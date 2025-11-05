Ciencia

Crean un “mapa del dolor” cerebral que permite aliviar malestares en zonas específicas y sin tratamiento

Científicos australianos descubrieron circuitos cerebrales capaces de modular esta sensación en distintas áreas del cuerpo, sin el uso de fármacos. Cómo este hallazgo podría brindar avances en terapias personalizadas

Guardar
Científicos australianos descubren un circuito
Científicos australianos descubren un circuito cerebral que reduce el dolor sin necesidad de opioides, revolucionando el tratamiento del dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Sídney anunciaron el descubrimiento de un sistema cerebral que permite al organismo controlar el dolor de manera localizada, sin el uso de opioides.

El hallazgo permite entender cómo el cerebro modula las señales dolorosas de distintas partes del cuerpo. El equipo, dirigido por Lewis Crawford, realizó pruebas en 93 personas a quienes se les aplicó calor en zonas como la cara, los brazos y las piernas.

Los científicos emplearon cremas placebo y manipularon la temperatura para simular la reducción del dolor. Los resultados fueron determinantes: existe una respuesta del cerebro en áreas específicas.

El cerebro modula el dolor
El cerebro modula el dolor de forma localizada según la zona del cuerpo, abriendo la puerta a terapias personalizadas y más seguras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conocer este mecanismo, los científicos utilizaron tecnología de imágenes cerebrales avanzadas y experimentos en voluntarios sanos a fin de mapear la red de vasos sanguíneos y células cerebrales en el tronco encefálico.

Así, comprobaron que un 61% de los participantes continuó experimentando menos dolor incluso después de eliminar la manipulación de temperatura, lo que indica un efecto placebo genuino.

El escaneo cerebral mostró que la actividad en el tronco encefálico varía según la parte del cuerpo que se estimula y que el cerebro ejerce un control anatómicamente localizado sobre el dolor.

El estudio revela que el
El estudio revela que el tronco encefálico activa regiones específicas para controlar el dolor facial o en extremidades, desafiando teorías previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los resultados, las regiones superiores del tronco encefálico —como el gris periacueductal (PAG) y el bulbo ventromedial rostral (RVM)— se activan para modular el dolor facial, mientras que las secciones inferiores lo hacen al tratar dolor en miembros.

Esta especialización contradice la idea de que el alivio cerebral es generalizado y sugiere la existencia de circuitos independientes que gestionan el dolor por zonas, abriendo la puerta a una medicina personalizada y dirigida.

Hacia una intervención farmacológica no adictiva

Los investigadores identificaron circuitos cerebrales que funcionan sin depender del sistema opioide central. De acuerdo con el comunicado de prensa divulgado por Science Daily, el área lateral del PAG, implicada en la regulación específica, tiene conexiones con mecanismos vinculados a los cannabinoides, lo que sugiere que los futuros tratamientos podrían emplear nuevas familias de fármacos para el dolor.

El hallazgo permite diseñar tratamientos
El hallazgo permite diseñar tratamientos focalizados para el dolor crónico, evitando los riesgos de adicción y efectos secundarios de los analgésicos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Luke Henderson, otro de los autores principales del estudio, sostuvo que la capacidad de detectar exactamente dónde ocurre el alivio en el cerebro permite diseñar terapias focalizadas, especialmente útiles en casos de dolor crónico localizado.

El mecanismo natural de modulación cerebral podría allanar el desarrollo de procedimientos no invasivos o medicamentos de acción local, evitando así los efectos secundarios y el potencial de abuso de los opioides, afirman los científicos.

El descubrimiento de este mapa funcional refuerza la importancia de la individualización en el tratamiento del dolor y la vigilancia precisa de la eficacia de nuevas terapias.

La resonancia magnética funcional a
La resonancia magnética funcional a 7 teslas posibilita mapear con precisión los circuitos cerebrales responsables de la supresión del dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, difundida por Science Daily, desafía creencias anteriores sobre el funcionamiento del placebo: muestra que su activación depende de circuitos distintos a los opioides y se asocia más a los sistemas cannabinoides.

