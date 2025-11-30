El confinamiento por COVID-19 elevó los problemas de desarrollo infantil en Escocia, según un estudio masivo

Las medidas de confinamiento entre marzo de 2020 y agosto de 2021 se asociaron con un incremento en las preocupaciones sobre el desarrollo infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de University of Edinburgh identificó un aumento de hasta 6,6% en los problemas de desarrollo infantil temprano en Escocia durante el periodo de confinamiento y distanciamiento social por la pandemia de COVID-19.

La investigación, que analizó a casi 258.000 niños, señala que las medidas implementadas entre marzo de 2020 y agosto de 2021 se asociaron con un incremento en las preocupaciones sobre el desarrollo de los menores, especialmente en aquellos expuestos durante más tiempo a las restricciones.

El análisis, liderado por la University of Edinburgh en colaboración con Public Health Scotland, constituye el mayor estudio poblacional realizado en el Reino Unido o Europa sobre el impacto de las medidas de confinamiento en el desarrollo infantil.

Los investigadores evaluaron datos provenientes de revisiones rutinarias de salud, abarcando a más del 80% de los niños escoceses de entre 13 y 30 meses de edad, nacidos entre enero de 2019 y agosto de 2023. El objetivo fue determinar la proporción de menores en los que los profesionales de salud detectaron alguna preocupación relacionada con su desarrollo a lo largo del tiempo.

El objetivo principal fue determinar la proporción de niños con preocupaciones de desarrollo a lo largo del tiempo tras las restricciones por la pandemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales hallazgos del estudio

Entre los principales hallazgos, el equipo de la University of Edinburgh detectó que, durante las 72 semanas en las que estuvieron vigentes las restricciones, la proporción de niños con al menos una preocupación de desarrollo aumentó hasta 6,6 puntos porcentuales respecto a los niveles previos a la pandemia.

Este incremento se observó de manera consistente en diferentes áreas del desarrollo, como la resolución de problemas, el habla y el comportamiento.

El estudio también revela que los problemas de desarrollo no se limitaron al periodo de confinamiento. Tras el levantamiento de las medidas en agosto de 2021, la proporción de niños con preocupaciones de desarrollo se mantuvo por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

En el grupo de 13 a 15 meses, las preocupaciones continuaron en aumento incluso después de la reapertura, mientras que en los niños de 27 a 30 meses, aunque el incremento se estabilizó, los niveles siguieron siendo superiores a los registrados antes de 2020.

Contexto y advertencias de la investigación

La investigación, enmarcada en el proyecto COVID-19 Health Impact on long-term Child Development in Scotland (CHILDS), contó con la participación de la Dra. Iain Hardie y la profesora Bonnie Auyeung, ambas de la University of Edinburgh.

Hardie destacó la importancia de las medidas sanitarias para frenar la propagación del virus, pero subrayó que “los resultados de nuestro estudio sugieren que también parecen haberse asociado con un aumento de las preocupaciones sobre el desarrollo infantil temprano”.

El estudio destaca la importancia de equilibrar las medidas sanitarias con el bienestar del desarrollo infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Auyeung valoró la capacidad del sistema de salud escocés para facilitar este tipo de estudios a gran escala y celebró la publicación de los resultados en la revista The Lancet Regional Health—Europe.

El equipo investigador advierte que, si bien el estudio aporta evidencia de una asociación entre las medidas de confinamiento y los problemas de desarrollo en la primera infancia, no se puede descartar la influencia de otros factores concurrentes durante el mismo periodo. Además, no se estableció una relación causal directa, sino una correlación basada en los datos recogidos.

El proyecto CHILDS, liderado por la University of Edinburgh, da continuidad a investigaciones previas como el estudio COVID-19 in Pregnancy in Scotland (COPS), que analizó los efectos de la infección por SARS-CoV-2 y la vacunación en el embarazo y el periodo neonatal.

En ese sentido, CHILDS amplía el enfoque para examinar los resultados de salud y desarrollo en la infancia temprana, en colaboración con instituciones como Public Health Scotland, University of Dundee, University of Sheffield y el Istituto Italiano di Technologia.

Los responsables del estudio de University of Edinburgh esperan que estos hallazgos contribuyan a orientar el debate sobre cómo apoyar a los niños que atravesaron la pandemia en sus primeros años, mientras continúan su desarrollo.