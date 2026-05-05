Estados Unidos

Más de 25 estados de EEUU bajo impacto de un frente frío extremo con nieve y tormentas severas

El sistema meteorológico provocó cancelaciones aéreas, cierres viales y alertas por inundaciones mientras avanzaba desde las Montañas Rocosas hasta la Costa Este

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Carretera interestatal mojada por lluvia intensa con múltiples vehículos circulando bajo un cielo de tormenta oscuro, iluminado por varios relámpagos.
La extensa masa de aire frío afecta a más de 25 estados de Estados Unidos con nevadas, lluvias torrenciales y tormentas de gran magnitud, según la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una extensa masa de aire frío impactó desde el martes a más de 25 estados de Estados Unidos, abarcando un corredor que se extiende desde Maine hasta Texas. El sistema, catalogado por autoridades meteorológicas como uno de los más amplios de la temporada, generó fuertes nevadas, lluvias torrenciales y tormentas de gran magnitud, además de provocar demoras en los principales aeropuertos y complicar el transporte terrestre, de acuerdo con reportes de la agencia meteorológica estadounidense NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service).

El Centro de Predicción de Tormentas (Storm Prediction Center) de la NOAA informó que el frente frío activó múltiples alertas de tormenta, inundaciones y advertencias de invierno entre el martes y el miércoles, con afectaciones en ciudades clave como Denver, Dallas, Indianápolis y Nueva York. Las autoridades instaron a la población a seguir las recomendaciones de los servicios locales, ya que se registraron descensos abruptos de temperatura y condiciones peligrosas de viaje tanto en carretera como en el transporte aéreo.

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Este fenómeno ocurre tras una serie de episodios climáticos extremos en la región central de Estados Unidos durante abril, donde se reportaron tornados e inundaciones. El nuevo sistema meteorológico ha reactivado la vigilancia en estados que ya venían experimentando condiciones inestables, una situación descrita en informes recientes de la agencia meteorológica estadounidense NOAA y la cadena meteorológica Weather Channel.

¿Qué es el frente frío masivo que atraviesa Estados Unidos?

El sistema, definido por el National Weather Service como un frente frío de gran extensión, se caracteriza por desplazar aire ártico desde las Montañas Rocosas hacia el este y el sur, interactuando con masas de aire cálido y húmedo provenientes del Golfo de México. Esto genera una secuencia de eventos meteorológicos que incluyen fuertes nevadas, lluvias intensas y tormentas eléctricas graves, según la NOAA.

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El SPC identificó un riesgo de tormenta grave de nivel 2 sobre 5 para áreas del sur, como Dallas y Memphis, donde se registraron ráfagas de viento superiores a 90 km/h y caída de granizo de hasta 4 cm de diámetro. En el centro y las zonas montañosas de Colorado y Wyoming, las acumulaciones de nieve superaron los 30 cm, con valores entre 13 y 20 cm reportados en Denver, de acuerdo con el National Weather Service.

Vista aérea de una carretera en el sur de Florida durante una fuerte tormenta nocturna, con relámpagos en el cielo y coches circulando por calles inundadas.
El frente frío cubre un corredor de 2.400 kilómetros desde Maine hasta Texas, generando alertas meteorológicas en ciudades como Denver, Dallas, Indianápolis y Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué regiones presentan mayores riesgos y cuáles son las alertas vigentes?

El frente frío afecta principalmente a un corredor de aproximadamente 2.400 km, que incluye el noreste, el medio oeste, el sur y las Montañas Rocosas. El National Weather Service emitió alertas de tormenta invernal y vigilancia por ventisca para la Interestatal 25 entre Denver y Cheyenne, en Wyoming. Además, existen advertencias por tormentas de gran magnitud e inundaciones en Texas, Arkansas, Misuri y Oklahoma.

En el noreste, ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia esperan lluvias acumuladas de hasta 25 mm en menos de doce horas y descensos de temperatura de hasta 15°C respecto a la jornada anterior, según el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA.

¿Cómo afectan las nevadas y lluvias al transporte y a la vida diaria?

El sistema meteorológico ha generado complicaciones en el transporte aéreo y terrestre. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (Federal Aviation Administration), más de 1.200 vuelos sufrieron demoras y cancelaciones en la mañana del martes, afectando principalmente a los aeropuertos de Denver, Chicago y Atlanta. El National Weather Service reportó la primera nevada significativa en Denver para un mes de mayo en más de veinte años.