El enfoque ampliaría considerablemente el arsenal terapéutico para médicos e investigadores, brindando nuevas herramientas para manejar el dolor agudo y crónico sin los riesgos sociosanitarios de los analgésicos tradicionales.

Aplicaciones médicas, desafíos tecnológicos y perspectivas futuras

El estudio abre nuevas perspectivas para la atención en clínicas de dolor y hospitales. Técnicas de imagen como la resonancia magnética funcional a 7 teslas, utilizada por el equipo australiano, permitirían en el futuro ajustar tratamientos de acuerdo con la respuesta anatómica de cada paciente.

El avance en neurociencia aplicada
El avance en neurociencia aplicada impulsa una era de tratamientos individualizados y menos invasivos para el manejo del dolor agudo y crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “mapa” del dolor cerebral podría guiar tanto protocolos farmacológicos como intervenciones físicas o neuroestimuladoras aplicadas justo en los circuitos implicados.

Los investigadores subrayan que este tipo de diagnóstico e intervención requiere equipos de alta complejidad y protocolos estrictos de validación clínica antes de incorporar estos hallazgos a la práctica diaria.

Sin embargo, la precisión lograda en la identificación de los caminos cerebrales responsables de la supresión del dolor representa uno de los avances más prometedores de la neurociencia aplicada en los últimos años.

El cerebro modula el dolor
El cerebro modula el dolor de forma localizada según la zona del cuerpo, abriendo la puerta a terapias personalizadas y más seguras (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los científicos australianos, el aprovechamiento clínico de estos resultados permitirá controlar el dolor de una manera selectiva, eficaz y segura, reduciendo la dependencia global de fármacos opiáceos y sus daños asociados.

El descubrimiento de un sistema cerebral que modula el dolor por zonas transforma la comprensión y el manejo de esta experiencia, impulsando una era de tratamientos personalizados y menos riesgosos.

Temas Relacionados

CerebroDolorNeurocienciaPlaceboNewsroom BUE

Últimas Noticias

Recalentar en microondas o en hornos convencionales: cuál es la mejor opción para conservar los nutrientes

Estudios recientes compararon la cocción del electrodoméstico con otros métodos y destacaron cuál conviene para no perder aspectos positivos de los alimentos

Recalentar en microondas o en

Día Mundial de las Personas Cuidadoras: señales de alerta y estrategias para prevenir el agotamiento

Estrategias como delegar tareas, establecer límites y buscar apoyo pueden ser clave en la prevención del estrés vinculado a la labor de asistir a otros

Día Mundial de las Personas

El universo joven tenía la temperatura exacta que predijo la teoría

Científicos japoneses lograron la medición más precisa de la temperatura del universo al usar el radiotelescopio ALMA que está en Chile. Cómo permite confirmar con mayor certeza la evolución del calor del universo

El universo joven tenía la

Avance en la psoriasis: descubren un mecanismo que regula la entrada de células inmunitarias a la piel

Un equipo de investigadores de cinco países detectó que los glóbulos blancos se desprenden de una barrera azucarada para infiltrarse

Avance en la psoriasis: descubren

Cómo la dieta influye en el olor corporal y claves para mejorarlo, según la ciencia

Distintos estudios indican que ciertos alimentos, como frutas y verduras, pueden mejorar el aroma natural de la piel, mientras que otros pueden intensificarlos

Cómo la dieta influye en
DEPORTES
La “Ley Wenger”: el fuera

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026

Vivió un título inolvidable de la Selección, sufrió el caótico Mundial de Rusia y buscará alzar su primera copa como DT en Argentinos

Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

TELESHOW
Los looks de la avant

Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka: “Para qué quiero pies, si tengo alas”

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos después de Dick

Estados Unidos después de Dick Cheney

Tragedia en Filipinas: asciende a 93 el número de muertos y a 26 el de desaparecidos por el paso del tifón Kalmaegi

El régimen de Corea del Norte envió 5.000 operarios militares a Rusia para realizar tareas de reconstrucción de infraestructura

Lula pidió centrarse en los cabecillas del crimen organizado tras la “Operación Contención” en Río de Janeiro

Israel confirmó que los terroristas de Hamas entregaron el cuerpo del rehén Itay Chen