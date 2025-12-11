El mayor análisis genómico de enfermedades psiquiátricas identificó mutaciones similares en 14 trastornos

El análisis genético incluyó a más de un millón de personas con trastornos psiquiátricos y cinco millones sin diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una importante investigación internacional ha permitido identificar vínculos genéticos compartidos entre una variedad de trastornos psiquiátricos, aclarando así las dificultades que enfrentan los profesionales de la salud al momento de diagnosticar con precisión ciertas dolencias mentales. Este avance surge gracias a un análisis exhaustivo de datos genéticos de más de un millón de personas, cuyos resultados se difundieron en la revista Nature.

El estudio identificó 428 variantes genéticas y 101 regiones cromosómicas compartidas entre 14 trastornos psiquiátricos, lo que revela un solapamiento genético significativo entre estas enfermedades. Estos hallazgos serán una nueva herramienta para redefinir los trastornos mentales, no solo en función de sus síntomas, sino también según variables genéticas, dijeron los autores.

La investigación, liderada por el Grupo de Trabajo sobre Trastornos Cruzados del Consorcio de Genómica Psiquiátrica y copresidido por Kenneth Kendler, profesor de psiquiatría en la Universidad Commonwealth de Virginia, y el doctor Jordan Smoller profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard, representa el análisis genético más amplio realizado hasta la fecha en el campo de la psiquiatría.

El mapeo del ADN permitió identificar marcadores genéticos compartidos entre depresión, ansiedad, esquizofrenia y adicciones (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio analizó datos genéticos de más de un millón de personas con algún trastorno psiquiátrico y de cinco millones de individuos sin diagnóstico.

Mediante el mapeo del ADN, el equipo identificó los marcadores genéticos más frecuentes en personas con una afección específica, lo que permitió desentrañar los factores genéticos que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades.

Kendler explicó: “La psiquiatría es la única especialidad médica que no cuenta con pruebas de laboratorio definitivas. No podemos determinar si alguien tiene depresión con un análisis de sangre; tenemos que basarnos en los síntomas y signos. Y esto aplica a casi todos los trastornos psiquiátricos”.

La investigación aporta evidencia para un nuevo enfoque en el diagnóstico y la clasificación de enfermedades mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos de esta investigación muestran el análisis más exhaustivo de datos genómicos psiquiátricos realizado hasta la fecha y arrojan nueva luz sobre por qué las personas con un trastorno psiquiátrico a menudo padecen un segundo o un tercero.

En un artículo adjunto en Nature, Abdel Abdellaoui, investigador del departamento de Psiquiatría de la Universidad de Amsterdam, destacó: “En todos los factores, los genes asociados muestran una expresión máxima durante el desarrollo fetal, lo que destaca la importancia de los procesos de desarrollo temprano en el riesgo psiquiátrico”.

Abdellaoui señaló que estos trastornos psiquiátricos parecen presentarse cuando “ciertas combinaciones de genes y experiencias vitales se combinan de forma desfavorable”. Y completó: “Esto debería replantear las enfermedades mentales no como una biología defectuosa, sino como la desafortunada intersección de la variación natural y el estrés ambiental”.

Las cinco familias de trastornos

El análisis descubrió cinco grandes familias de trastornos según similitudes genéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis permitió agrupar los 14 trastornos psiquiátricos en cinco familias según las similitudes genéticas:

Trastornos compulsivos: trastorno obsesivo-compulsivo, anorexia nerviosa y, en menor medida, trastorno de Tourette y trastornos de ansiedad. Trastornos internalizantes: depresión mayor, trastornos de ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Trastornos del neurodesarrollo: trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y, en menor medida, trastorno de Tourette. Esquizofrenia y trastorno bipolar Trastornos por consumo de sustancias: trastorno por consumo de opioides, trastorno por consumo de cannabis, trastorno por consumo de alcohol y dependencia de la nicotina.

Los hallazgos sugieren que las marcas genéticas compartidas están muy vinculadas a las primeras etapas del desarrollo cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reveló que la depresión mayor, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático comparten aproximadamente el 90% de su riesgo genético, lo que indica una fuerte base biológica común.

Asimismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar comparten cerca del 66% de sus marcadores genéticos. Estos datos ayudan a explicar por qué la mayoría de los pacientes diagnosticados con un trastorno psiquiátrico reciben múltiples diagnósticos a lo largo de su vida, una situación que hasta ahora dificultaba la definición y el abordaje clínico de estas enfermedades.

Los investigadores también observaron que los trastornos con mayor solapamiento genético presentaban similitudes en el momento de expresión de los genes durante el desarrollo humano y en los tipos de neuronas afectados.

Por ejemplo, los genes expresados en oligodendrocitos, células clave del sistema nervioso central, resultaron más prominentes en los trastornos internalizantes, mientras que los genes expresados en neuronas excitatorias, responsables de activar otras neuronas, destacaron en la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Según el equipo citado por Nature, estos hallazgos abren la puerta a redefinir los criterios diagnósticos y a desarrollar nuevas terapias dirigidas a grupos de trastornos que comparten una base genética. Kendler subrayó: “Me siento muy orgulloso de formar parte de este esfuerzo”. “Este trabajo demuestra que ganamos más para nuestro campo y para quienes padecen enfermedades mentales cuando nos unimos para abordar estos desafíos científicos”.