Las carreteras interestatales en las Montañas Rocosas y el Medio Oeste presentan condiciones de manejo peligrosas. Las autoridades locales indicaron la presencia de hielo en la calzada y visibilidad reducida por ventiscas, lo que obligó a cierres temporales y restricciones para vehículos pesados. El SPC recomendó a los conductores evitar desplazamientos innecesarios y consultar las actualizaciones de los departamentos de transporte estatales.

¿Cuánta precipitación se ha registrado y qué impacto tiene en las zonas afectadas?

El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA precisó que las lluvias han dejado acumulaciones de entre 50 y 75 mm en ciudades como Indianápolis, Cleveland y Louisville. El organismo advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas en áreas urbanas y en ríos de bajo caudal, especialmente en el corredor de la Interestatal 95.

En el sureste, estados como Georgia y Tennessee han recibido precipitaciones que podrían alcanzar los 75 mm hasta el viernes. Si bien estas lluvias pueden aliviar la sequía en algunas regiones, también elevan el riesgo de crecidas y daños en infraestructuras, según informó la cadena meteorológica Weather Channel. La NOAA señaló: “La combinación de lluvias intensas, suelos saturados y deshielos incrementa la probabilidad de inundaciones localizadas en las próximas 48 horas”.

Vista aérea de una autopista de varias vías con tráfico denso bajo un cielo oscuro y nublado, en contraste con el horizonte claro sobre Grandes Llanuras.
Los principales aeropuertos de Estados Unidos, incluyendo Denver, Chicago y Atlanta, sufren demoras y cancelaciones de vuelos por el impacto del sistema meteorológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas han adoptado las autoridades ante el avance del sistema?

Las autoridades meteorológicas y de gestión de emergencias han activado alertas y recomendaciones para la población. El SPC subrayó en su informe: “Existe un riesgo moderado de tormentas de gran magnitud con vientos dañinos y granizo grande en el sur de las Planicies y el valle del Misisipi”. El National Weather Service exhortó a la ciudadanía a consultar el pronóstico local y a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante la posibilidad de fenómenos extremos.

En el sur, las autoridades han habilitado centros de emergencia y han pedido restringir los desplazamientos. El Centro Nacional de Huracanes (Centro Nacional de Huracanes) de la NOAA indicó que algunas lluvias podrían contribuir a aliviar la sequía en Georgia y Alabama, aunque advirtió que el riesgo de inundaciones sigue siendo elevado.

¿Qué se espera para las próximas jornadas en Estados Unidos?

Las previsiones oficiales apuntan a que el frente frío permanecerá sobre la región hasta el jueves, desplazándose gradualmente hacia el Atlántico a partir del viernes. El National Weather Service prevé que las nevadas disminuirán en las Montañas Rocosas desde el miércoles por la tarde, mientras que las lluvias persistirán en el sureste y el noreste. Las alertas por tormentas y riesgo de inundaciones seguirán vigentes hasta que el sistema abandone el territorio continental, de acuerdo con la NOAA.

El descenso de temperaturas se notó en el centro y el este del país, con registros propios de comienzos de marzo, según la cadena meteorológica Weather Channel. En ciudades como Dallas y Memphis, los termómetros pasaron de máximas de 32°C (90°F) a mínimas de 5°C (41°F) en menos de 24 horas.

¿Por qué este sistema es relevante para la población y los servicios esenciales?

El avance del frente frío ha alterado la rutina de millones de personas, afectando la movilidad, las actividades escolares y los servicios públicos. Las autoridades federales y estatales mantienen la vigilancia sobre el desarrollo del fenómeno, actualizando las alertas en tiempo real y ajustando las medidas de respuesta.

Entre los sectores más impactados se encuentran la aviación, el transporte de mercancías y la agricultura, especialmente en zonas donde la sequía había reducido la producción agrícola. La NOAA recomendó a los residentes de áreas bajo alerta priorizar la seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

¿Cuáles son las recomendaciones para los próximos días?

El National Weather Service y la NOAA recomiendan a la población de los estados afectados consultar los boletines meteorológicos actualizados y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante las alertas, preparar suministros básicos y revisar las condiciones de las carreteras antes de viajar.

El monitoreo continuará hasta que el sistema abandone el territorio continental. Los organismos oficiales actualizarán las alertas según evolucione el fenómeno y comunicarán cualquier cambio relevante tanto en los canales institucionales como a través de los principales medios de comunicación.

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