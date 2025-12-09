Lanzan las nuevas convocatorias para el financiamiento de proyectos científicos y tecnológicos

Las nuevas convocatorias de científicas del país impulsan la articulación con empresas y ofrecen financiamiento de hasta doscientos mil dólares (EFE)

Desde el comienzo de 2026 se abrirá una ventana de oportunidades para equipos de investigación, instituciones científicas y startups de base tecnológica en toda la Argentina.

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) confirmó que a partir del 2 de enero estarán disponibles nuevas convocatorias destinadas a impulsar proyectos estratégicos capaces de generar avances concretos en sectores productivos centrales.

El lanzamiento fue aprobado por el Comité Directivo de la Agencia I+D+i, que definió un conjunto de instrumentos de carácter federal y un mecanismo de ventanilla abierta que facilitará la presentación de iniciativas y su evaluación periódica.

Articulación de la ciencia con el sector productivo

Los proyectos financiados esperan generar prototipos validados en entornos reales y promover innovaciones transferibles que fortalezcan sectores prioritarios

La decisión marca un cambio de escala en la política de financiamiento científico.

La Agencia planteó que la articulación con el sector privado ocupará un lugar central y que cada proyecto deberá demostrar un impacto tangible en capacidades tecnológicas, cadenas de valor o aplicaciones productivas.

El objetivo consiste en alinear la investigación con necesidades reales de empresas y sectores estratégicos, sin perder el componente innovador. Por eso, el directorio destacó que las iniciativas seleccionadas deberán mostrar un potencial claro para transferir resultados y convertir conocimiento en soluciones listas para adoptarse.

En palabras del organismo, estas convocatorias “busca promocionar la generación de conocimiento científico y tecnológico en pos del fortalecimiento del sector productivo, a fin de potenciar las competencias tecnológicas en empresas vinculadas con sectores prioritarios”, con la condición de que “los proyectos deberán evidenciar un carácter innovador en su aplicación productiva, con resultados que sean transferibles o implementables en una empresa”.

Esquema pensado para generar impacto en sectores estratégicos

La linea AIC renueva el apoyo a la investigacion basica con foco productivo y permite solicitar fondos por un valor maximo equivalente a doscientos mil dolares. (Pexel)

El conjunto de instrumentos aprobados se dirige a instituciones de investigación públicas y privadas sin fines de lucro y a empresas que acompañen los proyectos como contraparte. Universidades, centros de investigación y fundaciones podrán presentar iniciativas siempre que lo hagan asociadas con el sector privado y orientadas a una de tres áreas clave: agroindustria, energía y minería, o salud.

La Agencia definió esos ejes como espacios donde la innovación científica puede mejorar procesos, abrir mercados y promover una mayor competitividad.

El financiamiento general de las convocatorias permitirá solicitar montos equivalentes en pesos de hasta 200.000 dólares, destinados a cubrir el 80% del costo total del proyecto. La contraparte privada deberá aportar el 20% restante. La modalidad elegida para administrar los fondos será la ventanilla abierta, un sistema que habilita la presentación continua de propuestas y una evaluación periódica. Este modelo acompaña la dinámica de los equipos científicos y las empresas, que necesitan flexibilidad para planificar desarrollos tecnológicos con tiempos variables.

Los proyectos orientados a agroindustria energia mineria y salud requieren asociacion con empresas privadas y muestran impacto en cadenas de valor ( REUTERS/Miguel Lo Bianco)

Los interesados deberán completar el Registro de Potenciales Beneficiarios desde el sitio oficial de la Agencia I+D+i antes de presentar sus iniciativas. Luego podrán enviar sus proyectos a través de la plataforma Trámites a Distancia. El procedimiento permitirá un seguimiento más ordenado y transparente de cada propuesta. La Agencia informó que Bases, Condiciones y Anexos ya están disponibles y que cada línea cuenta con requerimientos específicos según el tipo de proyecto.

Entre las convocatorias confirmadas se encuentra el instrumento Apoyo a la Investigación Científica, conocido por sus siglas AIC. Esta línea renueva y optimiza el esquema de los tradicionales Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica.

