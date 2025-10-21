Ciencia

¿Un “techo” metabólico?: cuáles son los límites del rendimiento físico en atletas de élite, según la ciencia

Un estudio científico rastreó el gasto de energía durante un año en ultradeportistas y reveló que la biología impone una frontera imposible de romper a largo plazo, que ni disciplina ni genética permiten superar

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Comprender el límite metabólico ayuda
Comprender el límite metabólico ayuda a mejorar la salud, el entrenamiento y la prevención de lesiones en atletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, atletas de ultra resistencia corren durante semanas, atraviesan desiertos en bicicleta o nadan cientos de kilómetros, convencidos de que la mente y el entrenamiento pueden doblegar cualquier obstáculo.

Sin embargo, existe un límite biológico ineludible, una frontera invisible que ni la mayor disciplina ni la genética más favorecida logran superar. Un estudio reciente identificó el techo metabólico que ningún ser humano puede romper de forma sostenida y revela cómo el cuerpo prioriza la supervivencia cuando todo está en juego.

¿Cuál es el verdadero límite energético del ser humano?

Un trabajo publicado en Cell Press (Current Biology) reunió a 14 atletas de ultra resistencia —corredores, ciclistas y triatletas de élite— para medir, durante hasta 52 semanas, cuánta energía pueden realmente gastar los cuerpos más preparados.

Si bien en pruebas breves el organismo puede consumir incluso diez veces su tasa metabólica basal (TMB), cuando la exigencia se mantiene por meses, surge un límite que nadie consigue quebrar: 2,5 veces la TMB es el máximo sostenible a largo plazo.

El techo metabólico humano se
El techo metabólico humano se sitúa en 2,5 veces la tasa metabólica basal, según investigación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo no solo redefine los conocimientos previos sobre desempeño humano, sino que también ilumina los mecanismos biológicos que marcan la diferencia entre el éxito y el colapso. Andrew Best, antropólogo y atleta de resistencia que lideró la investigación en el Massachusetts College of Liberal Arts, sostuvo: “Todo ser vivo tiene un techo metabólico, pero la cuestión es cuál es ese número y qué lo determina”. Su trabajo permitió, por primera vez, cuantificar con exactitud ese punto de no retorno que impone la biología, incluso a los más extremos.

Así se midió el techo metabólico: una “dura prueba” bajo la lupa

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores usaron un método de precisión: agua doblemente marcada. Esta técnica científica rastrea isótopos estables en la orina para calcular el consumo calórico real y la cantidad de dióxido de carbono exhalado, trazando así el mapa energético exacto del cuerpo en condiciones extremas, desde un solo día hasta un año completo.

Durante competencias de varios días, algunos atletas llegaron a quemar entre seis y siete veces su TMB, el equivalente a 7.000 u 8.000 calorías diarias. Sin embargo, al analizar los períodos de 30 y 52 semanas, ese gasto se estabilizó en torno a 2,39 veces la TMB, unas 4.020 calorías diarias como promedio. Solo unos pocos participantes superaron de manera excepcional el umbral de 2,5, con un máximo de 2,74, consideradas auténticas rarezas biológicas.

El cuerpo prioriza la supervivencia
El cuerpo prioriza la supervivencia y sacrifica funciones vitales ante desafíos físicos extremos, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae9

Adaptarse o caer: cómo el cuerpo sacrifica funciones para sostener la resistencia

Cuando la demanda es extrema, el cuerpo toma decisiones drásticas para sobrevivir. El estudio reveló que, a medida que aumentaba la intensidad del esfuerzo, el gasto calórico destinado a actividades cotidianas disminuía casi a cero.

Durante semanas de entrenamiento liviano, los atletas gastaban hasta 920 calorías diarias en tareas fuera del ejercicio principal. Pero en los momentos más exigentes, esa cifra desaparecía: toda la energía se asignaba a sobrevivir el desafío.

Andrew Best subrayó que este ajuste es involuntario y silencioso: “El cerebro influye de manera poderosa en cuánto te mueves, si te apetece moverte o si decides tomar una siesta. Estas sensaciones de fatiga ayudan a ahorrar calorías”.

El cuerpo prioriza el rendimiento físico extremo y posterga funciones indispensables como la reparación de tejidos o la reproducción, sobreviviendo mientras dure el desafío, pero dejando en evidencia su límite innegociable.

Los que rozan el imposible: hazañas, límites y advertencias de la ciencia

El hallazgo redefine el conocimiento
El hallazgo redefine el conocimiento sobre el rendimiento humano y la adaptación fisiológica en deportes extremos (Archivo)

Algunos nombres parecen desafiar la estadística. El ultramaratonista Pat Farmer recorrió casi 15.000 kilómetros en 195 días alrededor de Australia, mientras que Serge Girard alcanzó 27.011 kilómetros en un año, siendo récord mundial.

