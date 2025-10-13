Ciencia

Una investigación científica revela cómo la obesidad podría acelerar la progresión del Alzheimer

Nuevos hallazgos muestran conexiones inesperadas entre el metabolismo graso y la formación de placas cerebrales en personas con riesgo elevado de deterioro cognitivo

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Descubren cómo factores propios de
Descubren cómo factores propios de la obesidad pueden interferir en la química cerebral, acelerando procesos neurodegenerativos (Freepik)

Un equipo de científicos de Houston Methodist identificó un mecanismo molecular que conecta la obesidad con un desarrollo más rápido de la enfermedad de Alzheimer, según un estudio publicado este año. El hallazgo revela que las vesículas extracelulares derivadas del tejido adiposo en personas con obesidad transportan lípidos específicos que intensifican la formación de placas amiloides en el cerebro, proceso central en la neurodegeneración característica del Alzheimer.

Esta investigación ofrece una nueva perspectiva sobre el impacto de los trastornos metabólicos periféricos en la salud cerebral y plantea opciones para estrategias de prevención y tratamiento enfocados en la modulación de lípidos.

El estudio, liderado por Li Yang, Michael Chan, Jianting Sheng y Stephen T.C. Wong, contó con el apoyo de Ohio State University y University of Texas Health Science Center. Los investigadores partieron de la hipótesis de que la obesidad constituye el principal factor de riesgo modificable para la demencia, incluido el Alzheimer, aunque hasta el momento no se conocía con precisión el vínculo molecular entre el metabolismo periférico alterado y la progresión de la enfermedad.

“Nuestro estudio revela que los lípidos asociados a las vesículas extracelulares en la obesidad modulan la agregación de beta-amiloide, conectando el metabolismo adiposo con la patología del Alzheimer”, explicaron los autores en declaraciones recogidas por Houston Methodist.

El daño cerebral asociado al
El daño cerebral asociado al Alzheimer está vinculado con la acumulación de placas proteicas que alteran la comunicación entre las neuronas (Freepik)

Vesículas extracelulares y lípidos: una vía novedosa en la progresión del Alzheimer

El mecanismo identificado se basa en la capacidad de las vesículas extracelulares liberadas por el tejido adiposo para atravesar la barrera hematoencefálica y modificar el entorno lipídico cerebral. Estas vesículas transportan una carga lipídica alterada en personas obesas, en especial especies de lisofosfatidilcolina (LPC) y esfingomielina (SM), que, según los experimentos, aceleran la agregación de la proteína beta-amiloide. La acumulación de esta proteína en forma de placas es uno de los aspectos más reconocidos de la enfermedad.

El análisis detallado reveló que las vesículas extracelulares procedentes de personas obesas presentan perfiles lipidómicos diferentes respecto a las de individuos delgados. Se observó una elevación significativa de LPC y un cambio en los niveles de SM en las vesículas de origen adiposo.

Los ensayos demostraron que tanto la identidad como la cantidad de estos lípidos determinan la velocidad y la intensidad de la agregación de beta-amiloide. En las concentraciones típicas de la obesidad, LPC y SM favorecen la formación de fibrillas amiloides, mientras que, con niveles más bajos, ciertos subtipos de esfingomielina pueden ejercer un efecto inhibidor sobre la agregación.

Nuevas investigaciones revelan que las
Nuevas investigaciones revelan que las partículas liberadas por el tejido graso transportan moléculas capaces de modificar directamente la salud del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología: análisis extensivo de lípidos y ensayos funcionales

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de Houston Methodist recolectó muestras de tejido adiposo subcutáneo y visceral de personas delgadas y obesas intervenidas quirúrgicamente en el Ohio State University Wexner Medical Center. Tras un riguroso proceso de aislamiento y control de calidad, extrajeron vesículas extracelulares de los adipocitos y realizaron un perfilado lipidómico con espectrometría de masas multidimensional.

Los efectos de los lípidos extraídos se evaluaron en la agregación de péptidos beta-amiloide humanos en ensayos in vitro diseñados para simular condiciones fisiológicas y patológicas.

Los resultados confirmaron que las vesículas extracelulares reflejan parte del perfil lipídico del tejido adiposo, pero muestran una selección específica de lípidos que facilita la comunicación entre el tejido graso y el cerebro. El análisis de correlaciones entre especies lipídicas puso en evidencia una reorganización en la obesidad, con módulos específicos enriquecidos en LPC y SM.

Además, los ensayos de agregación indicaron que la presencia de estos lípidos, en las concentraciones observadas en personas obesas, acelera la formación de agregados de beta-amiloide, fenómeno clave en el Alzheimer.

