Sociedad

“Me golpeaba como si fuera una bolsa de boxeo”: denunció violencia durante el embarazo y su agresor sigue libre

La joven denunció que sufrió agresiones físicas, psicológicas y sexuales por parte de su expareja durante el embarazo de su hija, en un contexto de control, aislamiento y violencia sostenida

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Luz Lombardi denunció violencia de género durante el embarazo y reclama respuestas judiciales en La Plata

La historia de Luz Lombardi, de 28 años, comenzó en 2024 cuando conoció a su pareja de aquel entonces a través de redes sociales. Hoy, a más de un año, la ciudad de La Plata fue escenario de una denuncia de violencia de género. La joven contó en Infobae en Vivo Al Mediodía que su expareja la agredió física, psicológica y sexualmente durante el embarazo de su hija. El agresor, un hombre de 29 años que practica kickboxing, sigue en libertad, pese a la causa penal iniciada en noviembre de 2024. El caso continúa bajo investigación en la justicia provincial.

“Yo conocí a esta persona en redes sociales y a los meses empezó todo despacio”, dijo Lombardi. En sus palabras, al principio la relación parecía normal, pero poco a poco cambiaron las actitudes del agresor. “Fue entrando en mi cabeza con celos, enojos. Cuando empecé a quedarme en su casa más días, me di cuenta que él tomaba alcohol y las noches eran muy violentas”, explicó.

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El inicio de la violencia

En su testimonio, Luz detalló cómo se fueron agravando los episodios de violencia: “Dormía en un colchón en el piso y ya me levantaba violentada a la mitad de la noche”, contó. Durante su embarazo, la situación empeoró. “Esta persona estuvo en contra de que yo tenga a mi hija, y ahí comenzaron las agresiones físicas más fuertes, los golpes, como si yo fuera una bolsa de boxeo”, denunció.

El caso de Luz Lombardi visibiliza la falta de celeridad y protección estatal ante denuncias graves por violencia de género (Captura de video)
El caso de Luz Lombardi visibiliza la falta de celeridad y protección estatal ante denuncias graves por violencia de género (Captura de video)

La primera agresión física fue particularmente traumática. “La primera vez que me pegó fue una patada muy fuerte. Quedé en shock, no sabía si realmente estaba pasando eso”, aseguró. El hombre ejercía violencia principalmente en su casa de Berisso, aunque trabaja a seis cuadras de la vivienda donde Luz reside con su hija.

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La víctima indicó que el agresor intentó aislarla de su familia y amigos. “Me fue aislando de mi propia familia, mis amigos, que igualmente el día de hoy me han ayudado muchísimo”, expresó.

Aislamiento, abandono laboral y violencia económica

Lombardi tenía empleo en una blanquería, pero la hostilidad y los celos del agresor la obligaron a renunciar. “Yo trabajaba diez horas por día, de lunes a sábados. Tenía un buen sueldo, obra social. Me iba muy bien, pero cuando empezaron los hostigamientos, llegué a presentar la renuncia”, recordó. Tras dejar ese puesto, empezó a vender sándwiches y empanadas en las paradas de taxis, actividad que conserva.

La violencia incluyó episodios psicológicos y económicos. “Mientras trabajaba, él me decía: ‘Ya vi que entró un cliente varón’, y si me tocaba trabajar con otro hombre eran todo el tiempo los reclamos”, relató. Luz intentó cambiar de trabajo, pero el control y las amenazas del agresor la perseguían: “Él recorría todos los kioscos para ver a qué kiosco iba, si había un hombre atendiendo”.

La expareja de la joven, un hombre que practica kickboxing, permanece en libertad pese a la causa penal en curso (Imagen Ilustrativa Infobae)
La expareja de la joven, un hombre que practica kickboxing, permanece en libertad pese a la causa penal en curso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embarazo bajo violencia y el momento de la denuncia

Durante los siete meses de embarazo, Luz sufrió golpes directos en el abdomen y en otras partes del cuerpo. “Caí en una guardia toda golpeada y fue ahí donde me enteré que mi bebé era una nena. Fui a la guardia para ver si mi hija estaba viva todavía”, afirmó. En el hospital, los médicos supieron de la situación: “Me subieron a maternidad con un ecógrafo portátil para ver si todavía seguía latiendo mi hija, porque yo estaba muy golpeada”.

Uno de los ataques más graves ocurrió en noviembre de 2024 y motivó la denuncia penal. “Él me vino a buscar, empezó a interrogarme y a pegarme mientras manejaba. En un momento me pude bajar y salir corriendo hasta la casa de mi mamá. Al otro día me desperté toda golpeada y ahí dije: ‘Es hora de denunciar’”, relató.

En ese hecho, las lesiones quedaron registradas en un expediente judicial y en fotografías. La investigación penal por violencia de género se inició con esa denuncia.

Medidas judiciales y situación actual

Tras la denuncia, Luz recibió una medida perimetral, que luego se venció y nunca fue renovada. “Solo recibí una perimetral que se venció y jamás me la quisieron renovar. Sigue en el despacho de la jueza hasta el día de hoy”, detalló. La causa permanece a cargo de la Fiscalía y de la Justicia familiar, pero hasta el momento no hubo avances que garanticen la protección de la denunciante.

A pesar de la denuncia, el acusado se mantiene en libertad y nunca buscó vincularse con su hija. “Jamás quiso ejercer la paternidad, jamás me pasó una cuota, jamás me pidió verla”, subrayó Luz Lombardi.

La ausencia de respuestas judiciales y asistenciales la llevó a expresar: “La justicia a la mujer que está maltratada, vulnerada, sin recursos económicos, ¿para qué vas a denunciar si no vas a recibir ningún tipo de ayuda ni de solución? Lo único que puede llegar a generar es que se enoje más la persona que te está violentando”. Y agregó: “Sigo trabajando en la calle, vendiendo sándwiches día y noche, con esta persona libre, impune”, sostuvo.

El caso de Luz Lombardi permanece abierto en el sistema judicial de La Plata y evidencia la falta de respuestas rápidas y contundentes en situaciones de violencia de género graves. “A mí me arruinaron la vida, con golpes, con abusos. Me dejaron vulnerable de todas las maneras. Solo quiero justicia, que la fiscal me escuche, que actúe de manera urgente”, concluyó.

Si sufrís violencia podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas de los 365 días a través de un llamado a la línea 144.

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