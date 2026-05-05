El Salvador

Mujer recibe 60 años de cárcel en El Salvador por falsas promesas de trabajo en España

El fallo incluye una sanción económica para resarcir a quienes entregaron dinero a cambio de una oportunidad laboral en el extranjero. La sentencia fue emitida tras la presentación de pruebas contundentes en el tribunal.

Guardar
Caricatura de una mujer sentada detrás de un escritorio, sosteniendo pasaportes y billetes de dólar. Detrás, un mapa muestra España y El Salvador conectados. Doce personas de espaldas la observan.
El caso reveló cómo la estafa afectó a doce personas que soñaban con trabajar en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena de Claudia Mercedes Barraza de Amaya a 60 años de prisión marca el desenlace de un caso de estafa que afectó a un grupo de personas en el distrito de Zacatecoluca, en el oriente de El Salvador.

La sentencia incluye el pago de USD 13,000 en concepto de responsabilidad civil, con el propósito de resarcir a quienes confiaron y entregaron dinero bajo la promesa de una oportunidad laboral en España.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación judicial, la acusada ofreció a doce personas —seis hombres y seis mujeres— la posibilidad de viajar a Europa para trabajar, solicitando montos de entre USD 700 y 1,800 por interesado. El monto total recaudado alcanzó los USD 13,000.

Barraza de Amaya proporcionó formularios de una supuesta empresa extranjera y aseguró que, si más personas se sumaban al proyecto, el costo del viaje sería menor.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en 2012. Una vez que la acusada tuvo el dinero, dejó de responder a las consultas de quienes buscaban información sobre el viaje. Al no recibir respuestas, las víctimas acudieron a las autoridades y presentaron la denuncia, lo que dio inicio al proceso penal.

Claudia Mercedes Barraza de Amaya recibió una condena de 60 años de prisión por estafa en Zacatecoluca, El Salvador, tras defraudar a doce personas con una falsa oferta laboral en España. (Imagen: FGR)
Claudia Mercedes Barraza de Amaya recibió una condena de 60 años de prisión por estafa en Zacatecoluca, El Salvador, tras defraudar a doce personas con una falsa oferta laboral en España. (Imagen: FGR)

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República, determinando la responsabilidad penal de Barraza de Amaya. El fallo estableció cinco años de cárcel por cada víctima, sumando seis décadas de condena, además de la obligación de pagar el monto estafado.

Detención provisional para cuatro acusados de delitos de droga en San Salvador

La Fiscalía General de la República logró que Jennifer P. F. y Alirio R. T. permanezcan en detención provisional por tráfico ilícito de drogas. A ellos se suman Diego R. A. y Jairo B. H., procesados por posesión y tenencia de estupefacientes, mientras el caso avanza hacia la etapa de instrucción.

Los cuatro fueron capturados el 18 de abril durante registros con orden judicial en diferentes bares de San Salvador. El fiscal del caso detalló que a Jennifer y a Alirio se les incautaron varias porciones de cocaína, mientras que a Jairo se le decomisó una porción en el mismo establecimiento. En un club ubicado sobre el bulevar del Hipódromo, Diego fue arrestado con pequeñas cantidades de droga.

Cuatro personas, incluida Jennifer permanecen en detención provisional por tráfico ilícito de drogas y posesión de estupefacientes en San Salvador tras ser capturadas el 18 de abril. (Foto: FGR)
Cuatro personas, incluida Jennifer permanecen en detención provisional por tráfico ilícito de drogas y posesión de estupefacientes en San Salvador tras ser capturadas el 18 de abril. (Foto: FGR)

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 207 gramos de cocaína, valorados en USD 5,045.80. La detención provisional permitirá a la Fiscalía fortalecer el expediente y asegurar la presencia de los procesados mientras se reúne más prueba para la causa penal.

Condena de 19 años de prisión por estafa y falsedad material en San Salvador

El Tribunal Quinto de Sentencia impuso una condena de 19 años de prisión a Jonathan Alexander Molina tras comprobar que se adueñó ilegalmente de un vehículo y lo vendió utilizando documentos falsificados. Además, deberá pagar USD 5,000 a la víctima como compensación.

Según la Fiscalía General de la República, a mediados de 2020 Molina firmó un contrato de promesa de venta de un automóvil reciente, fijando una fecha para que el bien le quedara en legal propiedad. Sin embargo, el imputado nunca completó el pago ni cumplió con los términos acordados.

