Una nueva terapia con ultrasonido y microburbujas mostró resultados alentadores en niños con un tipo de cáncer cerebral difícil de tratar

El ultrasonido logra abrir la barrera hematoencefálica en niños con glioma difuso de línea media, permitiendo mayor acceso de fármacos al cerebro (AdobeStock)

Un ensayo clínico pionero en Nueva York demostró que el ultrasonido puede abrir temporalmente la barrera hematoencefálica en niños con glioma difuso de línea media, uno de los tumores cerebrales infantiles más letales. Esta técnica permite que los medicamentos anticancerígenos lleguen de forma más efectiva al cerebro, lo que podría modificar las opciones de tratamiento para una enfermedad de muy mal pronóstico.

El avance, reportado por IEEE Spectrum, mostró que la tecnología es segura y viable para su repetida aplicación en pacientes pediátricos, lo que abre nuevas posibilidades en la lucha contra tumores cerebrales de difícil acceso.

Ultrasonido para la barrera hematoencefálica en cáncer cerebral

El glioma difuso de línea media plantea uno de los mayores desafíos en oncología pediátrica por su agresividad y la dificultad de los fármacos para atravesar la barrera hematoencefálica. Esta estructura protege el cerebro, pero también impide la entrada de muchos tratamientos.

Un equipo dirigido por Elisa Konofagou, ingeniera biomédica de la Universidad de Columbia y cofundadora de Delsona Therapeutics, logró por primera vez abrir de forma controlada y temporal esta barrera en niños con dicho tumor, utilizando ultrasonido focalizado y microburbujas. “Nadie había hecho esto antes”, afirmó la experta en declaraciones recogidas por IEEE Spectrum.

Un ensayo clínico en Nueva York demuestra la seguridad y viabilidad del ultrasonido focalizado en pacientes pediátricos con tumores cerebrales agresivos (AAAS)

Ensayo clínico y resultados en pacientes pediátricos

El estudio, presentado el 12 de noviembre en Science Translational Medicine, incluyó a tres niños con glioma difuso de línea media. El procedimiento permitió abrir la barrera hematoencefálica de manera repetida, hasta 46 veces en varios meses, sin observarse efectos secundarios graves ni daños permanentes en la barrera.

Dos de los pacientes experimentaron una estabilización temporal de la enfermedad, aunque todos fallecieron dentro del año posterior al inicio del tratamiento, un desenlace habitual en este cáncer. A pesar de la limitada supervivencia, el ensayo demostró la viabilidad y seguridad de la técnica para aplicaciones repetidas en niños.

El tratamiento inicial empleó panobinostat, un fármaco que altera la expresión genética de las células tumorales, pero que penetra poco en el cerebro con administración oral. La retirada del medicamento por razones regulatorias obligó al equipo a cambiar a etopósido, un quimioterápico efectivo en modelos animales cuando se combina con ultrasonido. Cuatro niños recibieron este nuevo tratamiento hasta la fecha.

Expertos destacan que la apertura repetida y segura de la barrera hematoencefálica representa un avance clave en la lucha contra el cáncer cerebral infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

UltraNav: tecnología y procedimiento clínico

La plataforma UltraNav, desarrollada por Delsona Therapeutics, utiliza ultrasonido focalizado y microburbujas para separar temporalmente las células de la barrera hematoencefálica. El procedimiento dura aproximadamente 30 minutos y no requiere sedación.

Los médicos, guiados por imágenes tridimensionales previas, identifican el área a tratar y emplean un dispositivo portátil ubicado junto a la cama del paciente para emitir las ondas. Hasta este ensayo, las pruebas con UltraNav y tecnologías similares solo se habían realizado en adultos con tumores cerebrales o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Asimismo, la frecuencia y la intensidad del tratamiento logradas en este abordaje no tenían precedentes, ya que hasta ahora nunca se había intentado abrir la barrera hematoencefálica con tanta frecuencia ni en niños ni en adultos, por temor a posibles complicaciones, que en este caso no se materializaron. Esto reforzó el potencial de la técnica, de acuerdo con la información difundida.

Alternativas con desarrollos internacionales

El impacto de la tecnología de ultrasonido para abrir la barrera hematoencefálica no se limita a Estados Unidos. Instituciones y empresas en Israel, Francia y Taiwán desarrollan métodos similares.

La tecnología UltraNav posibilita tratamientos más efectivos para el cáncer cerebral infantil al facilitar la entrada de medicamentos anticancerígenos (AAAS)

La firma israelí Insightec probó su sistema Exablate Neuro en adultos con glioblastoma y actualmente realiza estudios con niños con glioma difuso de línea media y adultos con metástasis cerebrales, combinando la apertura de la barrera con fármacos inmunomoduladores. Este sistema requiere resonancia magnética y su aplicación ocurre dentro del escáner.

En Francia, la empresa Carthera creó el dispositivo implantable Sonocloud, que posiciona un transductor de ultrasonido directamente en el cráneo. Esta tecnología mostró resultados alentadores en adultos con glioblastoma recurrente y en personas con Alzheimer, permitiendo una apertura repetida y bajo demanda antes de la administración de la quimioterapia.

Por su parte, la compañía taiwanesa NaviFUS presentó datos preliminares que sugieren la capacidad de su sistema, basado en principios similares a los de Delsona pero con otro tipo de guía, para abrir la barrera de forma segura en glioblastoma recurrente.

Costas Arvanitis, ingeniero biomédico de Georgia Tech especializado en el suministro de fármacos al cerebro mediante ultrasonido, subrayó en IEEE Spectrum la importancia de este avance y explicó: “No debería darse por sentado, considerando lo impensable que era hace solo unos años”.

Empresas de diferentes países desarrollan tecnologías similares, como la aplicación en resonancia magnética, para abrir la barrera hematoencefálica en tumores cerebrales de niños y adultos (Freepik)

Desafíos, limitaciones y próximos pasos

Pese a los resultados prometedores, el ensayo clínico de Nueva York fue demasiado limitado para sacar conclusiones definitivas sobre la eficacia clínica o el impacto real del ultrasonido en la penetración de los medicamentos.

La retirada de panobinostat y el cambio de fármaco ilustran las dificultades regulatorias y logísticas que enfrenta la investigación. La supervivencia de los pacientes tratados sigue siendo baja, lo que subraya la necesidad de explorar nuevas combinaciones de tratamientos y tecnologías.

El uso del ultrasonido para abrir la barrera hematoencefálica avanza rápidamente, con plataformas y ensayos en marcha en diferentes países. De acuerdo con los especialistas, el perfeccionamiento de los métodos de focalización y monitoreo, junto con los estudios en distintos grupos y enfermedades, representa un salto importante para la medicina neurológica en diferentes edades.