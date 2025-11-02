Ciencia

Cómo una joven científica del MIT lidera la apuesta por una inteligencia artificial que aprende como el cerebro

El trabajo de Miranda Schwacke revela los desafíos y avances en la búsqueda de sistemas inteligentes más eficientes, inspirados en la biología, que transforman el futuro de la IA

Guardar
Desde su formación interdisciplinaria, Miranda
Desde su formación interdisciplinaria, Miranda Schwacke impulsa soluciones inspiradas en procesos biológicos para un futuro tecnológico más sostenible (MIT)

El creciente consumo energético de la inteligencia artificial se ha transformado en uno de los mayores retos para el futuro tecnológico. Los servidores que alimentan modelos cada vez más potentes demandan una cantidad de energía que preocupa incluso a los propios investigadores del sector.

En respuesta, la estudiante de doctorado Miranda Schwacke, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), lidera una investigación que busca inspiración en el cerebro humano para crear dispositivos capaces de pensar con menos energía.

Según MIT News, su trabajo podría marcar un antes y un después en la sostenibilidad de la IA, acercando la tecnología a un modelo más eficiente, biológico y consciente del impacto ambiental.

El entrenamiento de modelos cada vez más complejos incrementó la demanda energética en los centros de datos. Desde el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales del MIT, Schwacke señala una diferencia fundamental: el cerebro humano requiere solo una fracción de la energía que emplean los sistemas actuales para aprender y procesar información.

“Si observamos la IA en particular, entrenar estos modelos tan grandes consume mucha energía. Y si lo comparamos con la cantidad de energía que usamos los humanos al aprender, el cerebro consume mucho menos”, explicó Schwacke en declaraciones retomadas por MIT News.

El cerebro humano sirve de
El cerebro humano sirve de modelo para diseñar sistemas de IA que requieran menos recursos eléctricos y sean ambientalmente responsables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Computación neuromórfica: eficiencia inspirada en el cerebro

El núcleo de la investigación de Schwacke es la computación neuromórfica, una tecnología que replica la forma en que el cerebro procesa y almacena información en el mismo lugar, a diferencia de las computadoras tradicionales, que separan ambas funciones.

Bilge Yildiz, profesora del MIT y asesora de Schwacke, destaca la importancia de este enfoque en declaraciones a MIT News: “En el cerebro, las conexiones entre nuestras neuronas, llamadas sinapsis, son donde procesamos la información. La transmisión de señales ocurre ahí. Se procesa, se programa y también se almacena en el mismo sitio.

Los dispositivos desarrollados por Schwacke imitan este mecanismo, de modo que procesamiento y almacenamiento de datos pueden realizarse en simultáneo, con un consumo energético mucho menor.

Desde el punto de vista técnico, Schwacke se concentra en las llamadas sinapsis iónicas, dispositivos electroquímicos capaces de regular su conductividad de modo similar a como el cerebro ajusta la fortaleza de las conexiones neuronales. Para este fin, utiliza materiales como el óxido de tungsteno y el magnesio.

El óxido de tungsteno funciona como canal, cuya resistencia se modifica al incorporar iones de magnesio, controlando la intensidad de la señal del mismo modo que una sinapsis biológica. “Intento comprender exactamente cómo estos dispositivos cambian la conductancia del canal”, detalló Schwacke en MIT News.

Por su parte, el magnesio ofrece mayor estabilidad frente al hidrógeno, que tiende a escapar al entorno y puede afectar la fiabilidad de los sistemas.

Esta labor tiene un marcado carácter interdisciplinario, al combinar electroquímica, física de semiconductores y ciencia de materiales. Dicho enfoque permitió a Schwacke abordar retos como la traducción de conceptos entre disciplinas y la interpretación de datos experimentales.

“Nuestro grupo proviene de la química del estado sólido, y cuando empezamos a investigar el magnesio, nadie lo había utilizado en este tipo de dispositivos”, relató Schwacke a MIT News.

Para superar estos retos, recurrió tanto a bibliografía sobre baterías de magnesio como a la colaboración con especialistas en neurociencia y en ingeniería eléctrica.

Imitar la arquitectura y dinámica
Imitar la arquitectura y dinámica del cerebro permite desarrollar dispositivos donde el almacenamiento y procesamiento ocurren de manera integrada (Freepik)

Vocación científica y apuesta por la divulgación

El interés de Schwacke por la ciencia surge tanto de su entorno familiar como de experiencias personales. Hija de una bióloga marina y de un ingeniero eléctrico, creció en un ambiente donde la investigación era parte de la vida cotidiana.

Desde pequeña, participó en competencias de robótica y, más adelante, se involucró en la ciencia de materiales, donde encontró un campo capaz de conectar física, química e ingeniería.

