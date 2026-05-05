Ambientes laborales de alto impacto: México conocerá pronto a sus empresas referentes

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo del trabajo en México experimenta una transformación acelerada, donde la satisfacción y la confianza de los colaboradores se posicionan como factores diferenciales para la competitividad de las organizaciones.

Las últimas tendencias internacionales muestran que las empresas que invierten en el bienestar de sus equipos logran tasas más altas de retención, innovación y productividad. En mercados avanzados, la cultura organizacional orientada al crecimiento personal y la inclusión se ha convertido en un estándar, impulsando no solo la motivación interna, sino la reputación externa de las compañías.

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En este contexto, México se prepara para reconocer a las organizaciones que han logrado destacarse como referentes en la generación de espacios de trabajo excepcionales. El próximo 6 y 7 de mayo, se revelará el listado nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar™, una iniciativa que representa un hito para el ecosistema empresarial y laboral del país. Este evento, organizado por Great Place to Work® México reunirá a líderes de diversas industrias y servirá como plataforma para visibilizar aquellas prácticas que maximizan el potencial humano y fomentan culturas de confianza, respeto y equidad.

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El proceso de selección se apoya en la evaluación de más de 600.000 voces de colaboradores, abarcando empresas de todos los tamaños y sectores. Para ser elegibles, las organizaciones atravesaron un riguroso proceso de certificación y aplicaron el Modelo For All™, que coloca en el centro la experiencia positiva y equitativa de cada persona, sin distinción de nivel jerárquico, género, edad o tipo de contrato. Entre los principales indicadores evaluados se encuentran la credibilidad del liderazgo, el respeto, la imparcialidad, el orgullo y el compañerismo, dimensiones que han alcanzado niveles de favorabilidad promedio superiores al 85% en las 290 organizaciones reconocidas.

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El listado nacional no solo distingue el compromiso con la excelencia laboral, sino que también impulsa una conversación sobre la importancia de construir entornos donde cada colaborador pueda desarrollarse plenamente. En esta edición, el 89% de los integrantes de estas organizaciones manifestó su deseo de permanecer a largo plazo, reflejando un sentido de pertenencia y orgullo difícil de igualar. Además, el 90% recomendaría a su empresa como un excelente lugar para trabajar, lo cual refuerza el impacto positivo de estas prácticas en la reputación empleadora y la atracción de talento.

La reciente publicación de "Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México" subraya la relevancia de la equidad y la inclusión, pilares que se reflejan de manera transversal en las culturas organizacionales más avanzadas del país. En estos espacios, el 95% de las personas afirma recibir un trato justo, independientemente de su edad, raza, género u orientación sexual, consolidando un entorno laboral auténticamente incluyente.

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Datos como el 87% de favorabilidad en el Índice de Confianza, el 84% en innovación y el 90% en servicio al cliente, evidencian que la maximización del potencial humano no solo genera satisfacción interna, sino también resultados tangibles de negocio. Las organizaciones reconocidas destacan por promover la meritocracia, el reconocimiento cotidiano y la transparencia en los procesos de desarrollo, elementos que las diferencian de organizaciones no elegibles y elevan el estándar para todo el mercado mexicano.

El evento de premiación será el espacio idóneo para identificar tendencias, compartir mejores prácticas y fortalecer la comunidad de líderes comprometidos con la transformación positiva del trabajo.

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Próximamente, el listado completo podrá consultarse en el sitio oficial de Great Place to Work® México, invitando a descubrir qué empresas han logrado consolidar culturas de alto impacto y cómo su ejemplo puede inspirar a otras a recorrer el mismo camino.