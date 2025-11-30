Ciencia

El ombligo puede reabrirse en adultos, advierten expertos

Especialistas citados por National Geographic explican que ciertas afecciones hepáticas pueden provocar la reapertura de esta cicatriz abdominal, un fenómeno poco común que puede indicar problemas de salud graves relacionados con el hígado

El ombligo, esa pequeña cicatriz en el centro del abdomen, es mucho más que un simple vestigio de nuestro nacimiento. Representa la huella física de la conexión vital que une al embrión con la madre durante el embarazo y, aunque suele permanecer sellado de por vida, existen circunstancias médicas excepcionales en las que puede reabrirse, con implicaciones clínicas relevantes, según explica National Geographic.

Durante el desarrollo embrionario, el cordón umbilical cumple una función esencial como punto de anclaje entre la madre y el feto. A través de este conducto circulan los nutrientes y el oxígeno necesarios para el crecimiento del embrión. La sangre materna, rica en oxígeno y metabolitos, fluye por la vena umbilical hasta el embrión.

Una vez dentro, la mayor parte de esta sangre se dirige al hígado, donde contribuye al desarrollo y entrenamiento del sistema de filtrado que, tras el nacimiento, eliminará toxinas del organismo. El resto de la sangre se dirige al corazón, proporcionando la energía necesaria para que este órgano bombee sangre al resto del cuerpo en formación.

El papel del cordón en la eliminación de desechos

El cordón umbilical no solo transporta nutrientes, sino que también facilita la eliminación de desechos. Aunque los embriones pueden orinar y expulsar residuos en el útero, la mayor parte de los productos de desecho retorna al sistema materno a través de otros vasos sanguíneos.

Además de la vena umbilical, existen dos arterias umbilicales que transportan sangre desoxigenada y otros subproductos metabólicos desde el embrión hacia la madre. Estas arterias se conectan a la zona cercana a la vejiga y, tras múltiples recorridos, se integran en el sistema circulatorio materno.

En la mayoría de los casos, el cordón umbilical está compuesto por una vena y dos arterias. Sin embargo, en aproximadamente uno de cada cien embarazos, puede presentarse una variante anatómica conocida como arteria umbilical única aislada (AUUA). Esta condición, aunque no representa un peligro inmediato para el bebé, se ha asociado a un menor peso al nacer, según estudios realizados por centros médicos y de investigación en Salamanca y citados por National Geographic.

Cierre del ombligo tras el nacimiento

Tras el nacimiento, tanto la vena como las arterias umbilicales se cierran y se transforman en ligamentos. Este proceso de cierre no es inmediato: durante los primeros días de vida, puede observarse la salida de orina o sangre por el ombligo del recién nacido, debido a que los vasos aún no se han sellado completamente. Si estas secreciones persisten, se recomienda consultar a un médico, ya que podrían indicar un riesgo para la salud del lactante.

En la vida postnatal, la reapertura del ombligo es un fenómeno poco frecuente, pero puede señalar la presencia de patologías graves. Una de las manifestaciones más llamativas es la denominada caput medusae, una condición en la que las venas epigástricas superficiales se dilatan y se irradian desde el ombligo, evocando la imagen mitológica de Medusa.

Este signo clínico suele estar relacionado con un aumento significativo de la presión en los vasos sanguíneos que rodean el hígado, consecuencia de una obstrucción en la vena porta. Cuando la presión se eleva, el antiguo conducto umbilical puede reabrirse y permitir la salida de sangre, lo que constituye una señal de enfermedad hepática avanzada, como detalla National Geographic.

Curiosidades y nuevos hallazgos

Más allá de su relevancia médica, el ombligo encierra otras curiosidades. Investigaciones recientes han comenzado a explorar la microbiota que habita en esta pequeña cavidad, revelando que su composición es objeto de estudio científico. Además, la forma del ombligo depende de diversos factores anatómicos y genéticos, algunos de los cuales solo se han identificado en tiempos recientes.

Aunque la mayoría de las personas mantendrá el ombligo cerrado durante toda su vida, este pequeño vestigio sigue despertando el interés de la ciencia, tanto por su papel en la salud como por los misterios que aún encierra, como subraya National Geographic en sus investigaciones.

