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Argentina, con plantel completo: Marcos Senesi llegó a Kansas City para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni

El marcador central, que recientemente fue presentado en Tottenham, reemplazará al lesionado Leonardo Balerdi

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Marcos Senesi arribó a Kansas City para sumarse a la delegación de la selección argentina en el Mundial 2026, tras ser convocado como reemplazo de Leonardo Balerdi, y compartió sus primeras impresiones en el aeropuerto.

La llegada del marcador central a Estados Unidos marca uno de los movimientos más relevantes en la previa del debut argentino en la Copa del Mundo. El defensor, recientemente transferido al Tottenham de Inglaterra, se sumó al plantel dirigido por Lionel Scaloni luego de confirmarse la baja de Balerdi por lesión. Al descender en la terminal aérea, el zaguero expresó su satisfacción y se refirió al momento que atraviesa tanto en lo personal como en lo deportivo.

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“Muy contento. Primero le quiero mandar un abrazo al flaco, es una situación difícil para él. Un abrazo grande. Es una oportunidad linda y la espero aprovechar al máximo”, sostuvo Senesi al ser consultado por la prensa. La convocatoria se produjo de manera inesperada para el defensor, quien relató: “Estaba entrenando, a la expectativa. No tuve contacto de nada hasta último momento. Muy feliz”.

La lesión muscular de Balerdi, futbolista del Olympique de Marsella, abrió la puerta para el ingreso de Senesi. El defensor reconoció que mantuvo la ilusión de integrar la lista mundialista durante todo el proceso previo. “Uno la esperanza siempre la tiene. La tuve hasta último momento”, aseguró. Además, explicó cómo vivió la espera hasta la comunicación oficial: “Sabía que podía haber una posibilidad. Lo esperé hasta último momento y por suerte se dio”.

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El traspaso reciente a los Spurs, donde compartirá plantel con el Cuti Romero, también fue tema en las declaraciones del jugador. “Lo del Tottenham hacía rato que se estaba hablando y feliz que se dio”, manifestó. El defensor, de 29 años, llega a la cita mundialista tras una muy buena temporada en la Premier League con el Bournemouth.

Un momento particular que captó la atención en redes sociales fue el video de la notificación de la convocatoria, filmado de manera fortuita por la pareja de Senesi, Kelci-Rose Bowers. Sobre ese episodio, el jugador reveló: “Creo que fue algo espontáneo del momento, porque ella estaba cambiándose y se estaba grabando. Justo me entra la llamada. Fue todo muy ahí”.

El defensor también hizo referencia al significado personal que tiene para él vestir la camiseta de la selección mayor. “Es el sueño que cualquier chico tiene cuando arranca a jugar a la pelota en su barrio”, afirmó. En ese sentido, recordó una decisión clave en su carrera, al negarse a vestir la camiseta Azzurra de Italia: “Siempre dije que no me veía cantando otro himno que no fuese el argentino”.

El impacto de la noticia alcanzó también a la familia de Senesi. El futbolista relató que “la primera llamada que hice fue con mis viejos”. El contacto con sus padres se dio apenas confirmó su presencia en la lista definitiva, un gesto que subraya la importancia afectiva del momento.

Al aterrizar en Kansas City, el defensor se puso rápidamente a disposición del cuerpo técnico de Scaloni. “Yo estoy muy feliz de tener la oportunidad. Ya estoy a disposición del cuerpo técnico y espero sumarme mañana”, indicó. El jugador se sumará a los entrenamientos en las próximas horas y se integrará al grupo que ya se encuentra trabajando en la ciudad estadounidense.

La conformación del plantel argentino para el Mundial tuvo modificaciones en los últimos días debido a la lesión de Balerdi. La incorporación de Senesi refuerza la línea defensiva, que cuenta con futbolistas como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Sobre el grupo que lo recibe, Senesi mencionó: “Hay un grupo espectacular, que ya logró cosas importantes y ojalá los podamos hacer muy bien en este mundial”. La selección argentina debutará el 16 de junio en el Kansas City Stadium frente a Argelia, en el primero de los partidos del Grupo J, que completan Austria (22 de junio, en el Dallas Stadium) y Jordania (27 de junio, en el mismo escenario).

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