El AIC está orientado a investigación básica aplicada a sectores productivos y apunta a fortalecer cadenas de valor y capacidades tecnológicas. Su financiamiento máximo también asciende a 200.000 dólares. Aunque mantiene el espíritu académico, incorpora un componente clave: la articulación con empresas y la demostración de utilidad directa para la industria.

Startup 2025, un camino para transformar ideas en tecnología de mercado

Las iniciativas deben presentarse desde enero de 2026 mediante la plataforma de tramites a distancia y con registro previo de potenciales beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las novedades más relevantes del anuncio es el lanzamiento de las convocatorias STARTUP 2025, un paquete diseñado para acompañar emprendimientos tecnológicos en distintas etapas de madurez. El objetivo consiste en acelerar desarrollos que surgen en entornos científicos y que tienen potencial de impacto económico. A diferencia de otras líneas tradicionales, STARTUP 2025 se centra en el camino que va desde la prueba de concepto hasta la comercialización.

La primera modalidad, STARTUP 2025 TRL 3-4, está dirigida a desarrollos tempranos situados entre esos niveles de la escala internacional de madurez tecnológica (TRL - Technology Readiness Level). La Agencia financiará hasta 150.000 dólares para proyectos donde se necesite realizar pruebas de concepto y validaciones en laboratorio.

El Gobierno detalló que en la categoría STARTUP 2025 TRL 3-4: “Se financiarán proyectos por el equivalente en pesos de hasta USD 150.000 en aportes no reembolsables para la realización de prueba de concepto y validación en laboratorio. Como resultado se espera que los beneficiarios alcancen prototipos de pequeña escala que redunden en tecnología protegible bajo propiedad intelectual”. El enfoque apunta a transformar ideas en prototipos iniciales capaces de dar origen a innovaciones registrables.

STARTUP 2025 TRL 3 4 brinda apoyo para pruebas de concepto y validacion en laboratorio con montos de hasta ciento cincuenta mil dolares en aportes no reembolsables ( EFE/Carlota Ciudad) [ACOMPAÑA CRÓNICA: ARGENTINA CIENCIA]

La segunda modalidad, STARTUP 2025 TRL 5-6, ofrece apoyo de hasta 250.000 dólares para iniciativas que ya superaron la etapa de validación en laboratorio y se acercan a pruebas en entornos simulados. La meta consiste en obtener prototipos avanzados a escala piloto y consolidar acuerdos de colaboración. Este tramo es clave porque marca el momento en que un desarrollo científico empieza a mostrar su potencial real como producto.

“El apoyo para estas iniciativas (STARTUP 2025 TRL 5-6) será por el equivalente en pesos de hasta USD 250.000 en aportes reembolsables para financiar hasta el 80% de su costo total. Por su parte, la entidad beneficiaria deberá aportar el 20% como contraparte. El recupero será del 120% con devolución a 10 años en forma escalonada y un período de gracia de 3 años”.

La tercera modalidad, STARTUP 2025 TRL 7-9, presenta el impulso más robusto. Está diseñada para empresas jóvenes con capacidad de escalamiento y componentes innovadores fuertes. Se dirige a desarrollos listos para validarse en entornos reales, alcanzar certificaciones, elaborar estrategias de negocios, iniciar la comercialización o concretar acuerdos de transferencia.

En esta categoría, se "apoyarán proyectos con el equivalente en pesos de hasta USD 500.000 en aportes reembolsables para financiar hasta el 70% de su costo total con un aporte de contraparte del 30% a realizar por la empresa beneficiaria”.

Desde la Agencia, detallan: “Para la categoría TRL 7-9, el recupero será del 120% con devolución a 10 años en forma escalonada y un período de gracia de 3 años. Como resultados se espera la obtención de productos validados en entorno real y el diseño de su estrategia de negocios apuntada a su comercialización y escalado, y la concreción de acuerdos de transferencia”.

Las startups que quieran postularse deberán tener menos de siete años desde su creación en la Argentina y demostrar alcance potencial en cadenas de valor relevantes. El programa intenta ocupar un espacio crítico: el que se abre cuando una innovación deja el laboratorio y necesita apoyo para transformarse en un producto competitivo.