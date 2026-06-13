El Gobierno de Chile calificó de “golpe relevante” la muerte de “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua

Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua (Archivo)

El Gobierno chileno calificó como un “golpe relevante” la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero“, quien era considerado el líder máximo de la organización criminal Tren de Aragua. El anuncio se produjo tras la comunicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El fallecimiento de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, representa un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente”, expresó el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

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El jefe de la banda, calificada como terrorista por Washington, murió en Venezuela durante una operación coordinada entre el Comando Sur de Estados Unidos y autoridades venezolanas, según informó Trump.

Donald Trump anunció que un bombardeo estadounidense abatió a “Niño Guerrero”, el líder del cártel criminal Tren de Aragua

Arrau calificó de “especialmente esperanzadora” la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela que permitió la muerte de Guerrero y agregó: “Esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas”.

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Las autoridades chilenas desmantelaron hace 10 días una red de blanqueo de capitales vinculada a la banda, que operaba a través de bancos chilenos, y detuvieron a una veintena de personas.

La Fiscalía chilena acusa a los detenidos de presuntos delitos como extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

De acuerdo con medios locales, la red enviaba dinero procedente de la extorsión y otras actividades delictivas a una cárcel en Colombia, donde se encuentra uno de los líderes del grupo, Carlos “El Bobby” Gómez.

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La recompensa que ofrecía el gobierno venezolano (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz)

Desde 2018, el Tren de Aragua ha expandido su presencia en el continente americano y actualmente opera en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

“La caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado”, afirmó Arrau.

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Guerrero, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica, permanecía prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas intervinieron en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua.