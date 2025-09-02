Ciencia

Cómo influye la alimentación en nuestros sueños, según la psicología

Las conexiones entre lo que comemos y las vivencias nocturnas abren nuevas preguntas sobre el vínculo entre la mente, el cuerpo y el descanso. Alimentos, emociones y hábitos antes de dormir pueden ser protagonistas inesperados

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Expertos recomiendan evitar ciertos alimentos
Expertos recomiendan evitar ciertos alimentos antes de dormir para mejorar el sueño y la experiencia onírica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay noches en las que ese último bocado antes de dormir deja huellas inesperadas. Un postre, un poco de queso o unas galletas a última hora, y al despertar, la memoria de un sueño extraño o una pesadilla se vuelve más vívida de lo habitual. ¿Simple coincidencia? A lo largo de los siglos, diversas creencias populares han vinculado la comida nocturna con el contenido de los sueños.

Ahora, la psicología empieza a desentrañar si la relación entre lo que comemos y nuestras experiencias al dormir tiene fundamentos reales.

Qué dicen los estudios sobre alimentos, descanso y pesadillas

Un creciente número de investigaciones señala que lo que comemos antes de dormir puede modificar el contenido de nuestros sueños y afectar su calidad. La atención sobre el eje intestino-cerebro y el microbioma abre nuevas perspectivas sobre el bienestar psicológico durante el descanso nocturno.

Las intolerancias alimentarias, especialmente a
Las intolerancias alimentarias, especialmente a la lactosa y al gluten, se asocian a sueños negativos y peor calidad de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology muestra que la relación entre dieta y sueños va más allá: ciertos alimentos, intolerancias y hábitos nocturnos parecen influir en la vividez de las imágenes oníricas y la aparición de pesadillas.

Un trabajo realizado con 1.082 estudiantes universitarios en Canadá reveló que más del 40% de los participantes percibía algún efecto de la dieta sobre el descanso, aunque solo un 5% admitía que la comida influía directamente en sus sueños.

En este grupo, los lácteos y los postres encabezaron la lista de los productos asociados a sueños extraños o inquietantes. Estos resultados, presentados en Frontiers in Psychology, refuerzan la idea de que la alimentación tiene una relevancia concreta en la experiencia onírica.

La psicología investiga cómo la
La psicología investiga cómo la alimentación influye en la calidad y el contenido de los sueños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos identificados y hábitos que alteran los sueños

Según los datos recogidos por The Conversation, un 31% de quienes observaron una relación entre lo que comen y sus sueños responsabilizó a los dulces y postres, mientras que un 22% apuntó a los productos lácteos.

En tanto, comer tarde, especialmente comidas abundantes, azucaradas o picantes, se asoció a mayor presencia de sueños negativos y a una peor calidad del descanso.

El análisis evidenció una tendencia mayor entre personas con intolerancias alimentarias. Quienes tienen alergias o intolerancia al gluten percibieron más influencia de la dieta en sus sueños. En el caso de la intolerancia a la lactosa, fue habitual asociar los alimentos con un empeoramiento del sueño y la aparición de pesadillas intensas o frecuentes.

El estudio publicado en Frontiers in Psychology destacó que la severidad de los síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal e hinchazón, se vinculaba tanto a la intolerancia a la lactosa como a las pesadillas, lo que sugiere una posible explicación fisiológica.

El interés científico en cómo
El interés científico en cómo la alimentación afecta los sueños crece, abriendo nuevas preguntas sobre el bienestar nocturno

Eje intestino-cerebro y antecedentes históricos

Al observar la conexión entre dieta y sueños, la investigación sostiene que el malestar intestinal puede manifestarse psicológicamente en forma de pesadillas, apoyando la hipótesis del eje intestino-cerebro. Los estudios recientes destacan la interacción entre el microbioma y el sistema nervioso central, lo que explicaría por qué alteraciones digestivas repercuten sobre los procesos mentales nocturnos.

La creencia de que la comida influye en los sueños está presente en el imaginario colectivo hace siglos. Aunque la investigación científica en este campo es reciente, un estudio de 2007 asoció la preferencia por alimentos orgánicos a sueños más vívidos, y la comida rápida a menos sueños recordados.

