Deportes

De la neurociencia al vestuario: así es CLA, el secreto que transforma a los atletas de elite

Este método, adoptado por equipos y figuras de la NBA, la Premier League y las Grandes Ligas de Béisbol, propone entrenamientos con variables impredecibles que priorizan la toma de decisiones y la adaptación

Por Nicolás Sturtz

El método CLA, basado en restricciones, transforma la preparación de atletas de elite como Wembanyama y Ohtani (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En los entrenamientos de la elite deportiva global, una transformación silenciosa redefine cómo los atletas alcanzan la excelencia. El CLA (enfoque basado en restricciones) irrumpió en la preparación de figuras y equipos tan destacados como los Cleveland Cavaliers, Liverpool FC y Los Angeles Dodgers, ofreciendo una alternativa radical a los métodos tradicionales.

Desde la NBA hasta la MLB y la Premier League, este enfoque pasó de ser una teoría experimental a convertirse en piedra angular para quienes buscan potenciar su rendimiento y adaptabilidad frente a la competencia, según The Athletic.

Qué es el CLA: definición y origen

El CLA (Constraints-Led Approach) es un método de entrenamiento que deja atrás la repetición mecánica y la técnica aislada. En lugar de enfocar la práctica en secuencias rígidas y previsibles, sitúa a los deportistas en escenarios variables que simulan la imprevisibilidad de la competencia real.

El CLA promueve la percepción-acción acoplada, modelo donde el cerebro procesa información sensorial y el cuerpo responde con flexibilidad y precisión.- (Imagen ilustrativa Infobae)

Mediante la imposición de restricciones —como limitar el número de acciones, modificar espacios o alterar el peso del balón— exige respuestas ágiles y capacidad de decisión en tiempo real. Según The Athletic, este método nació de investigaciones en psicología y neurociencia que posteriormente migraron de los laboratorios a los vestuarios de los equipos más exitosos.

El término CLA fue introducido por el profesor Keith Davids en 1994, quien sostuvo: “No existe la memoria muscular”. El experto afirma que el contexto y las variables del entorno determinan la respuesta motriz, y que el secreto reside en la interacción continua entre percepción y acción.

Un estudio de Taylor & Francis en Physical Education and Sport Pedagogy detalla que el CLA se apoya en la autoorganización del aprendiz mediante la interacción entre las restricciones de la tarea, el entorno y el propio deportista, proceso que da lugar a soluciones de movimiento eficaces y adaptativas.

El método basado en restricciones se expande más allá del deporte, influyendo en la medicina y otros campos de alto rendimiento (Reuters/Jason Cairnduff)

Principios científicos y pedagógicos del CLA

La base teórica del CLA se fundamenta en la dinámica ecológica, corriente que fusiona psicología y neurobiología para analizar la cooperación entre cerebro y cuerpo en la percepción y ejecución del movimiento. El estudio de Taylor & Francis señala que, a través de la manipulación de restricciones, el CLA fomenta la autoorganización para encontrar respuestas efectivas a cada desafío.

A diferencia de la enseñanza tradicional —que separa al deportista del entorno real y privilegia una técnica perfecta en aislamiento— el CLA promueve la percepción-acción acoplada, modelo donde el cerebro procesa información sensorial y el cuerpo responde con flexibilidad y precisión. The Athletic subraya que no hay dos acciones idénticas y que la verdadera virtud radica en la capacidad de adaptación ante lo imprevisible.

La correcta aplicación del CLA exige un dominio profundo de su base teórica; un uso superficial puede resultar poco eficaz. El trabajo publicado en Taylor & Francis advierte que este método no es una receta mágica, sino una herramienta pedagógica exigente que demanda criterio y método al implementarse.

El CLA promueve la autoorganización y la creación de entornos imprevisibles para mejorar la respuesta de los deportistas (REUTERS/Tyrone Siu)

Cómo se implementa el CLA en el alto rendimiento

La adopción del CLA se refleja en las rutinas diarias de deportistas destacados y equipos de elite. Victor Wembanyama, bajo la dirección del entrenador Noah LaRoche, participa en ejercicios donde cada acción requiere interpretar el entorno y transformarse ante el error. El propio Wembanyama observó tras una sesión de video análisis: “Mi cuerpo está empezando a entender estos movimientos”.

Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers, utilizó el CLA en su recuperación luego de una cirugía de codo, implementando pelotas de diversos pesos y tamaños para ajustar progresivamente el esfuerzo sobre su brazo. Connor White, director de alto rendimiento en Driveline Baseball, explicó: “La clave es lograr que los mejores jugadores, con protocolos ya establecidos, acepten el método”.

En el fútbol, el Liverpool FC entrenó a sus porteros con técnicas de privación sensorial para agudizar la percepción visual en condiciones extremas. Fabian Otte, entrenador de arqueros, empleó auriculares para bloquear sonidos y gafas que limitan la visión periférica, replicando escenarios imprevisibles propios de la alta competencia.

Equipos como Cleveland Cavaliers y Liverpool FC adoptan el CLA para potenciar el rendimiento y la flexibilidad táctica (Reuters/Ken Blaze)

Los Cleveland Cavaliers abrazaron este método. Bajo la conducción de Kenny Atkinson y Alex Sarama, el equipo eliminó las prácticas sin oposición y diseñó entrenamientos orientados a la toma de decisiones en situaciones imprevistas. El resultado fue una ofensiva mucho más dinámica y una racha de quince victorias consecutivas al inicio de temporada en la NBA.

El potencial silencioso del CLA

El CLA demostró su capacidad para transformar la preparación de atletas y equipos en la cúspide del rendimiento. A pesar de que su implementación exige salir de la zona de confort y desafía costumbres arraigadas, equipos y deportistas de elite lo consideran una vía directa hacia la adaptabilidad y la excelencia en competencia.

El método tiende puentes entre la autoorganización, la creación de entornos imprevisibles y la adaptación constante, elementos cruciales en el deporte moderno.

Más allá del entrenamiento, el CLA promueve un cambio profundo en la manera de entender la mejora del rendimiento: exige colaboración, observación precisa y la disposición a experimentar y aprender cada día. Su influencia sigue expandiéndose, no solo en el deporte, sino también en la medicina y otros ámbitos donde las habilidades para adaptarse marcan la diferencia. Así, el enfoque basado en restricciones sigue impulsando, de forma silenciosa, una nueva generación de campeones.

