal deja de ser positiva y pasa a estar ligada a una consecuencia negativa. Es decir, si una luz roja antes significaba premio y ahora implica castigo, les cuesta más dejar de buscar la recompensa.

Un ejemplo claro puede verse en quienes, a pesar de repetidos fracasos en dejar de fumar, siguen asociando el encendido de un cigarrillo con alivio, ignorando señales negativas de salud. Este patrón puede explicar por qué algunas conductas se vuelven tan resistentes al cambio.

Implicancias para la salud mental y el diseño de tratamientos

Los hallazgos ofrecen nuevas perspectivas
Los hallazgos ofrecen nuevas perspectivas para diseñar tratamientos personalizados, orientados a mejorar la atención en objetivos más allá de los estímulos ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia automática por ciertas señales, sumada a la lentitud para desaprender asociaciones erróneas, ayuda a entender por qué los hábitos dañinos persisten.

Según la Sociedad de Neurociencia, este fenómeno se observa en la adicción y los trastornos compulsivos, donde las personas repiten elecciones perjudiciales, como consumir una sustancia o realizar un ritual, incluso si las consecuencias son negativas y conocidas.

El equipo de di Pellegrino destacó: “Algunas personas dependen más de los estímulos ambientales que otras cuando toman decisiones”. Además, subrayó: “Quienes se sienten más atraídos por señales asociadas a recompensas actualizan sus creencias con mayor lentitud, lo que conduce a elecciones tendenciosas”.

Estos hallazgos abren nuevas vías para el tratamiento de problemas de salud mental. Si se logra identificar a quienes muestran esta sensibilidad a las señales y dificultad para modificar sus respuestas, se podrían diseñar intervenciones más personalizadas y efectivas. Por ejemplo, terapias que ayuden a centrar la atención en los objetivos y no solo en los estímulos del entorno.

Temas Relacionados

AdicciónTrastornos compulsivosToma de decisionesGiuseppe di PellegrinoUniversidad de BoloniaSociedad de NeurocienciaEstímulos ambientalesNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

¿Por qué contener la risa es más difícil en grupo? La influencia social y el contagio emocional desafían el autocontrol

Las situaciones compartidas intensifican las emociones positivas y dificultan la regulación de expresiones espontáneas, según una investigación reciente de la Universidad de Göttingen

¿Por qué contener la risa

Alertan sobre el impacto de la contaminación del aire en la salud de personas +65

Un estudio realizado en Estados Unidos asocia el aumento de partículas PM2,5 con un mayor riesgo de mortalidad en este grupo etario, incluso en zonas donde la problemática parece estar bajo control

Alertan sobre el impacto de

Una falla en una proteína del colesterol “bueno” podría aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Un equipo de investigadores, con participación de científicos del CONICET, identificó una alteración vinculada al desarrollo temprano de complicaciones cardíacas

Una falla en una proteína

Cómo el cerebro logra calcular las distancias en completa oscuridad y por qué este hallazgo es clave ante el Alzheimer

El experimento, realizado por científicos del Instituto Max Planck de Neurociencia de Florida, revela patrones de actividad cerebral que ayudan a registrar trayectos sin referencias externas. Cómo este avance podría anticipar síntomas tempranos y abrir oportunidades en la detección y cuidado del deterioro cognitivo

Cómo el cerebro logra calcular

Instalan la primera computadora cuántica en una universidad argentina

Se encuentra en la Universidad Nacional de Hurlingham. La iniciativa permitirá a diversas casas de estudio del país impulsar la investigación y la capacitación en tecnologías de vanguardia

Instalan la primera computadora cuántica
DEPORTES
Las confesiones de Traverso: increíble

Las confesiones de Traverso: increíble anécdota con Maradona, por qué no habla con Riquelme y el día que Jagger se llevó su camiseta de Boca

El Santos de Neymar quiere llevarse a una figura del fútbol argentino: la importante oferta que realizó

El gesto de Franco Colapinto con su preparador físico: por qué es clave en su trabajo en la Fórmula 1

El mercado de River Plate: la verdad sobre los rumores sobre Mauro Icardi y las dos operaciones encaminadas

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

TELESHOW
Matías Alé sufrió un incendio

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu llevará el programa nuclear

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

El petróleo sigue al alza debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026