Son proezas que sugieren que ciertos individuos pueden acercarse al techo teórico, aunque el propio estudio advierte que estos casos excepcionales resultan difíciles de comparar y medir con rigor científico.

Las condiciones de cada travesía, la ausencia de mediciones directas y las diferencias en la gestión y compensación energética hacen que no exista una vara única para evaluar estos logros. Lo que sí queda claro es que, aunque el límite pueda fluctuar levemente, ningún cuerpo humano logra escapar a las leyes de la biología.

Más allá del deporte: lo que este límite enseña sobre salud y adaptación humana

Comprender el techo metabólico no es solo una cuestión de rendimiento físico extremo. Sus lecciones ayudan a diseñar entrenamientos más inteligentes, prevenir lesiones y repensar la salud a largo plazo para quienes llevan el cuerpo al borde de lo posible. Saber cómo el organismo redistribuye la energía y prioriza funciones vitales permite desarrollar enfoques más efectivos en la medicina deportiva y la fisiología humana.

Para la mayoría, alcanzar este umbral resulta imposible: significaría correr dieciocho kilómetros diarios durante un año. Antes de llegar a ese punto, casi todos —incluido el propio Best— sufrirían lesiones o fatiga extrema que impedirían siquiera acercarse a ese borde invisible. Mientras el deseo humano nos impulsa a soñar con romper los límites, la biología recuerda que, para el cuerpo, siempre hay una línea que no se puede cruzar.

Temas Relacionados

Techo metabólicoAtletas de ultra resistenciaGasto energéticoFisiología humanaResistencia humanaLímite del cuerpoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un test de la sangre podría detectar el desarrollo de esclerosis múltiple antes de que aparezcan síntomas

Científicos de los Estados Unidos identificaron cambios inmunológicos en muestras tomadas antes del primer signo clínico. Cómo los resultados facilitarían intervenciones tempranas

Un test de la sangre

Por qué el declive de un abejorro revela riesgos ocultos para las especies nativas

Científicos de universidades de los Estados Unidos analizaron ejemplares del abejorro de Franklin que estaban en museos. Qué claves aportaron sobre las amenazas que enfrentan los polinizadores menos conocidos

Por qué el declive de

Descubren que las ondas cerebrales similares al sueño persisten tras la cirugía de epilepsia: qué implica el hallazgo

Investigadores de Italia, Australia, Canadá y Reino Unido descubrieron que regiones cerebrales aisladas mantienen actividad lenta durante años. Por qué el descubrimiento desafía las ideas actuales sobre la conciencia

Descubren que las ondas cerebrales

Cuándo y cómo observar al cometa Lemmon, el espectáculo astronómico que no se repetirá en mil años

El C/2025 A6, también llamado “cometa Halloween”, alcanzará su punto máximo de brillo a fin de octubre en el hemisferio norte y a principios de noviembre en el hemisferio Sur

Cuándo y cómo observar al

Cómo logra el cerebro recordar información nueva al integrarla con conocimientos previos

El hallazgo revela que la integración conceptual en áreas específicas impulsa la retención de información útil para la vida cotidiana y podría transformar la educación

Cómo logra el cerebro recordar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un test de la sangre

Un test de la sangre podría detectar el desarrollo de esclerosis múltiple antes de que aparezcan síntomas

Después de alcanzar precios récord históricos, el oro y la plata registran las caídas más pronunciadas en años: los motivos

El Gobierno espera un dato clave que mostrará si la economía continúa en recesión, a días de las elecciones legislativas

Por qué el declive de un abejorro revela riesgos ocultos para las especies nativas

Pidieron prisión preventiva para el antisemita que atacó a la influencer y a su bebé en el barrio de Palermo

INFOBAE AMÉRICA
Recuperando el pulmón natural de

Recuperando el pulmón natural de Lima: así avanza el plan científico para salvar las Lomas de Mangomarca

Los Lobos consolidan su poder con una ola de coches bomba que desafía al Gobierno ecuatoriano

Hamas mantiene la represión en Gaza: anunció un “golpe severo” a una milicia por presuntamente colaborar con Israel

El primer ministro francés aceleró la suspensión de la reforma de las pensiones bajo presión de la oposición

China y Rusia orquestan una campaña coordinada para desfinanciar los derechos humanos en la ONU

TELESHOW
Valentina Cervantes contó cómo lleva

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”

Evangelina Anderson habló de la posibilidad de salir con un futbolista luego de su separación de Martín Demichelis

Risas, amigos y relax: el viaje de Sofía Pachano y Santiago Ramundo a Río de Janeiro antes de que nazca su bebé

Cruces, salidas y rumores de romance: Grego Rosselló contó la historia detrás de su video viral con Chechu Bonelli

Maxi López volvió a la Argentina y habló de su relación con Wanda Nara: “Siempre nos tiroteamos”