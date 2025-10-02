Ciencia

Por qué la forma del ombligo esconde misterios médicos, según un reciente hallazgo

Una investigación identificó una estructura anatómica poco conocida que podría explicar diferencias y complicaciones en cirugías abdominales, informa New Scientist

Por Mirko Racovsky

Guardar
El hallazgo explica por qué
El hallazgo explica por qué la mayoría de las personas tiene un ombligo hacia adentro, conocido como "innie" (POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CARMEN NAVARRO)

La forma del ombligo, una característica corporal que suele pasar inadvertida, ha sido objeto de un reciente descubrimiento que podría transformar la comprensión de la anatomía humana y la práctica de la cirugía abdominal.

Un equipo de investigadores liderado por Satoru Muro, del Institute of Science Tokyo, identificó una estructura inédita denominada vaina umbilical, responsable de anclar el ombligo a los tejidos profundos del abdomen y de explicar por qué la mayoría de las personas presenta un ombligo hacia adentro, conocido como “innie”.

Este hallazgo, reportado por New Scientist, arroja luz sobre una de las regiones menos estudiadas del cuerpo humano y abre nuevas perspectivas para la cirugía.

Descubrimiento del anclaje anatómico del ombligo

El equipo de Muro realizó un análisis microscópico detallado de la zona umbilical en cinco cuerpos humanos donados, lo que permitió construir un modelo tridimensional de la región. Según explicó a New Scientist, la vaina umbilical está compuesta por fibras de colágeno densamente orientadas y dispuestas de forma circunferencial, semejando una manga que conecta la piel del ombligo con la fascia abdominal profunda.

El estudio permitió construir un
El estudio permitió construir un modelo tridimensional de la región umbilical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estructura, hasta ahora desconocida, actúa como un anclaje que mantiene la depresión característica del ombligo y contribuye a su forma cóncava en la mayoría de los casos.

Implicaciones para la cirugía abdominal y las hernias umbilicales

El hallazgo tiene implicaciones directas para la cirugía abdominal, especialmente en procedimientos que requieren incisiones en la zona umbilical, como las intervenciones laparoscópicas, informa New Scientist. Comprender la existencia y función de la vaina umbilical podría ayudar a los cirujanos a perfeccionar las técnicas de reparación abdominal y a reducir la incidencia de complicaciones, como la hernia umbilical.

Según Michelle Moscova, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, citada por New Scientist, una hernia umbilical ocurre cuando el contenido abdominal, como el intestino, protruye (sobresale o se desplaza hacia adelante) a través de una zona debilitada del abdomen, en este caso el ombligo, lo que puede suceder tras cirugías previas. La experta subrayó que conocer la estructura que refuerza el ombligo podría mejorar la seguridad de las cirugías mínimamente invasivas y la prevención de este tipo de complicaciones.

Limitaciones del estudio y perspectivas de investigación

A pesar de la relevancia del descubrimiento, el estudio presenta limitaciones importantes. La investigación se basó en el análisis de solo cinco cuerpos, lo que, según Kat Sanders, de la Universidad de Sídney, no permite generalizar los resultados a toda la población.

El estudio revela limitaciones y
El estudio revela limitaciones y abre nuevas líneas de investigación sobre la anatomía del ombligo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el equipo no examinó ombligos “outie” (hacia afuera), por lo que aún se desconoce si la vaina umbilical varía en estos casos o si las diferencias individuales en su desarrollo pueden explicar la existencia de ombligos salientes. Muro reconoció en New Scientist que será necesario ampliar la muestra y explorar estas variantes anatómicas para comprender completamente la función y diversidad de la vaina umbilical.

Relevancia científica del ombligo y futuro de la investigación

El ombligo, pese a su presencia universal, ha sido históricamente una de las regiones menos exploradas de la anatomía humana. Sanders, en declaraciones recogidas por New Scientist, destacó que este tipo de investigaciones contribuyen a visibilizar áreas del cuerpo que han recibido poca atención científica, a pesar de su importancia en la práctica médica.

