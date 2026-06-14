Luciano Ambrogi hizo historia en Tucumán y levantó el primer Challenger de su carrera

Luciano Ambrogi se proclamó campeón del AAT Challenger edición Tucumán

Por primera vez en su carrera, el argentino Luciano Ambrogi se consagró campeón del AAT Challenger edición Tucumán al derrotar en sets corridos al colombiano Johan Rodríguez por 6-2 y 6-3.

Sobre el polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club, Ambrogi, ubicado en el puesto 408 del ranking mundial al inicio de la semana, mostró un nivel contundente en la final para superar al tenista nacido en Melgar, Tolima, que había llegado al cuadro principal desde la clasificación. Con esta consagración, el argentino asciende hasta el puesto 324 del ranking en vivo, su mejor ubicación histórica.

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Para el rosarino de 22 años, que hasta esta semana solo contaba con dos títulos en el ITF Men’s World Tennis Tour, ambos obtenidos en los M15 de Antalya en 2023, la conquista representa el logro más importante de su carrera profesional.

Con el trofeo en sus manos, el flamante campeón sostuvo: “Costó muchísimo, pero más que nada desde lo mental. Yo me considero una persona muy emocional. Obviamente soñaba con ganar un título así y eso a veces creo que me perjudicaba porque, cuando uno entra a la cancha y ve que tiene chances o se siente bien, antes me comía un poco la cabeza. Estoy contento de que lo pude superar esta semana y que se me pudo dar”.

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Y admitió: “Fueron muchos torneos, muchas charlas y mucho trabajo. Por momentos me sentía triste porque las cosas no salían como yo quería. Sentía que tenía el nivel y los resultados no se me daban. Y bueno, acá está este trofeo, que me da mucha más alegría y mucha más confianza para seguir afrontando lo que viene”.

Ambrogi disputó esta temporada los seis torneos Challenger que se jugaron en el país, cinco de ellos organizados por la Asociación Argentina de Tenis. El éxito conseguido esta semana ratificó el impacto que tiene el circuito Challenger argentino en el desarrollo de los jugadores locales: este año, tanto Guido Justo en Tigre I como Juan Manuel La Serna en Córdoba y el propio Ambrogi consiguieron conquistar el primer trofeo de esta categoría de sus carreras jugando en casa.

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La victoria también tuvo un valor especial para el tenis nacional: significó el Challenger número 456 de su historia y le permitió mantenerse como el país más ganador de la temporada 2026, con 13 consagraciones.

Luciano Ambrogi con el trofeo logrado en el AAT Challenger edición Tucumán

Al momento de los agradecimientos, Ambrogi no pudo evitar emocionarse al hablar de las personas que lo acompañaron a lo largo de su camino en el tenis. En especial, de su padre y de su hermano, quienes viajaron para estar presentes en la definición. “Ellos lo viven de la misma forma que soy yo. Somos una familia muy emocional. Las cosas de la familia nos gusta disfrutarlas mucho y se nota cómo me bancan y cómo me apoyaron siempre durante todos estos años. Mi familia hizo un esfuerzo muy grande para que yo pudiera jugar al tenis. Mi hermano sacrificó mucho para que yo pudiera desarrollar mi carrera y ellos se merecen este título tanto como yo”.

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Y agregó: “A mi mamá, que se quedó en casa, también quiero agradecerle porque siempre se movió para ayudarme a conseguir cosas para mi carrera. Este título se lo dedico a ella”.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis; Eduardo Palasciano, director del torneo; Ramón Rentamora, vicepresidente del Tucumán Lawn Tennis Club; y Ricardo Reis, supervisor de la ATP.

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