Mujer recibe 60 años de cárcel en El Salvador por falsas promesas de trabajo en España

El caso reveló cómo la estafa afectó a doce personas que soñaban con trabajar en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena de Claudia Mercedes Barraza de Amaya a 60 años de prisión marca el desenlace de un caso de estafa que afectó a un grupo de personas en el distrito de Zacatecoluca, en el oriente de El Salvador.

La sentencia incluye el pago de USD 13,000 en concepto de responsabilidad civil, con el propósito de resarcir a quienes confiaron y entregaron dinero bajo la promesa de una oportunidad laboral en España.

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De acuerdo con la investigación judicial, la acusada ofreció a doce personas —seis hombres y seis mujeres— la posibilidad de viajar a Europa para trabajar, solicitando montos de entre USD 700 y 1,800 por interesado. El monto total recaudado alcanzó los USD 13,000.

Barraza de Amaya proporcionó formularios de una supuesta empresa extranjera y aseguró que, si más personas se sumaban al proyecto, el costo del viaje sería menor.

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El hecho ocurrió en 2012. Una vez que la acusada tuvo el dinero, dejó de responder a las consultas de quienes buscaban información sobre el viaje. Al no recibir respuestas, las víctimas acudieron a las autoridades y presentaron la denuncia, lo que dio inicio al proceso penal.

Claudia Mercedes Barraza de Amaya recibió una condena de 60 años de prisión por estafa en Zacatecoluca, El Salvador, tras defraudar a doce personas con una falsa oferta laboral en España. (Imagen: FGR)

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República, determinando la responsabilidad penal de Barraza de Amaya. El fallo estableció cinco años de cárcel por cada víctima, sumando seis décadas de condena, además de la obligación de pagar el monto estafado.

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Detención provisional para cuatro acusados de delitos de droga en San Salvador

La Fiscalía General de la República logró que Jennifer P. F. y Alirio R. T. permanezcan en detención provisional por tráfico ilícito de drogas. A ellos se suman Diego R. A. y Jairo B. H., procesados por posesión y tenencia de estupefacientes, mientras el caso avanza hacia la etapa de instrucción.

Los cuatro fueron capturados el 18 de abril durante registros con orden judicial en diferentes bares de San Salvador. El fiscal del caso detalló que a Jennifer y a Alirio se les incautaron varias porciones de cocaína, mientras que a Jairo se le decomisó una porción en el mismo establecimiento. En un club ubicado sobre el bulevar del Hipódromo, Diego fue arrestado con pequeñas cantidades de droga.

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Cuatro personas, incluida Jennifer permanecen en detención provisional por tráfico ilícito de drogas y posesión de estupefacientes en San Salvador tras ser capturadas el 18 de abril. (Foto: FGR)

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 207 gramos de cocaína, valorados en USD 5,045.80. La detención provisional permitirá a la Fiscalía fortalecer el expediente y asegurar la presencia de los procesados mientras se reúne más prueba para la causa penal.

Condena de 19 años de prisión por estafa y falsedad material en San Salvador

El Tribunal Quinto de Sentencia impuso una condena de 19 años de prisión a Jonathan Alexander Molina tras comprobar que se adueñó ilegalmente de un vehículo y lo vendió utilizando documentos falsificados. Además, deberá pagar USD 5,000 a la víctima como compensación.

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Según la Fiscalía General de la República, a mediados de 2020 Molina firmó un contrato de promesa de venta de un automóvil reciente, fijando una fecha para que el bien le quedara en legal propiedad. Sin embargo, el imputado nunca completó el pago ni cumplió con los términos acordados.

El Tribunal Quinto de Sentencia condenó a Jonathan Alexander Molina a 19 años de prisión en San Salvador por apropiación indebida de vehículo, estafa y falsedad material, además de ordenar una compensación de USD 5,000 a la víctima. (Foto: FGR)

Durante ese periodo, Molina falsificó la firma del propietario original y vendió el automóvil a un tercero. La víctima descubrió el fraude al intentar renovar la tarjeta de circulación, momento en que fue notificada de que el auto ya figuraba registrado a nombre de otra persona.

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La Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que permitieron demostrar la apropiación indebida, la estafa y la falsedad material. La sentencia busca sancionar la conducta delictiva y restituir parte del daño ocasionado a la persona afectada.