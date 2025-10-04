Ciencia

Cinco minutos diarios de ejercicio intenso reducen el riesgo de muerte

Investigadores de la Universidad de Sídney comprobaron que pequeñas dosis de actividad vigorosa, incluso integradas en la rutina diaria, mejoran la salud cardiovascular, ofreciendo una alternativa práctica al ejercicio tradicional

Por Bautista Salaverri

Guardar
Cinco minutos de actividad intensa
Cinco minutos de actividad intensa durante el día puede mejorar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el día a día, gestos que son aparentemente sencillos pueden generar un impacto significativo. En un contexto donde las rutinas son aceleradas y las jornadas atareadas, las personas a menudo pasan por alto oportunidades para transformar el bienestar y la salud. Sin grandes esfuerzos ni cambios importantes, pequeños movimientos cotidianos abren un camino para cuidar la salud.

Cinco minutos diarios de ejercicio robusto, incluso distribuidos en intervalos breves durante actividades cotidianas, pueden reducir de manera significativa el riesgo de mortalidad, especialmente por enfermedades cardiovasculares.

Una dosis de ejercicio diario reduce el riesgo de mortalidad

Un estudio internacional, que fue liderado por Emmanuel Stamatakis, profesor de la Universidad de Sydney, demuestra el cambio que genera. El análisis incluyó a casi 24.000 personas que no seguían rutinas de ejercicio estructurado y que fueron sometidas a actividad física intensa.

De este modo, los resultados mostraron que, aunque sea incidental y no planificada, ofrece beneficios sustanciales para la salud pública. Los investigadores utilizaron acelerómetros para registrar durante una semana la actividad física imprevista de los participantes, con una edad promedio de 62 años. Los movimientos se clasificaron según su intensidad: vigorosa, moderada y ligera.

Un ritmo de cien pasos
Un ritmo de cien pasos por minutos es considerada actividad física moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos revelaron que tan solo cinco minutos diarios de actividad potente y unos 25 minutos de actividad moderada se asociaron con una reducción significativa del riesgo de mortalidad, sobre todo por causas cardíacas. Además, el ensayo identificó que hasta 14 minutos diarios o entre 35 y 50 minutos de energía moderada amplifican la protección cardiovascular.

Los expertos enfatizan en la necesidad de que los profesionales de la salud y especialistas en cardiología promuevan la actividad física habitual. Como alternativa para quienes no pueden o no desean seguir programas de ejercicio formales, buscar momentos para aplicar este formato fugaz con intensidad media y alta. Los autores subrayan que integrarlos en las tareas cotidianas representa una estrategia viable y eficaz para reducir el riesgo cardiovascular.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada junto con dos días de entrenamiento de fuerza. En ese sentido, la OMS estima que cada año mueren 18 millones de personas en el mundo por enfermedades cardiovasculares, lo que subraya la urgencia de estrategias accesibles para la prevención.

Consejos prácticos de expertos para integrar actividad física intensa

Expertos consultados por The Independent ofrecen recomendaciones prácticas para incorporar actividad física intensa en la vida diaria. El Dr. Elroy Aguiar, de la Universidad de Alabama, sugiere tomar decisiones conscientes, como elegir las escaleras en lugar del ascensor o estacionar el coche más lejos del destino. Sin embargo, destaca que estos momentos no deben ser catalogados como ejercicio, sino más bien como gestos para interrumpir el sedentarismo.

En tanto, señala que al caminar, llevar un ritmo de cien pasos por minutos es equivalente a someterse a actividad física de intensidad media. Por su parte, la entrenadora personal Raquel Sanjurjo explicó que no es imprescindible dedicar largas sesiones al gimnasio para obtener beneficios. Recomienda circuitos breves de ejercicios compuestos (sentadillas, abdominales, estocadas y flexiones) que pueden realizarse en cinco minutos y sin equipamiento.