Además, otro estudio publicado en 2022, relacionó el consumo de frutas y pescado con sueños lúcidos, y el de alimentos azucarados con más pesadillas, aunque estos vínculos se atenuaron al ajustar factores como la edad y la personalidad.

La relación entre dieta y
La relación entre dieta y sueños es respaldada por investigaciones, aunque aún faltan estudios controlados para confirmar la causalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos basados en la evidencia

A partir de estos hallazgos, expertos de The Conversation ofrecen algunas recomendaciones para quienes desean mejorar la calidad de su sueño. Se incluye: evitar comidas copiosas, dulces o picantes antes de dormir; preferir productos bajos en lactosa en caso de intolerancia; registrar los alimentos que parecen influir en los sueños e intentar retirarlos para observar mejoras.

Además, llevar una dieta equilibrada, rica en fibra, frutas, verduras y proteínas magras, también podría favorecer el descanso y una experiencia onírica más positiva.

Sin embargo, los propios autores del estudio advierten sobre los límites de las investigaciones actuales, ya que los resultados son correlacionales y no permiten afirmar que la dieta cause alteraciones en los sueños.

Para avanzar en el conocimiento, Frontiers in Psychology plantea la necesidad de estudios controlados manipulando la dieta en casos específicos, como personas con intolerancia a la lactosa o propensas a pesadillas, para determinar si los alimentos pueden realmente modificar la experiencia onírica.

Las investigaciones más recientes invitan a prestar atención a cómo los alimentos y hábitos nocturnos pueden influir en el sueño y en la intensidad de los sueños, un terreno aún en expansión que podría aportar respuestas clave para el bienestar durante la noche.

Temas Relacionados

Dieta y sueñoPesadillasLácteosIntolerancia a la lactosaPsicologíaAlimentaciónSueñosNewsroom BUE

Últimas Noticias

De la pista a la neurociencia, cómo la danza fortalece el cerebro y previene el deterioro cognitivo

Diversas investigaciones confirman que bailar ya no es solo expresión cultural, sino también un recurso clave para la salud cerebral, con beneficios en memoria, movilidad y estado de ánimo

De la pista a la

Así actúa el candado molecular que mantiene inactivos los óvulos por años y protege la fertilidad

El hallazgo sobre la función de 4E-T y su interacción con otras proteínas abre nuevas perspectivas para el estudio de la insuficiencia ovárica prematura y otros trastornos reproductivos

Así actúa el candado molecular

Por qué las personas con trastornos psiquiátricos eligen parejas con diagnósticos similares, según científicos

La revista Nature Human Behaviour publicó los datos de una investigación que analizó a cerca de 15 millones de pacientes y concluyó que quienes padecen esquizofrenia, depresión, ansiedad o TOC tienen más probabilidades de casarse con alguien que tiene la misma condición. Qué explica esa tendencia

Por qué las personas con

Identifican un mecanismo que le permite al cerebro seleccionar información relevante

Un estudio realizado por neurocientíficos en Alemania analizó cómo se priorizan ciertos estímulos gracias a la coordinación precisa entre señales eléctricas

Identifican un mecanismo que le

Investigan un factor decisivo en el desarrollo de una insuficiencia cardíaca frecuente en adultos

Científicos ahondaron en una de las posibles causas centrales de esta afección, en la que el corazón no puede bombear sangre rica en oxígeno

Investigan un factor decisivo en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025: qué

Elecciones Buenos Aires 2025: qué pasa si no voy a votar

Intentaron ingresar un teléfono celular a una cárcel de Córdoba dentro de un tupper con fideos

Robo millonario en Santa Fe: ingresaron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron 38 mil dólares en efectivo

La mamá de Cecilia Strzyzowski habló a poco más de un mes del inicio del juicio: “Les quiero ver la cara cuando los condenen”

Con un boquete, robaron en una concesionaria de La Plata y rompieron la puerta para huir con una camioneta

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de China eliminó

El régimen de China eliminó el visado para turistas rusos tras la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Beijing

Glen Powell sorprende con su radical transformación para la serie “Chad Powers”

La Justicia de Brasil inicia la fase de veredicto en el caso Bolsonaro: enfrenta una condena de hasta 43 años de prisión

El sorprendente fenómeno natural que iluminó de azul una playa de Australia y cautivó a visitantes y expertos

Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país