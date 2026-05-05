Guatemala

El Banco de Guatemala presenta nueva moneda conmemorativa por su 80 aniversario

La institución monetaria lanza una edición especial que destaca la trayectoria del banco, incluye detalles arquitectónicos emblemáticos y rinde homenaje a personalidades históricas en el marco de una serie de actividades en 2026

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Vista aérea de un estuche azul oscuro que contiene cinco monedas conmemorativas plateadas, rodeado por seis pequeños soportes con ilustraciones de rostros de hombres
Un conjunto de monedas conmemorativas del Banco de Guatemala, que rinden homenaje a destacados artistas y arquitectos guatemaltecos relacionados con el Centro Cívico, se exhibe junto a retratos ilustrados. (Banco de Guatemala)

El Banco de Guatemala ha anunciado la emisión de su sexta moneda conmemorativa, disponible al público entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2026, para celebrar los 80 años de la institución y rendir homenaje a su historia y estabilidad monetaria. La moneda se suma a una serie de actividades especiales previstas para un año en el que coinciden aniversarios relevantes en la historia financiera y cultural del país.

La moneda destaca por su carácter conmemorativo y por sus especificaciones. Según el presidente del banco central, Álvaro González Ricci, la pieza tendrá 40 milímetros de diámetro, 27 gramos de peso y estará compuesta por una aleación de 925 milésimas de plata y 75 milésimas de cobre.

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El costo oficial fijado es Q750, diferenciándose de las monedas regulares principalmente por su objetivo de colección. González Ricci explicó que, aunque la denominación visible será de un quetzal, la moneda “no está destinada a fines monetarios de circulación cotidiana” y su valor radica en su significado histórico y cultural.

El diseño honra al primer presidente del Banco y al legado arquitectónico del Banguat

En el reverso, la moneda presenta la efigie de Manuel Noriega Morales, primer presidente del banco (1946-1954). A la derecha, destaca la silueta del edificio del Banco de Guatemala, símbolo arquitectónico de solidez y transparencia institucional.

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El diseño incorpora un sello inspirado en el primer billete de cien quetzales emitido en 1948, con la inscripción “80 AÑOS” en su interior. En el anillo exterior se lee “Banco de Guatemala 1946-2026”, y en la parte inferior, la denominación “Un Quetzal”.

González Ricci afirmó a Prensa Libre, “El Banco de Guatemala, desde su creación como banco estatal, tuvo la facultad de formular y ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia, orientada a crear condiciones propicias para el crecimiento ordenado de la economía del país”.

Además, señaló el valor educativo de la iniciativa: “Es un tema de formación y educación. Estamos haciendo honor a ser un banco de la cultura, como también se nos conoce. Y nuevamente buscamos dar esa credibilidad y confianza, explicándola de una manera sencilla, ya sea con las monedas o billetes que el Banguat está emitiendo y acuñando”.

El nuevo ejemplar supera en 7 milímetros de diámetro a las monedas previas de la serie del Centro Cívico. Las anteriores monedas de la colección registran 33 milímetros de diámetro, según datos de Prensa Libre. La moneda conmemorativa del Banguat cuenta con canto estriado, giro horizontal y diseño a color que refuerza su naturaleza exclusiva.

Moneda conmemorativa plateada del Banco de Guatemala en estuche transparente. Muestra un retrato, un edificio, y los textos '80 AÑOS' y 'UN QUETZAL'
La moneda conmemorativa de un quetzal del Banco de Guatemala celebra sus 80 años de fundación, con la imagen de Dr. Manuel Ralda Morales y la sede de la entidad. (Prensa Libre)

Preventa, coleccionismo y otras ediciones dedicadas al arte guatemalteco

El Banco de Guatemala anticipó que la nueva moneda contará con un período de preventa, que será anunciado a través de sus redes sociales oficiales, facilitando la reserva para los interesados. El lanzamiento forma parte de una colección especial de cinco monedas previas dedicadas al Centro Cívico, complejo urbano de alto valor histórico, arquitectónico y artístico en Ciudad de Guatemala.

Las monedas conmemorativas están diseñadas principalmente para coleccionistas, con tirajes estrictamente limitados. De acuerdo con información de Prensa Libre, la distribución será de 2.000 series completas de cinco monedas y 500 unidades individuales por cada pieza, comercializadas entre el 25 y el 29 de mayo de 2026. El valor es de Q2.000 por serie y Q450 por moneda individual.

A diferencia de las monedas de circulación habitual, estas ediciones buscan preservar la memoria y el arte nacional. Ejemplares previos, como el dedicado a Miguel Ángel Asturias, han registrado gran demanda y ventas que se agotan rápidamente, impulsadas por la comunidad numismática y las restricciones en la cantidad de monedas que puede adquirir cada persona.

Durante 2026, el Banguat tiene previsto emitir un billete conmemorativo y realizar nuevas publicaciones, además de celebrar el centenario del Banco Central de Guatemala y los 70 años del Centro Cívico, sede principal de la institución.

Cinco monedas conmemorativas de plata en su caja abierta y un folleto ilustrado con cinco retratos de hombres, sobre un fondo liso y claro
Una colección de cinco monedas conmemorativas del Banco de Guatemala, junto con un folleto ilustrado con los rostros de importantes figuras artísticas y culturales del país, se exhiben sobre una superficie blanca. (Banco de Guatemala)

Monedas conmemorativas: formatos, fechas y trascendencia cultural

Las monedas de 2026, acuñadas en plata, incluyen retratos estilizados de Carlos Mérida, Efraín Recinos, Guillermo Grajeda Mena, Roberto González Goyri y Dagoberto Vásquez Castañeda. El reconocimiento resalta su contribución a la identidad urbana de Ciudad de Guatemala, especialmente al Centro Cívico, que en 2026 cumple siete décadas.

Las fechas clave para la comercialización y preventa serán comunicadas oficialmente por el Banguat, que resalta el carácter formativo y patrimonial de la iniciativa. Las monedas conmemorativas de 2026 se posicionan como protagonistas de las celebraciones más relevantes del periodo, reafirmando el papel del banco como custodio de la cultura y la historia monetaria de Guatemala.

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