Las señales de alerta de un posible tumor cerebral que los médicos piden no ignorar

Los médicos indican consulta rápida si el dolor de cabeza cambia de patrón, progresa y se acompaña de vómitos, alteraciones visuales, debilidad o dificultad para hablar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tumor cerebral no tiene un único síntoma “exclusivo”, pero los especialistas coinciden en una advertencia: una convulsión (crisis epiléptica) de inicio nuevo, especialmente en un adulto sin antecedentes, debe evaluarse con urgencia. También amerita consulta rápida si se padecen los dolores de cabeza que cambian de patrón y progresan, sobre todo si se acompañan de vómitos, alteraciones visuales, debilidad o dificultad para hablar. La clave clínica es el conjunto: síntomas persistentes, nuevos o que empeoran.

En guías y páginas médicas para pacientes, la recomendación es no auto-diagnosticarse: muchas de estas señales pueden explicarse por causas frecuentes, como migraña, infecciones o trastornos vestibulares. Aun así, cuando los síntomas aparecen sin una causa clara, se repiten, persisten o progresan, los médicos recomiendan una evaluación para descartar cuadros que requieren tratamiento, incluidos tumores, sangrados, infecciones del sistema nervioso o trastornos vasculares.

PUBLICIDAD

En esa línea, Mayo Clinic remarca que los síntomas de un tumor cerebral pueden variar según tamaño y localización, y que suelen empeorar con el tiempo, por lo que aconseja consultar ante signos que no ceden o cambian respecto del patrón habitual.

La señal “número uno” que no conviene minimizar

La convulsión de primera vez puede manifestarse con sacudidas, desconexión, mirada fija, confusión repentina o una crisis generalizada con caída - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales más citadas como bandera roja está la convulsión de primera vez. Puede presentarse como sacudidas en una parte del cuerpo, episodios breves de desconexión, mirada fija, confusión repentina, sensaciones extrañas (olores o sabores “raros”) o una crisis generalizada con caída. Organizaciones médicas y centros oncológicos la enumeran como síntoma posible de tumores cerebrales, en especial cuando no hay historia previa de epilepsia.

PUBLICIDAD

Otra advertencia relevante es el dolor de cabeza que se vuelve más frecuente o más intenso y cambia respecto del patrón habitual. Según centros clínicos, el dolor puede empeorar al despertar, al toser o al hacer esfuerzo, y no responder como antes a analgésicos de venta libre. En este punto, los médicos insisten en un matiz: el dolor de cabeza aislado rara vez alcanza para sospechar un tumor; lo que aumenta la preocupación es que aparezca junto con otros signos neurológicos.

En esa lógica de “banderas rojas”, un dato clínico recurrente en la literatura es que las convulsiones de inicio nuevo pueden ser un síntoma de presentación en tumores cerebrales. Un trabajo retrospectivo sobre pacientes con tumores cerebrales recién diagnosticados, publicado en Clinical Neurology and Neurosurgery, informó que las convulsiones fueron un síntoma inicial frecuente, con proporciones distintas según el tipo de tumor (más altas en algunos tumores primarios que en metástasis), lo que refuerza la recomendación de evaluar con rapidez una crisis epiléptica por primera vez.

PUBLICIDAD

También se consideran señales que requieren evaluación: alteraciones visuales (visión borrosa, doble, pérdida de campo visual), debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo, problemas de equilibrio, cambios en el habla, confusión, cambios de personalidad o conducta y náuseas/vómitos persistentes, especialmente cuando el cuadro progresa en días o semanas.

Cuándo consultar y cuándo ir a una guardia de inmediato

Los especialistas recomiendan no auto-diagnosticarse porque estos síntomas también pueden vincularse con migraña, infecciones o trastornos vestibulares - Imagen Ilustrativo Infobae

Consultar en el corto plazo (con un médico clínico, neurólogo o guardia según disponibilidad) cuando aparecen síntomas nuevos, persistentes o que empeoran, en especial si se combinan entre sí: dolor de cabeza que cambia de patrón o aumenta en frecuencia, náuseas o vómitos asociados, alteraciones visuales (visión borrosa, doble o pérdida de campo visual), debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, confusión o cambios notorios en conducta. En listados de signos de alarma para tumores cerebrales, Mayo Clinic incluye cefalea, vómitos, problemas de visión, alteraciones del equilibrio, debilidad y cambios cognitivos o conductuales como posibles manifestaciones, siempre dependientes del tamaño y la localización del tumor.

PUBLICIDAD

Ir a una guardia de inmediato ante señales de emergencia neurológica, sobre todo una convulsión (crisis epiléptica) por primera vez, un episodio prolongado o repetido, o síntomas súbitos como debilidad marcada, dificultad para hablar o alteraciones graves de conciencia. El NHS recomienda buscar ayuda urgente ante síntomas como convulsiones, cambios visuales llamativos o empeoramiento rápido, y detalla criterios de atención inmediata en cuadros de cefalea intensa de inicio súbito o crisis convulsivas, porque pueden requerir evaluación y estudios sin demora.

Consulta médica en el corto plazo si aparecen síntomas nuevos, persistentes o que empeoran, como:

dolor de cabeza repetido que no cede o cambia de tipo

problemas de visión que progresan

vómitos o náuseas persistentes, sobre todo si se combinan con dolor de cabeza

dificultad para pensar , concentrarse o recordar

debilidad , torpeza o pérdida de sensibilidad en una zona

cambios de conducta llamativos sin causa evidente

Guardia/urgencia (emergencia) ante convulsión por primera vez o crisis prolongada.