Pequeñas sesiones de estiramiento durante
Pequeñas sesiones de estiramiento durante el día favorecen la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las personas que pasan mucho tiempo sentadas durante el día, el especialista en flexibilidad Tom Merrick aconseja estirar en intervalos. Estas prácticas, que pueden llevar cinco minutos, favorecen la movilidad y la independencia funcional a largo plazo.

Los “snacks de ejercicio” y sus beneficios

Los denominados “snacks de ejercicio” cobraron fuerza en los últimos años. Se trata de una modalidad que consiste en realizar breves sesiones de actividad física, como sentadillas, estocadas o caminatas rápidas, repartidas a lo largo del día.

Un estudio demostró que 16 minutos de ejercicios con peso corporal, distribuidos durante ocho horas, mejoraron la fuerza y el equilibrio en solo cuatro semanas. Por su parte, una revisión concluyó que ráfagas de 15 a 30 segundos de ejercicio enérgico, tres veces al día, pueden mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y el rendimiento deportivo en adultos inactivos.

Los testimonios de los expertos apuntan a que la integración de actividad física corta e intensa, incluso en pequeñas dosis, puede convertirse en una herramienta accesible y eficaz para mejorar la salud cardiovascular y reducir la mortalidad.

Temas Relacionados

Enfermedades cardiovascularesActividad físicaCaminataSalud cardiovascularActividadEjercicioSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cada vez más cerca de regresar a la Luna: la NASA afirma que en febrero podría lanzarse la próxima misión Artemis

En el Día Internacional de la Observación de la Luna, expertos analizan la nueva carrera espacial por llegar a nuestro satélite natural y con esa experiencia, emprender un vuelo a Marte en la siguiente década

Cada vez más cerca de

El mito del lobo feroz se derrumba: son animales que tienen terror a los seres humanos

Científicos de Canadá y Europa descubrieron que esta especie mantienen un profundo temor hacia las personas, incluso en áreas protegidas. Contaron a Infobae cómo hicieron un experimento pionero en bosques europeos

El mito del lobo feroz

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Un equipo de la Universidad de San Pablo, Brasil, investigó a los opiliones. Por qué el hallazgo genera preguntas sobre las estrategias reproductivas y su evolución

Cuál es la especie de

Cuál es el impacto del vapeo en la salud bucal, según especialistas

Los cigarrillos electrónicos, lejos de ser inocuos, presentan riesgos y producen efectos nocivos en dientes y encías, según reportes recientes de la comunidad médica y universidades del Reino Unido y Estados Unidos

Cuál es el impacto del

Calendario astronómico de octubre: cuándo ver cometas, estrellas fugaces y la superluna

El cielo nocturno de este mes promete una agenda cargada de fenómenos celestes para disfrutar. Toda la información para no perderse nada

Calendario astronómico de octubre: cuándo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así actuaba una banda de

Así actuaba una banda de adolescentes que robaba autos en el sur del Conurbano

Triple femicidio narco: se conocieron nuevos detalles estremecedores que revelan cómo mataron a Brenda, Morena y Lara

La economía porteña se estancó: en el segundo trimestre su “Producto Bruto Geográfico” cayó 0,3% respecto del primero

Triple femicidio narco: el gobierno bonaerense cree que “Pequeño J” podría ser extraditado a Argentina este mes

Una exposición de Juan Rulfo llega a Buenos Aires con 90 fotografías inéditas

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Georgia: manifestantes intentaron

Tensión en Georgia: manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial en una nueva protesta contra el gobierno prorruso

Donald Trump le advirtió a Hamas que “no tolerará” ningún retraso en la aplicación de su plan para Gaza

Una tendencia viral en TikTok desató ataques en la Universidad de Pensilvania y encendió la alarma por los desafíos peligrosos

La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado, esa es mi venganza”

TELESHOW
Marcela Tinayre habló de su

Marcela Tinayre habló de su nieto Silvestre, que deslumbró en los Martín Fierro: “Tenía obsesión por ir desde los 12 años”

El llamativo consejo que le dio Pampita a Evangelina Anderson para conseguir novio: “Estás desperdiciada”

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”