El Tribunal Quinto de Sentencia condenó a Jonathan Alexander Molina a 19 años de prisión en San Salvador por apropiación indebida de vehículo, estafa y falsedad material, además de ordenar una compensación de USD 5,000 a la víctima. (Foto: FGR)
El Tribunal Quinto de Sentencia condenó a Jonathan Alexander Molina a 19 años de prisión en San Salvador por apropiación indebida de vehículo, estafa y falsedad material, además de ordenar una compensación de USD 5,000 a la víctima. (Foto: FGR)

Durante ese periodo, Molina falsificó la firma del propietario original y vendió el automóvil a un tercero. La víctima descubrió el fraude al intentar renovar la tarjeta de circulación, momento en que fue notificada de que el auto ya figuraba registrado a nombre de otra persona.

La Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que permitieron demostrar la apropiación indebida, la estafa y la falsedad material. La sentencia busca sancionar la conducta delictiva y restituir parte del daño ocasionado a la persona afectada.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la RepúblicaSan SalvadorEstafasNarcotráficoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nadadora dominicana enfrenta cuatro años de suspensión tras positivo por dopaje

La nadadora dominicana es apartada por cuatro años tras dar positivo por oxandrolona y ligandrol en el Mundial Junior de Natación de 2025, quedando fuera de todas las competencias oficiales mientras busca reducir su castigo a través de su defensa

Nadadora dominicana enfrenta cuatro años de suspensión tras positivo por dopaje

“Solo el barrio puede dar el aval para quitar un enemigo”: audios difundidos por la Fiscalía revelan reglas internas de la MS-13 en El Salvador

Las grabaciones reproducidas durante el proceso judicial expusieron la jerarquía interna del grupo, los mecanismos de extorsión, la coordinación de acciones delictivas y el control de los cabecillas sobre decisiones clave en la organización

“Solo el barrio puede dar el aval para quitar un enemigo”: audios difundidos por la Fiscalía revelan reglas internas de la MS-13 en El Salvador

El embajador de Estados Unidos en Panamá cuestiona la fiabilidad de la tecnología china

La advertencia se produjo en medio del aumento de la adopción de sistemas extranjeros en áreas estratégicas y de la preocupación internacional sobre los estándares de transparencia y ciberseguridad de proveedores internacionales

El embajador de Estados Unidos en Panamá cuestiona la fiabilidad de la tecnología china

¿Cómo la organización de las requisas en las cárceles guatemaltecas influye en el hallazgo recurrente de objetos ilegales?

Cada acción de inspección sumamente estructurada revela dinámicas y retos internos. El ritmo y diseño de las intervenciones transforman el panorama de control dentro de estas instalaciones complejas

¿Cómo la organización de las requisas en las cárceles guatemaltecas influye en el hallazgo recurrente de objetos ilegales?

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pide al Congreso autorización para compras por excepción y 122 millones de quetzales adicionales

Los magistrados del TSE expusieron ante jefes de bloque legislativos dos solicitudes urgentes para garantizar la preparación logística e institucional de cara a las elecciones generales del 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pide al Congreso autorización para compras por excepción y 122 millones de quetzales adicionales

TECNO

Reino Unido estudia prohibir las redes sociales para menores de 16 años con medidas claves

Reino Unido estudia prohibir las redes sociales para menores de 16 años con medidas claves

Del hacker solitario al crimen estructurado: así ha cambiado el perfil del atacante digital en los últimos años

Cheaf ya rescató más de 25 toneladas de alimentos en Colombia: así funciona la app que evita el desperdicio

Margarita estrena segunda temporada en HBO Max: qué esperar de la nueva entrega de la serie argentina

Apple elimina el Mac mini de 256 GB y deja sin su opción más económica

ENTRETENIMIENTO

Se reveló la causa de muerte de Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”

Se reveló la causa de muerte de Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”

El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: un billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

¿Quién fue Johnny Pacheco? El ícono de la salsa al que Bad Bunny rindió homenaje en la Met Gala 2026

La película “Michael” supera los USD 430 millones en taquilla global y arrasa en cines

Steven Soderbergh defendió el uso creativo de la inteligencia artificial en su documental sobre John Lennon

MUNDO

Reino Unido estudia prohibir las redes sociales para menores de 16 años con medidas claves

Reino Unido estudia prohibir las redes sociales para menores de 16 años con medidas claves

Así es por dentro el MV Hondius, el crucero varado en Cabo Verde por un brote letal de hantavirus

El gobierno de Tailandia rescindió el acuerdo marítimo con Camboya en medio de la tensión por reclamos territoriales

Emiratos Árabes Unidos está otra vez bajo ataque de misiles y drones de Irán: se oyeron explosiones en diversas regiones del país

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados