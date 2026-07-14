Del crimen de un niño de 8 años al quíntuple homicidio del viernes: así escaló la guerra de clanes narco en Uruguay

Cuatro adultos y una adolescente fueron asesinados en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

Un quíntuple homicidio que ocurrió el viernes en Uruguay evidenció una disputa entre clanes familiares por el territorio de venta de drogas que viene de larga data, según las autoridades. Los cinco asesinados pertenecían a la familia de Los Suárez, un conocido grupo criminal que hacía poco tiempo se había instalado en el barrio El Monarca, en la periferia de Montevideo. Antes, esta banda operaba en Villa Española.

La masacre ocurrió a la hora 7.30 del viernes, cuando cuatro delincuentes llegaron a la vivienda en la que estaban siete personas. Ingresaron simulando ser policías y, una vez adentro de la casa, dispararon contra todo lo que encontraron. Allí mataron a dos jóvenes de 18 y otro de 28 –estos tres eran hermanos– y a la suegra de uno de ellos, de 32 años. Una adolescente de 14 (hija de esta mujer) quedó gravemente herida y murió al poco rato.

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Una de las sobrevivientes fue Karina Suárez, una mujer que ha perdido a siete hijos productos de estos enfrentamientos criminales.

Quínuple homicidio en el barrio El Monarca, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Pero, ¿qué hay detrás de este crimen? Durante 2023 y 2024, Villa Española de Montevideo fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre tres bandas: Este barrio sufrió la guerra narco, se dejó de recoger basura y hasta lo ómnibus cambiaron sus recorridos luego de haber quedado en medio del fuego cruzado, como reflejó Infobae en ese entonces.

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Los Suárez –el grupo criminal que el viernes perdió a cinco de sus integrantes– disputaba el territorio de venta de drogas con Los Puglia y Los Albín, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Decenas de personas murieron por esta disputa. En 2024, en tanto, Los Suárez asesinaron a un niño de 8 años, el hijo del líder de Los Albín.

Una serie de allanamientos que hizo la policía en el barrio Villa Española, de Montevideo (Archivo/@LeoPedrouza)

La guerra había comenzado como una disputa por el control de venta de droga en la zona y terminó escalando en una venganza tras otra. Dos de los muertos fueron los que elevaron el conflicto: la muerte del niño de 8 fue una venganza del asesinato de un joven de 21, integrante de Los Suárez.

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Hubo varios allanamientos, que derivaron en que los líderes de Los Albín y Los Puglia fueran enviados a la cárcel. También fueron condenados los autores del crimen del niño.

Con el paso del tiempo la guerra perdió intensidad por la acción la Policía y porque algunos protagonistas se fueron del barrio.

Un líder narco se entrega en Uruguay luego de que la banda rival asesinara a su hijo Telemundo/Canal 12)

Los Suárez decidieron mudarse de Villa Española a El Monarca, un barrio que está unos 15 kilómetros al norte (casi en el límite de Montevideo con Canelones). En este nuevo lugar, el grupo criminal siguió operando. Otra línea de investigación que la Policía toma en cuenta es que el enfrentamiento haya sido con otra banda de El Monarca, dado que Los Suárez ingresaron a su propio territorio.

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Las víctimas

Braian Andrés Barrio Suárez fue una de las víctimas. Tiene 28 años y tenía antecedentes penales. De hecho, estaba cumpliendo prisión domiciliaria porque evitó un control policial y agredió a policías cuando se trasladaba en moto.

Sebastián Suárez Furtado y Michael Suárez Furtado eran gemelos, de 18 años. Ambos tenían antecedentes penales y estaban imputados por tenencia de armas de fuego. En febrero, en un allanamiento a esa misma casa, se las habían incautado.

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Tres hijos de Karina Suárez fueron asesinados en una masacre: la mujer habló detrás de un muro con la televisión uruguaya (Captura Subrayado/Canal 10)

La identidad de las otras víctimas fue preservada porque no tenían antecedentes. Eran madre e hija.

Otro de los hermanos había sido asesinado a balazo el 30 de marzo. Este crimen todavía no fue aclarado, pero la Policía cree que los autores pueden ser los mismos que los que cometieron el quíntuple homicidio de este viernes.

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La madre de ellos, en una entrevista con el noticiero Subrayado, lamentó: “¡Siete hijos me mataron! ¿Qué Justicia voy a pedir ahora? ¡Qué me maten a mí!”.