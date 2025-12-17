El cerebro humano reorganiza sus redes neuronales para comprender el habla en situaciones complejas, según un estudio de la Universidad Reichman (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro humano no depende de una única red para entender el habla: en realidad, reorganiza de manera dinámica sus redes neuronales según la dificultad del mensaje, lo que posibilita descifrar incluso frases confusas o con una entonación monótona.

Un reciente estudio de la Universidad Reichman aporta nuevas claves sobre la flexibilidad cognitiva y la capacidad de adaptación cerebral a la hora de comunicarse.

Descifrando el habla: una cuestión de redes dinámicas

Investigadores del Instituto para el Cerebro, Cognición y Tecnología (BCT) de la Universidad Reichman, dirigidos por el profesor Amir Amedi y con la participación de la Dra. Irina Anurova y la Dra. Katarzyna Ciesla, han demostrado que la comprensión del habla depende de la reorganización activa de grandes redes neuronales.

El trabajo, publicado en la revista NeuroImage, destaca que el cerebro ajusta la comunicación entre estas redes en función de la claridad del mensaje —tanto a nivel de significado (semántica) como de entonación (prosodia)—, permitiendo mantener la comprensión aun en condiciones lingüísticas adversas.

La flexibilidad cognitiva permite al cerebro adaptar su conectividad neuronal ante mensajes confusos o con entonación monótona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Anurova explicó que la comprensión del habla no se basa en una única red, sino que el cerebro modifica la interacción entre varias redes neuronales según las exigencias del lenguaje y su tono emocional. Comparó este proceso con conducir: si el camino es claro y conocido, manejamos en automático; pero si faltan señales o hay obstáculos, pasamos al control manual y prestamos atención extra.

Cuando escuchamos un discurso claro y expresivo, el cerebro activa una red lingüística especializada en el hemisferio izquierdo, encargada de procesar la gramática y el significado rápidamente. En cambio, si el mensaje es confuso o monótono, el cerebro recluta otras redes —como la red de saliencia (una “alarma” ante estímulos inesperados) y la red ejecutiva fronto-parietal (que sostiene la atención y la memoria de trabajo)—. Así, el cerebro reúne pistas distintas para inferir el sentido, incluso en narrativas desordenadas.

Una nueva mirada metodológica: redes, conectividad y contexto

El estudio se distingue por su enfoque metodológico, combinando técnicas avanzadas de resonancia magnética funcional (fMRI) y análisis de conectividad funcional. Según la Dra. Ciesla, el equipo logró analizar tanto las regiones cerebrales que intervienen en el habla como la comunicación entre ellas mientras las personas perciben el lenguaje en tiempo real.

La investigación aborda simultáneamente el contenido semántico y la entonación, ampliando el enfoque tradicional de la neurociencia del lenguaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la investigación abordó al mismo tiempo el contenido semántico (lo que se dice) y la entonación (cómo se dice), un enfoque más amplio que el de la mayoría de los estudios previos, que suelen centrarse solo en uno de estos aspectos.

Los resultados refuerzan la tendencia actual en neurociencia de considerar el cerebro como una red dinámica, donde lo esencial no es tanto la especialización fija de cada región sino la interacción variable entre ellas dependiendo de la demanda. Así, se explica la extraordinaria adaptabilidad del cerebro humano ante los desafíos de la comunicación.

Implicancias clínicas y el futuro de la neurociencia del lenguaje

Más allá de enriquecer el conocimiento básico, el trabajo de la Universidad Reichman tiene repercusiones en el abordaje de trastornos del lenguaje como la afasia, así como en enfermedades neurodegenerativas o cambios comunicativos asociados al envejecimiento. Conocer cómo el cerebro reconfigura sus redes en situaciones lingüísticas complicadas puede ayudar a desarrollar nuevas terapias y a entender mejor la resiliencia cognitiva ante las dificultades.

Representación digital de un cerebro humano con conexiones neuronales y una onda de luz multicolor en el centro, simbolizando la actividad cerebral y el avance de la inteligencia artificial en el estudio de la mente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Amedi, director del Instituto BCT, lo resume así: cuando la cognición se enfrenta a desafíos, el cerebro no se detiene ni fracasa, sino que se adapta. Analizar cómo las redes neuronales se reorganizan durante la comprensión del habla permite desentrañar los principios que sostienen la flexibilidad, la resiliencia y la comunicación humana de alto nivel, según destacó la Universidad Reichman.

Estos hallazgos abren nuevos caminos para investigar cómo mantener y potenciar la capacidad de comunicación, incluso cuando el cerebro atraviesa situaciones adversas o cambios propios de la edad y la enfermedad.