El uso de modernas técnicas
El uso de modernas técnicas de laboratorio permitió observar cómo ciertos lípidos influyen en la formación de los depósitos implicados en la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones clínicas y perspectiva epidemiológica

Desde el punto de vista clínico, Houston Methodist destaca que el control de los lípidos transportados por vesículas extracelulares podría transformarse en una estrategia terapéutica para frenar o prevenir el daño cerebral asociado a enfermedades neurodegenerativas. El estudio subraya la importancia de preservar la homeostasis lipídica en el cerebro y advierte que alteraciones mínimas en la composición o cantidad de lípidos pueden modificar de modo relevante la dinámica de agregación amiloide.

“Estos resultados respaldan el desarrollo de terapias dirigidas a los lípidos como una vía prometedora para tratar enfermedades neurodegenerativas”, concluyeron los autores.

El aumento global de la obesidad afianza su papel como factor de riesgo modificable para la demencia y el Alzheimer. El cerebro, altamente rico en lípidos, demuestra su vulnerabilidad ante los desequilibrios metabólicos provocados por la obesidad, lo que convierte a la regulación lipídica en un objetivo clave de la investigación y la atención clínica.

Houston Methodist remarcó que el entendimiento de estos mecanismos moleculares puede transformar el enfoque preventivo y terapéutico de las enfermedades neurodegenerativas en poblaciones con alto riesgo metabólico.

El trabajo de Houston Methodist abre perspectivas innovadoras para diseñar intervenciones dirigidas a la regulación de lípidos, con la finalidad de proteger la función cerebral y reducir el impacto del Alzheimer en el futuro.

Temas Relacionados

ObesidadNeurodegeneraciónAlzheimerLípidosCerebroDeterioro CognitivoDemenciaMemoriaGrasa CorporalSalud CerebralNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Aumentaron los casos de fiebre amarilla en Latinoamérica: quiénes deben vacunarse en Argentina

La propagación del virus más allá de la región amazónica, con brotes activos en varios países y la baja inmunización preocupan a expertos y autoridades sanitarias. Cómo deben protegerse quienes viven en zonas endémicas y aquellos que viajen a áreas de circulación viral

Aumentaron los casos de fiebre

Por qué está aumentando el Parkinson a nivel mundial y cómo protegerse, según reconocidos especialistas

Entrevistados para el pódcast “The Dr. Hyman Show” los expertos advirtieron que la incidencia global de la enfermedad neurológica crece más rápido que la del Alzheimer, atribuyendo este fenómeno principalmente a la exposición a toxinas ambientales y no solo a factores genéticos

Por qué está aumentando el

Qué es el quimiocerebro, la niebla mental vinculada al tratamiento del cáncer que es más frecuente en mujeres

Un nuevo estudio exploró la relación entre los vasos meníngeos y los síntomas cognitivos que afectan a los pacientes durante o después de la quimioterapia

Qué es el quimiocerebro, la

Advierten que la Tierra alcanzó el primer “punto de inflexión climático” global por la desaparición de los arrecifes de coral

Un equipo de 160 científicos de 23 países analizaron datos sobre la salud de los ecosistemas, niveles de temperatura y registros de fenómenos extremos relacionados con el cambio climático. Qué concluyeron

Advierten que la Tierra alcanzó

Cómo impacta la maca peruana en la salud si se incorpora en la dieta diaria

La raíz originaria de los Andes puede contribuir al bienestar general si se suma a la alimentación cotidiana. Cómo consumirla para aprovechar todas sus propiedades

Cómo impacta la maca peruana
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Salta

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Entre Ríos

Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

Cuál es la ciudad de Brasil que le cobrará una tasa ambiental a los turistas a partir de enero de 2026

El Gobierno está dispuesto a usar el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos para pagar la deuda en 2026

INFOBAE AMÉRICA
El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en Estados Unidos

Una “Barbie Van Gogh” y otras obras del MoMA se convierten en juguetes

Evo Morales prepara su nuevo partido para presentar candidatos a las elecciones regionales de 2026

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Feria del Libro de Buenos Aires N° 50: los primeros detalles de una edición que promete ser inolvidable

TELESHOW
El divertido viaje de Florencia

El divertido viaje de Florencia Bertotti con amigas a Río de Janeiro: risas, recuerdos y mucha complicidad

Vivian El Jaber se casó a los 60 años y coronó su historia de amor con una ceremonia llena de emoción

Wanda Nara habló de su actual relación con Maxi López: “Como cuando éramos jóvenes”

La Voz Argentina: a qué hora es la gran final y cómo votar en la definición del nuevo campeón

Alejandra Maglietti compartió el diario íntimo de los primeros dos meses de vida de su bebé a pura emoción