La identificación de la vaina umbilical no solo responde a una curiosidad anatómica, sino que también tiene el potencial de influir en la forma en que se abordan las cirugías abdominales y se previenen sus complicaciones.

El trabajo del equipo de Muro aporta una nueva pieza al conocimiento del cuerpo humano y pone de relieve la importancia de seguir investigando regiones poco estudiadas, especialmente aquellas que, como el ombligo, resultan fundamentales en intervenciones quirúrgicas frecuentes.

Temas Relacionados

Vaina umbilicalOmbligoAnatomía humanaCirugía abdominalHernia umbilicalNew ScientistNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un estudio advirtió que las prácticas agrícolas intensivas degradan los suelos y amenazan la producción de alimentos

El trabajo científico revela que el empleo extendido de ciertos métodos de cultivo favorece el deterioro y pone en riesgo la seguridad alimentaria en todo el planeta. Los detalles

Un estudio advirtió que las

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

El desarrollo científico fue realizado en Alemania. Podría facilitar la detección de patógenos en ambientes de alto riesgo y mejorar la prevención de brotes. Los detalles de una investigación publicada en la revista ACS Central Science

Chicles y pastillas con sabor

Cuál es el peculiar aroma que utiliza la viuda negra occidental para atraer pareja

El hallazgo de una feromona que se descompone en la telaraña y libera un aroma persistente demuestra que la comunicación sexual de esta especie es mucho más compleja de lo que se creía

Cuál es el peculiar aroma

Cuál fue el papel de los humanos en la extinción de la megafauna en Sudamérica: científicos argentinos hallaron una respuesta

Investigadores de Argentina analizaron restos fósiles de grandes animales como perezosos, caballos prehistóricos y mastodontes. Por qué los resultados publicados en la revista Science Advances redefinen el papel de los primeros pobladores

Cuál fue el papel de

El enigma del Homo floresiensis, el “hobbit” de cerebro pequeño que desafía las ideas sobre la inteligencia humana

Un estudio reciente plantea que una alteración hormonal podría haber limitado el desarrollo cerebral de esta especie extinta. Cómo, pese a esta particularidad, podía fabricar herramientas, usar fuego y desarrollar habilidades sorprendentes

El enigma del Homo floresiensis,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro de transportistas 2 de

Paro de transportistas 2 de octubre: MTC asegura que el 80% de empresas de transporte no acatará medida de fuerza

Vacaciones recreativas regresan a Bogotá para niños y adolescentes: los requisitos y parques participantes

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Comisión de Derechos Humanos de la CDMX implementa sistema fotovoltaico para generar energía limpia

Javier Milei comparó a Scott Bessent con Messi y habló de la reconstrucción del vínculo con la oposición dialoguista

INFOBAE AMÉRICA
Liberados la decena de militares

Liberados la decena de militares retenidos durante las protestas del paro nacional en Imbabura, Ecuador

El FBI corta relaciones con el grupo proisraelí Liga Antidifamación por "espiar" a estadounidenses

La Unión Europea apoyó el muro de drones tras incursiones aéreas y acusó a Rusia de violar su espacio fronterizo

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

ENTRETENIMIENTO

K-pop Demon Hunters, más de

K-pop Demon Hunters, más de 300 drones y un show que se volvió viral: así fue el impactante espectáculo nocturno que copó un parque en Corea

Ray J enfrenta demanda de su exnovia Kim Kardashian y Kris Jenner por difamación

Marcela Reyes responde a las acusaciones que la relacionan con la muerte de su exesposo B-King

Tyrese Gibson enfrenta una orden de arresto tras la muerte de un perro en su vecindario de Georgia

“Salvados por la campana”: Así luce Tiffani Thiessen a más de 30 años del estreno de la serie