Opinión

Carlos III y la defensa de Occidente

La historia demuestra que las palabras pueden cambiar el curso de los acontecimientos

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El rey Carlos III. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP)
El rey Carlos III. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP)

Occidente no suele darse cuenta de que está en peligro hasta que es demasiado tarde. El discurso del rey Carlos III ante el Congreso de Estados Unidos fue un intento inusual —y necesario— de romper esa complacencia.

La historia demuestra que las palabras pueden cambiar el curso de los acontecimientos. John Fitzgerald Kennedy lo hizo en Berlín. Anwar el-Sadat lo hizo en Jerusalén. Mijaíl Gorbachov lo hizo al desmantelar la lógica de confrontación nuclear. Cada uno entendió que, en momentos críticos, la claridad moral importa.

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Eso es precisamente lo que ofreció Carlos III: claridad.

Frente a una época marcada por el relativismo político y la fatiga estratégica, el monarca británico defendió tres verdades incómodas.

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Primero, que la democracia no sobrevive sin límites al poder. Recordar la vigencia de la Carta Magna en el corazón del constitucionalismo estadounidense no es un gesto académico; es una advertencia dirigida a quienes trivializan los controles institucionales.

Segundo, que las alianzas no son opcionales. La OTAN no es una reliquia de la Guerra Fría, sino el pilar que ha garantizado la seguridad de Occidente durante generaciones. Cuestionarla, debilitarla o relativizar su importancia no es realismo estratégico: es miopía.

Tercero, que la defensa de Ucrania es una prueba de coherencia. No se trata solo de un conflicto regional, sino de la credibilidad del principio de soberanía. Si Occidente no puede sostener ese principio en Europa, difícilmente podrá defenderlo en cualquier otra parte.

El discurso también apuntó a una verdad más amplia: el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial está siendo erosionado no solo por adversarios externos, sino por dudas internas. El escepticismo hacia el multilateralismo y el desprecio por los logros de las últimas décadas —desde la expansión de la prosperidad hasta la reducción masiva de la pobreza global— reflejan una pérdida de confianza en el propio modelo occidental.

Carlos III no ofreció un programa político. Ofreció algo más básico: un recordatorio de lo que está en juego.

La pregunta no es si el discurso fue acertado. Lo fue.

La pregunta es si Occidente aún está dispuesto a escucharlo

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