Cuáles son las combinaciones de alimentos poco saludables y que se deben evitar, según expertos

Algunos alimentos no deben ser combinados por sus efectos negativos en el cuerpo (Freepik)

La manera en que se combinan los alimentos puede influir en la eficacia con la que el organismo absorbe vitaminas y minerales, aunque muchas veces se eligen por simple hábito o preferencia de sabor. Detrás de cada elección existen factores que pueden incidir de forma relevante en la manera en que el cuerpo utiliza los nutrientes y la comprensión del modo en que interactúan entre sí ayuda a tomar mejores decisiones respaldadas por profesionales de la salud.

Avery Zenker, dietista registrada, advierte que ciertas combinaciones pueden bloquear la absorción de nutrientes que resultan esenciales para el organismo. Por lo tanto, para aquellos que buscan maximizar los beneficios de su dieta, cómo se eligen y mezclan adquiere una importancia significativa. En casos particulares, expertos pueden recomendar evitar mezclas que interfieran en la correcta absorción de estos compuestos.

Por qué no se deben mezclar ciertos alimentos

La visión desde la nutrición moderna pone en duda la categorización estricta de los alimentos como “buenos” o “malos”. Profesionales sostienen que esa forma de pensar resulta poco efectiva a la hora de diseñar una alimentación saludable para pacientes o clientes. Por lo tanto, recomiendan enfocarse en la conciencia y el equilibrio al momento de preparar y consumir, considerando más que el valor individual de los ingredientes, como su interacción una vez ingeridos.

Además de las interferencias en la absorción de micronutrientes, algunas mezclas habituales pueden tener otro tipo de impacto en la dieta diaria. Incluso, con algunas combinaciones se puede dar pie a un consumo excesivo de macronutrientes o micronutrientes. Este escenario representa un riesgo potencial para la salud, ya que el exceso sostenido de algunas sustancias puede llevar, con el tiempo, a la aparición de enfermedades crónicas.

Por ello, la sugerencia de los especialistas no se basa solamente en evitar combinaciones concretas, sino en fomentar una mayor reflexión sobre el diseño de cada comida y su impacto global en el bienestar.

La leche y los cítricos pueden desencadenar problemas digestivos (Freepik)

Cuáles son las combinaciones que se deben evitar

Leche con cítricos

A pesar de que se instaló la creencia popular de que es una buena combinación en la mañana, aseguran que puede generar complicaciones en la digestión.

Cuando coinciden en el estómago, el ácido cítrico de las frutas provoca que las proteínas presentes en la leche, principalmente la caseína, se agrupen y se cuajen. Este proceso hace que la leche adquiera una textura espesa y grumosa que puede resultar más difícil de digerir para algunas personas.

Algunas de sus consecuencias pueden ser molestias digestivas con síntomas como hinchazón, gases o dolor estomacal. Asimismo, este efecto pueden presentarse con mayor intensidad en individuos intolerantes a la lactosa, ya que su dificultad para procesar los productos lácteos incrementa la sensibilidad.

El consumo simultáneo de leche y cítricos, por tanto, puede potenciar la incomodidad y acentuar las molestias habituales asociadas a la intolerancia. Esta mezcla es hallada habitualmente en desayunos o meriendas, donde es más frecuente comer frutas cítricas como las naranjas o mandarinas.

Chocolate negro con leche

Quizás, una de las combinaciones más tentadoras para los amantes de lo dulce. No obstante, el lácteo reduce significativamente los principales beneficios que aporta el alto contenido de cacao.

Aquellas golosinas que tienen un 70% o más de cacao contienen flavonoides, compuestos reconocidos por sus propiedades favorables para la salud cardiovascular, pero que en contacto con la leche se ven obstaculizadas en el periodo donde el cuerpo lo absorbe.

A partir de esto, los resultados positivos, como la reducción de la presión arterial, pueden llegar a quedar anulados. Se trata de dos alimentos de gran popularidad, pero que restan valor nutricional uno al otro cuando son ingeridos al mismo tiempo. Ante este escenario, sugieren disfrutarlos por separado para no interferir en los beneficiosos.

El café y las bananas son dos opciones que sugieren evitar (Freepik)

Café con bananas

La creencia de acompañar el café en la mañana con frutas puede parecer práctica y energética, pero puede ser el caso contrario. Mezclar la cafeína con carbohidratos de digestión rápida, como los de la banana, tiene efectos poco favorables sobre los niveles de energía, ya que el cuerpo experimenta una sensación inicial debido al estímulo simultáneo de la cafeína y el azúcar sencillo, pero este efecto resulta pasajero.

Denominado como una “montaña rusa metabólica”, puede dejar a la persona más cansada que antes, produciendo fatiga repentina una vez que se disipan los efectos rápidos que ofrecen. Es por ello que los profesionales recomiendan modificarlo por un vaso grande de agua junto con una fuente de proteína saludable.

Fideos instantáneos y salsa de soja

Una práctica habitual en varias personas es añadir salsa de soja a un plato de fideos instantáneos. Sin embargo, puede tener una consecuencia directa y significativa sobre la ingesta diaria de sodio, ya que contienen concentraciones elevadas de este mineral, y su combinación resulta en un aporte que fácilmente puede sumar miles de miligramos de sodio en una sola comida.

Esta acumulación tan elevada incrementa el riesgo de sobrepasar las recomendaciones diarias, lo que a largo plazo se asocia con la aparición de enfermedades como la hipertensión arterial y las cardiopatías.

Otro efecto adverso es la deshidratación, debido a que la mezcla predispone la retención de líquidos que también derivan en dolores de cabeza, sensación de sed extrema o cansancio.

Las galletitas de arroz son una opción saludable, pero no recomendable con manteca de maní (Freepik)

Mantequilla de maní con galletitas de arroz

La mantequilla de maní se volvió un alimento furor gracias a sus nutrientes que favorecen el metabolismo y su propiedad para mantener la saciedad durante períodos prolongados. Por otro lado, las galletitas de arroz ofrecen una textura que se complementa bien con la manteca, pero que no brinda resultados positivos de cara al organismo. El cuerpo procesa esta combinación de manera acelerada, lo que significa que el hambre puede reaparecer en muy poco tiempo tras su consumo.

En días con alta demanda física o mental, depender de esta mezcla como fuente principal de energía puede conducir a una rápida sensación de cansancio y a la búsqueda de otras alternativas en el corto plazo. A partir de esto, se contrasta con opciones que combinan proteínas, grasas saludables, fibra y carbohidratos complejos.

Alcohol y cafeína

Se trata de una mezcla poco habitual y que no es frecuentada por las personas. A pesar de ello, se puede hallar en el uso combinado de bebidas energéticas con licores. Esto conlleva riesgos particulares derivados de los efectos opuestos de ambas sustancias sobre el sistema nervioso.

Mientras que el café actúa como un estimulante, el alcohol tiene un efecto depresor y, cuando son consumidos al mismo tiempo, la cafeína enmascara algunos de los signos típicos de intoxicación etílica. Así, se genera una percepción engañosa, aumentando la probabilidad de que se consuma más alcohol del previsto.