Su primer trabajo investigativo, centrado en células solares sensibilizadas con colorante, le permitió comprobar cómo la ciencia puede contribuir a la transición energética.

Además de su trabajo en el laboratorio, Schwacke mantiene un firme compromiso con la divulgación y el impulso de las vocaciones STEM, en especial entre jóvenes y mujeres. Forma parte de Kitchen Matters, un grupo del MIT dedicado a explicar conceptos científicos a través de experimentos culinarios.

También lideró talleres para Robogals, organización que promueve la participación femenina en ciencia y tecnología, y ocupó cargos en el consejo estudiantil de su departamento.

“Siempre pienso: ¿desde dónde parte mi audiencia y qué necesito explicar antes de entrar en lo que hago para que todo tenga sentido?”, reflexionó Schwacke en MIT News sobre su forma de comunicar.

A través de la educación
A través de la educación y la comunicación, Schwacke promueve la curiosidad científica y el acceso a carreras STEM, especialmente entre jóvenes y mujeres (Freepik)

Reconocimientos y futuro prometedor

El trabajo de Schwacke recibió reconocimiento académico, incluida la beca MathWorks de la Escuela de Ingeniería del MIT en 2023 y 2024, destinada a estudiantes que aplican herramientas como MATLAB en sus investigaciones.

Yildiz considera que estos avances suponen un camino para disminuir el gasto energético de la computación: “Esto es electroquímica para la computación inspirada en el cerebro. Es un nuevo contexto para la electroquímica, pero también con una implicación energética, porque el consumo de energía de la computación está aumentando de forma insostenible”.

Y agregó: “Tenemos que encontrar nuevas formas de computar con mucha menos energía, y este es un camino que puede ayudarnos a avanzar en esa dirección”.

De cara al futuro, Schwacke aspira a permanecer en el ámbito académico e inspirar a la próxima generación de científicos e ingenieros. Quienes la rodean destacan que, más allá del talento, su perseverancia y resiliencia fueron claves para avanzar en una investigación destinada a transformar el vínculo entre inteligencia artificial y sostenibilidad.

Temas Relacionados

Miranda SchwackeMITSinapsis IónicasComputación NeuromórficaConsumo EnergéticoEnergíaCentros De DatosCerebroInteligencia ArtificialBiologíaSostenibilidadSector TecnológicoComputaciónImpacto AmbientalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Nueve alimentos esenciales que recomiendan los expertos frente a la diarrea y el malestar digestivo

Con el respaldo de estudios y especialistas, se destacan varios ingredientes accesibles que equilibran la microbiota y reponen los minerales y líquidos perdidos cuando el sistema digestivo experimenta molestias

Nueve alimentos esenciales que recomiendan

El lado oculto de la luz nocturna: lo que revela un estudio sobre riesgos cardíacos

Exponerse a luces artificiales mientras se duerme podría aumentar las probabilidades de padecer insuficiencia cardíaca o arritmias, según datos analizados en más de 88.000 adultos mayores de 40 años en Reino Unido

El lado oculto de la

Por qué las mujeres viven más que los hombres: la ciencia revela las causas y cómo reducir la brecha

Expertos internacionales coinciden en que ciertos hábitos, controles médicos y autocuidados aumentan la longevidad masculina y pueden igualar la expectativa de vida, según los últimos hallazgos en salud

Por qué las mujeres viven

Ejercicio en casa: una alternativa efectiva para aliviar el dolor de rodilla sin depender siempre de la fisioterapia

Un estudio internacional revela que las rutinas caseras pueden aliviar notablemente las molestias articulares, demostrando que la constancia y la autonomía también juegan un papel clave en la recuperación

Ejercicio en casa: una alternativa

Cómo el cerebro ayuda a reaccionar más rápido ante imprevistos mediante señales anticipadas

Un equipo científico identificó la función de ciertas anticipaciones neuronales que optimizan la ejecución de movimientos, abriendo posibilidades tanto para la rehabilitación como para el desarrollo de tecnología aplicada en neurociencia

Cómo el cerebro ayuda a
DEPORTES
Tomás Etcheverry dirá presente en

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

El sugerente mensaje de Dibu Martínez tras su error en uno de los goles del Liverpool frente al Aston Villa

TELESHOW
La escapada de Silvina y

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa para su esposo a 24 años de su muerte en un violento asalto

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

INFOBAE AMÉRICA

El hijo de Mario Vargas

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

Por qué el futuro de la desalinización podría estar en la impresión 3D y materiales de carbono, según un grupo de científicos

Hamas dijo que este domingo entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes hallados en túneles del sur de Gaza

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta

Los EEUU y la Argentina, de la histórica incompatibilidad económica a la compatibilidad